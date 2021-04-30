Авербух и Арзамасова ждут ребенка

Серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити — 2002, чемпион мира, Европы и России в танцах на льду, известный хореограф-постановщик и владелец ледовых шоу Илья Авербух сообщил, что его супруга — 26-летняя актриса Елизавета Арзамасова — находится в положении.

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На видео, которое Авербух выложил в Instagram, актриса с чашкой кофе в руках пожелала подписчикам удачного дня, после чего к ней подошел супруг и обнял.

«Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали «разоблачать» бдительные наблюдатели. Всем хорошего дня, берегите друг друга!» — подписал Авербух этот ролик.

Точно такой же пост появился в Instagram-аккаунте Арзамасовой. Комментарии под постом актрисы оставили многие звезды шоу-бизнеса.

«Лиза, как я рада за вас!» — написала актриса и блогер Анна Михайловская.

«Woooooooooow!!! Поздравляю, ребята! Какие же вы молодцы!!!» — шоумен Тимур Родригез.

«Как же я рада за вас, с вами! Обнимаю вас! Поздравляю!» — Сати Казанова.

«Как прекрасно!!!» — певица Юлия Паршута.

Режиссер Сарик Андреасян оставил эмодзи алого сердца.

Под постом Авербуха поздравлением отметилась двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане Евгения Медведева, оставившая эмодзи влюбленных глаз, аплодисментов и сердца, а также Алла Михеева — ведущая Первого канала, которая работала на проекте Авербуха «Ледниковый период».

Этот ребенок станет первым в паре хореографа-постановщика и актрисы, разница в возрасте между которыми составляет 21 год (Авербуху — 47).

Будущие супруги познакомились, еще когда Арзамасова была подростком и не так давно обрела всероссийскую славу благодаря исполнению роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки».

В 2011 году 16-летняя актриса приняла участие в съемках шоу «Ледниковый период», где выступала в паре с чемпионом мира в танцах на льду Максимом Стависким, а Авербух был постановщиком программ и главным организатором.

После съемок телешоу девушка согласилась принять участие в ледовых спектаклях Авербуха с гастролями по всей России.

«После участия в «Ледниковом периоде» со мной столько замечательного случилось! Я и с ледовыми гастролями объездила всю страну, и приняла участие в двух ледовых сказках Ильи Авербуха — «Тайна острова сокровищ» и «Винкс». Для меня любая возможность выйти на лед — огромное счастье!

И я не перестаю восхищаться талантом и трудолюбием Ильи Авербуха. Мне всегда хочется ему сказать огромное спасибо!»

— говорила тогда Арзамасова в интервью kp.ru.

Спустя девять лет — в июле 2020-го — пару запечатлели на свидании в кафе на набережной в Москве. Авербух тогда подтвердил отношения с актрисой, однако отказался раскрывать какие-либо подробности.

Лишь в сентябре пара согласилась приоткрыть завесу тайны и дала интервью программе «Вечерний Ургант». Всю передачу Авербух и Арзамасова держались за руки, рассказывая истории друг о друге. В частности, молодая актриса выразила восхищение хозяйственностью своего избранника.

«Он очень хозяйственный! Очень! Он сам все может делать. Без шуток, Илья сам все умеет «обуючивать», все знает, как должно быть, умеет все организовать»,

— отметила Арзамасова, рассказав о том, как Авербух своими руками смастерил своему сыну-подростку рампу для катания на скейтборде.

Напомним, создатель «Ледникового периода» воспитывает 16-летнего сына Мартина от фигуристки Ирины Лобачевой, с которой он выступал в танцах на льду и добился главных успехов в спорте. Их брак просуществовал 12 лет, однако в 2007 году спортсмены разошлись, а Авербух перестал приглашать Лобачеву даже для участия в своих шоу.

Хореограф также забрал сына к себе. Арзамасова поладила с Мартином и вписалась в семью: на «Вечернем Урганте» пара рассказала, как они втроем весело проводили время на даче.

Кроме того, оказалось, что Мартин высоко оценил игру актрисы в «Папиных дочках». Так, он попросил ее исполнить знаменитый танец Галины Сергеевны в честь дня рождения.

«По просьбе недавнего именинника Мартина в свой день рождения танцую победный танец «самой умной» девочки с экрана. Мартин, спасибо за поздравление и принимай эстафету», — написала Арзамасова, исполнив пожелание своего пасынка.

В декабре 2020 года пара поженилась. На церемонии бракосочетания актриса не сдержала слез. В конце видеоролика о мероприятии, опубликованного в Instagram, пара добавила фразу с автонавигатора: «Маршрут построен».

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити по фигурному катанию Алексей Ягудин тогда оставил пророческое поздравление: «Самое яркое событие 2020 года, просто огонь. Еще я слышал, что маршрут построен, значит, следующая станция — роддом».