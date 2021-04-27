План Зидана едва не привел к провалу: «Реал» спасся в матче с «Челси»

Еще в декабре мало кто мог предположить, что «Челси» доберется до полуфинала Лиги чемпионов. Команда находилась в серьезном кризисе, а многомиллионные трансферы никак себя не оправдывали, что в конечном итоге вылилось в увольнение Фрэнка Лэмпарда. Томасу Тухелю, который в августе прошлого года довел «ПСЖ» до финала главного клубного турнира Европы, удалось исправить ситуацию и вернуть «синих» в число лидеров АПЛ, а в Лиге чемпионов лондонцы практически без проблем расправились с «Атлетико» и «Порту».

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Соперником «Челси» стал «Реал», который первую часть сезона также провел со скрипом. Но на опыте и хладнокровии Зинедина Зидана «сливочные» все же вернулись в чемпионскую гонку в Примере, а в Лиге чемпионов не дали ни шанса «Аталанте» и «Ливерпулю».

Еще до апреля у «Челси» и «Реала» не было ничего общего. Противостояние обеих команд началось и по сути сразу же было забыто еще в конце прошлого века, а если клубы что-то и объединяло до недавней поры, так это Тибо Куртуа и Эден Азар. Последний в составе «синих» просто рвал и метал, потому лондонцы очень не хотели с ним расставаться, но со временем пришлось: именно путь в Мадрид и выбрал когда-то один из лучших вингеров мира. На «Сантьяго Бернабеу», как это часто бывает, у Азара дела не задались, и большую часть времени он провел в лазарете, а не на футбольном поле — с июня 2019-го он сыграл за мадридский клуб менее 40 матчей, не показав ничего выдающегося. В заявку на матч с бывшей командой Эден все же попал.

Однако за неделю ситуация резко перевернулась: «Реал» и «Челси» вошли в состав клубов, основавших Суперлигу. Причем мадридцы и «синие» находились при этом на разных полюсах, ведь если босс «сливочных» Флорентино Перес практически своими руками выстраивал новый турнир для особенных, то лондонцев туда зазвали чуть ли не с силой. Впрочем, грандиозная идея успехом не увенчалась — Суперлига была разрушена буквально спустя двое суток после того, как было объявлено о ее создании, на фоне слухов о возможном отмене матча «Челси» с «Реалом» в качестве возможных санкций от УЕФА.

В итоге разговоры о срыве матча остались лишь разговорами, и команды вышли на поле стадиона имени Альфредо ди Стефано. Если в первом матче четвертьфинала «Реал» полностью переиграл «Ливерпуль», то в полуфинале по-хозяйски в Мадриде уже действовал «Челси», который с первых минут осадил владения Тибо Куртуа регулярными атаками через фланг. Одна из таких просто обязана была завершиться голом, когда Кристиан Пулишич подхватил мяч на правом крае штрафной после удара Мэйсона Маунта и сделал скидку на свободного Тимо Вернера. Немецкий форвард, за которого «Челси» отдал €53 млн прошлым летом, в очередной раз 100%-й голевой момент запорол и с пары метров переиграть вратаря не сумел.

В итоге в следующей атаке партнеру Вернера пришлось уже брать игру на себя, чтобы открыть счет: все тот же Пулишич открылся под заброс Антонио Рюдигера из глубины, вышел один на один с Куртуа, пасовать на свободного Вернера не стал и, обыграв голкипера, мощно и точно пробил по воротам.

Pulisic keeps his composure, rounds Courtois and slots home! What a start. #RMACHE https://t.co/JhC7xlfofz pic.twitter.com/cc8W8aMgyQ — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 27, 2021

На этом «синие» не останавливались и раз за разом тревожили Куртуа, разрывая оборону «Реала», которая от количества (а Зидан неожиданно решил сыграть в трех центральных защитников) никакого профита в качестве не получила. Оголилась у «сливочных» и центральная зона, что было понятно, ведь хозяева попытались быстро сравнять счет. И этого, хоть и не по логике игры, мадридцы добились.

Каземиро выиграл верховую борьбу за мяч после подачи со «стандарта», сделал скидку на Эдера Милитао, а тот продолжил на Карима Бензема. Лучший бомбардир «Реала» среагировал моментально и эффектно и мощно отправил снаряд под перекладину.

Несмотря на гол, «Реал» также продолжил играть вторым номером, отбиваясь от острых атак «Челси», но уже во второй половине матча хозяева в свойственной себе манере стали сушить игру, что на фоне сильного ливня в Мадриде выглядело иронично. И в какой-то степени хозяева своего добились, не дав сопернику забить еще, хотя результатом матча на своем поле едва ли остались довольны.

1:1 — «Челси», навязавший «Реалу» серьезную и острую борьбу, мог увезти из Мадрида победу, но теперь в Лондоне будет иметь в голове мысль о преимуществе гола на выезде. Ответная встреча состоится 5 мая.