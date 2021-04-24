«От него ждешь особенного»: Капризов тащит «Миннесоту» в плей-офф

«Лос-Анджелес Кингз» — «Миннесота Уайлд» — 2:4

В Западном дивизионе Национальной хоккейной лиги уже определились два первых участника плей-офф. «Вегас» и «Колорадо» гарантировали себе борьбу за Кубок Стэнли. Нет никаких сомнений, что третьим попавшим в постсезон клубом станет несущаяся в апреле на всех парах «Миннесота».

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Команда Кирилла Капризова в прошлом году попала в раунд на выбывание только благодаря переработанной из-за пандемии коронавируса концовке сезона, быстро уступив в четырех матчах (1-3 в серии) «Ванкуверу» в плей-ин и закончив свой турнирный путь.

Но тогда у «Уайлд» в составе как раз не было великолепного россиянина, который и стал тем фактором, который делает разницу.

Сейчас «дикари» и по результатам, и по игре гораздо ближе к, казалось бы, безоговорочным флагаманам дивизиона «Колорадо» и «Вегасу», чем к остальным его участником.

В выездном матче против «Лос-Анджелеса» они одержали свою шестую победу кряду, а Капризов стал главным героем встречи.

Сначала в середине первого периода он подхватил переданную Джаредом Спердженом у борта в средней зоне шайбу и пошел в проход, благодаря которому наверняка будет претендовать на попадание в хит-парад лучших голов по итогам всего сезона.

Нападающий ворвался в зону «Кингз», там обыграл, убрав финтом шайбу под конек, Джарета Андерсон-Долана, выкатился на пятак и через паузу расстрелял дальний угол ворота Келвина Петерсона, не позволив сразу двум соперникам, включая самого Дрю Даути, остановить себя.

Правда, на перерыв соперники ушли при равном счете, причем Тревор Мур восстановил равновесие за секунду до сирены. Но «королей» это в итоге не спасло.

Роковым для них стало удаление Блэйка Лизотта во второй 20-минутке, которое реализовал все тот же Капризов. На этот раз он получил в правом круге вбрасывания передачу от Виктора Раска, выдержал паузу и снова не оставил Петерсону никаких шансов.

«Он такой креативный! Его способность набирать скорость с места, практически без движения ногами — что-то особенное. Он может делать на льду особенные вещи, мы видим это весь сезон, и я с нетерпением жду, чтобы увидеть еще больше», — сказал после игры наставник «Миннесоты» Дин Эвасон.

«Я, конечно, предвзят, но он проводит сезон на «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку лиги — «Газета.Ru»). У него больше всего голов и очков среди новичков, и он, очевидно, представляет угрозу, каждый раз, когда находится на льду. Его голы просто прекрасны, а наблюдать за первым было довольно весело», — поделился своими мыслями опытный одноклубник россиянина Ник Бонино, выигрывавший Кубок Стэнли в «Питтсбурге».

Капризов забросил свои 20-ю и 21-ю шайбу в дебютном сезоне в сильнейшей лиге мира, и такого результата не добивался еще ни один новичок за всю историю «дикарей». Кроме того, на счету вингера голы в четырех играх подряд, и это тоже рекорд дебютантов команды. В свое время Мариан Габорик и Паскаль Дюпуи имели серии из трех таких встреч.

В третьем периоде Нико Штурм с передачи Бонино увеличил перевес «Уайлд», на это ответил Анже Копитар, которому теперь остается набрать пять очков, чтобы достигнуть рубежа в тысячу баллов в регулярных чемпионатах, а потом уже пустые ворота поразил Джоэль Эрикссон-Эк, продливший свою серию с набранными баллами (2+2) до четырех игр.

Если говорить о факторах успеха «Миннесоты», то помимо прекрасной игры Капризова и в целом качественной работы всей команды необходимо выделить голкипера Кэма Тэлбота, который выиграл пять из последних своих шести матчей, потерпев единственное поражение за пределами основного времени. На этом отрезке он в среднем пропускал 1,79 гола за игру и отражал 94,5% бросков.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Филадельфия Флайерз» — 4:1

Продолжающие очень сложную погоню за последним местом в зоне плей-офф, но несколько сбившиеся с пути двумя поражениями подряд «Рейнджерс» смогли вернуться на победные рельсы в поединке против «Филадельфии», которой уступили накануне.

Уже в начале игры Крис Крайдер после передачи Артемия Панарина реализовал удаление Кевина Хэйса, догнав лидирующего весь сезон по голам в большинстве (11) Джо Павелски из «Далласа».

«Флайерз» отыгрались всего через 45 секунд усилиями победившего в прошлом году рак шведского снайпера Оскара Линдблома, но еще минуту спустя свой 20-й гол в сезоне оформил Павел Бучневич.

