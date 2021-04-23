«Будут жить с позором»: почему УЕФА простил топ-клубы

УЕФА знал обо всем заранее

Грандиозный проект Суперлиги был закрыт неожиданно быстро, и произошло это не в последнюю очередь из-за того, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций знали о намерениях коллег Флорентино Переса создать свой турнир с многомиллионным денежным оборотом. Накануне The New York Times опубликовал материал, раскрывающий главные подробности того, кто стоял за организацией нового проекта, кому идея создания Суперлиги не пришлась по душе и что помешало инициативе развиться.

Реклама

По данным издания, УЕФА может благодарить новоизбранного президента «Барселоны» Жоана Лапорту. Каталонский клуб выразил желание войти в состав участников Суперлиги еще в прошлом году, когда свои последние дни в президиуме сине-гранатовых дорабатывал предшественник Лапорты Хосеп Мария Бартомеу, который и подписал соответствующее соглашение. Новый же президент «Барсы» на прошлой неделе встретился с руководителем испанской Примеры Хавьером Тебасом, которому и рассказал о грядущем создании Суперлиги. На тот момент количество участников турнира составляло шесть клубов. Тебас, как утверждается, срочно обратился к главе УЕФА Александру Чеферину, который отправился из родной Любляны в штаб-квартиру Союза в Ньоне для того, чтобы рассмотреть с коллегами все варианты развития событий.

В дороге президент УЕФА связался с руководителем «Ювентуса» Андреа Аньелли, который на тот момент возглавлял Ассоциацию европейских клубов, чтобы обсудить информацию о создании Суперлиги. Аньелли сначала назвал эти сообщения лишь слухами, а затем обрубил всякую связь с Чеферином.

Впрочем, словенский футбольный чиновник уже в Ньоне получил новые сведения обо всех участниках нового турнира — что важно, до официального объявления о создании Суперлиги. Имея запас времени, УЕФА рассмотрел все возможные дисциплинарные меры, которые можно применить к клубам-основателям проекта. Во многом благодаря этому Суперлига и была разбита за двое суток.

Наказание для революционеров

Помимо угроз об исключении клубов-участников Суперлиги из всех их национальных первенств и проходящих под эгидой УЕФА турниров, в союзе выразили намерение применить к командам дополнительные санкции. «Они будут жить с позором», — так выразился один из вице-президентов ведомства. Предположений о том, какими эти меры могут быть, оказалось немало. Например, в исполкоме УЕФА предложили исключить из текущего розыгрыша Лиги чемпионов те клубы Суперлиги, которые еще борются за трофей — «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси». При таком раскладе рассматривалось два варианта: либо признать победителем первенства оставшийся «ПСЖ», либо вернуть в турнир выбывшие «Баварию», дортмундскую «Боруссию» и «Порту». Но до этого не дошло из-за контрактных обязательств УЕФА перед телевещателями.

Также более строгие санкции рассматривались все к тому же «Реалу» и «Ювентусу», чьи президенты сыграли главную роль в создании Суперлиги. Как сообщает AS со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, УЕФА намерен «максимально жестко» наказать мадридский и туринский клубы.

Например, не допустить их до участия в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. «Сливочным» якобы и вовсе могли дать бессрочный бан в еврокубках до тех пор, пока свой президентский пост не освободит Флорентино Перес.

Особые меры рассматриваются и в отношении английских клубов. По данным авторитетного издания The Athletic, генеральный директор АПЛ Ричард Мастерс уже потребовал от руководителей «Арсенала», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» покинуть состав всех комитетов. «Тоттенхэм» в данном случае оказался неприкосновенен — из руководства «шпор» никто не является членом какого-либо комитета. Помимо этого, большая часть других участников Премьер-лиги настояла на том, чтобы наказать не только представителей руководства команд «большой шестерки», но и применить санкции к самим клубам. Каким образом — не уточняется.

УЕФА взял время на раздумье

Сегодня, 23 апреля, исполком УЕФА провел очередное заседание, где главным вопросом были планы по проведению этим летом чемпионата Европы, однако ситуацию с клубами Суперлиги чиновники также обсудили. Как выяснилось,

никаких санкций к основателям проекта в ближайшее время применено не будет, однако в союзе не исключили, что таковые могут быть озвучены в будущем.

«После событий этой недели мы хотим двигаться дальше и воодушевить мировое футбольное сообщество перед возвращением матчей. Клубы могут добиться успеха как на поле, так и за его пределами, только если мы будем работать сообща», — отметили в Ассоциации европейских клубов.

Текущая лояльность к клубам Суперлиги, вероятно, связана с тем, что в УЕФА не хотят коллективного наказания. В частности, Александр Чеферин отмечал, что решение, например, «Барселоны» вступить в проект имеет свои основания, так как клуб находится в крайне тяжелом финансовом положении (каталонцы наряду с «Реалом» — единственные, кто так и не объявил о выходе из Суперлиги). К тому же, по данным New York Times, далеко не все команды действительно хотели участвовать в новом турнире. Так, руководителей «Манчестер Сити» и «Челси» буквально уговорили вступить в Суперлигу, причем за сутки до официального объявления о создании первенства.

«Признавать ошибку — это замечательно, и эти клубы совершили большую ошибку. Но сейчас они вернулись, и я знаю, что им есть что предложить не только нашим турнирам, но и всему европейскому футболу. Сейчас важно, чтобы мы двигались дальше, восстанавливали единство, и двигались вперед вместе», — резюмировал президент УЕФА.