Россиянин завершил комбинацию с участием игравших с ним в первом звене новичка Алексиса Лафренье и Мики Зибанежада, но основная заслуга в голе принадлежит именно Павлу. Он получил шайбу от шведского центра фактически на лицевой линии, поднялся на пятак и прошил Алекса Лиона.

Во втором периоде голов зрители не увидели, а в третьем Лафренье и Филип Хитил укрепили перевес «синерубашечников», окончательно оформив победу.

При этом в первом из этих взятий ворот передачу на гол сделал Бучневич, а во втором — Панарин.

Панарин, проводящий шикарный сезон, сделал свои сотую и 101-ю передачи в составе «Рейнджерс». Для этого ему понадобилось только 106 матчей, и опередил форварда из Коркино за всю богатую историю клуба только его главная легенда Марк Мессье (104).

А вот Майк Роджерс (120), Уэйн Гретцки (126), Сергей Зубов и Яромир Ягр (по 127) остались позади. Всего же на счету Панарина 55 (17+38) очков в 37 проведенных играх, и остается только сожалеть, если вы болельщик «рейнджеров», что он пропустил восемь встреч из-за обернувшейся пшиком истории с обвинениями бывшего тренера «Витязя» Андрея Назарова в избиении латвийской девушки в Риге десять лет назад.

Панарин и Бучневич были хороши, но первой звездой встречи стал голкипер нью-йоркцев Александр Георгиев, отразивший 26 из 27 бросков по своим воротам. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду времени больше всех из защитников команды (20:53), заблокировав три чужих броска и один раз побывав в штраф-боксе.

«Баффало Сэйбрз» — «Бостон Брюинз» — 6:4

Отставание «Рейнджерс» от занимающего четвертое место в Восточном дивизионе «Бостона» по-прежнему велико, но чуть сократилось, потому что «Брюинз» не смогли на выезде обыграть аутсайдера лиги «Баффало».

При этом шестиматчевую победную серию «медведей» прервал финский голкипер-дебютант «Сэйбрз» Укко-Пекка Луукконен, проводивший свой первый матч в лиге и отразивший 36 из 40 бросков по своим воротам.

В этом поединке прервалась пятиматчевая результативная серия лидера «Бостона» Давида Пастрняка, а вот Сэм Райнхарт из «Баффало», оформив дубль, провел свою пятую игру в сезоне с больше чем одним голом. Больше таких встреч только у Остона Мэттьюса из «Торонто» (8).

«Чикаго Блэкхоукс» — «Нэшвилл Предаторз» — 1:3

Неудачей для «Чикаго» завершилась его трехматчевая серия с конкурентом по борьбе за плей-офф «Нэшвиллом», несмотря на впечатляющий камбэк двухдневной давности, когда «Блэкхоукс» ушли с 1:4 и забрали встречу в овертайме (5:4).

Это, кстати, до сих пор единственное поражение «Предаторз» в сезоне, когда команда вела в счете после двух периодов. Очередная такая ситуация случилась как раз отчетном поединке, и «хищники» уже перевес не упустили, оформив вторую победу и пять очков в мини-серии из трех игр против «Чикаго» и оторвавшись от него в турнирной таблице на пять очков при игре в запасе у «черных ястребов».

В составе победителей двумя бросками, четырьмя силовыми приемами и одним заблокированным броском отметился российский нападающий Яков Тренин. Защитник чикагцев Никита Задоров нанес один бросок, провел семь силовых приемов и завершил игру с полезностью -1.

«Калгари Флэймз» — «Монреаль Канадиенс» — 4:2

В Калгари состоялось дерби бывших защитников московского ЦСКА. В составе «Флэймз» на льду был не всегда попадающий в состав Никита Нестеров, за «Монреаль» на лед вышел играющий без пропусков новичок НХЛ Александр Романов.

Но противостояние было куда важнее гонкой за четвертое место в плей-офф от Северного дивизиона. «Канадиенс» уверенно удерживают позицию на данный момент, но, во-первых, «Флэймз» еще не потеряли шансов, а во-вторых, пропустивший три недели из-за вспышки коронавируса в команде «Ванкувер», по потерянным баллам отставал от «хабов» только на два очка.

И больше этого отставания нет, так как «огоньки» на своем льду не оставили самому титулованному клубу НХЛ никаких шансов по игре, добившись в итоге и победы.

Не помог «Монреалю» четвертый гол в последних пяти играх его лучшего снайпера Тайлера Тоффоли. У «Калгари» нашлись свои герои: на счету Джонни Гудро по голевому паса в трех играх подряд, а Элиас Линдхольм продлил свою результативную серию (5+4) до семи поединков, поразив за восемь секунд до сирены уже пустые ворота.

Нестеров провел на льду всего 7:00, успев за это время заблокировать один бросок и совершить приведшую к голу потерю. На счету Романова 14:20 на льду, три силовых приема и два заблокированных броска.