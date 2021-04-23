«Очень сильный матч»: Самсонов затмил Панарина и Кузнецова

«Вашингтон» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в гостях — 1:0 по буллитам. А тремя звездами матча были признаны российские хоккеисты.

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Лучшим игроком встречи стал голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов, отразивший 26 бросков. Это второй шатаут вратаря «столичных» в нынешнем сезоне, а за всю карьеру в НХЛ — третий. Благодаря этому 24-летний Самсонов сумел выйти на десятое место среди российских вратарей по количеству матчей на ноль в НХЛ.

В игре с «островитянами» он сделал несколько классных спасений в основном время, а также отразил бросок Джордана Эберле в серии буллитов.

«Он дал нам возможность оклематься и вкатиться в игру после трехдневного перерыва, провел очень сильный матч. Он весь вечер делал важные спасения, но большая часть пришлась на первый период», – приводит послематчевые слова главного тренера «столичных» Питера Лавиолетта NBC Sports.

«В таких плотных играх, как эта, в какой-то момент тебе приходится полагаться на своего вратаря, и он блистал. Это были не просто хорошие сейвы, это были великолепные сейвы каждый раз, когда соперник вскрывал нашу оборону. Это и стало решающим фактором», – добавил защитник «Вашингтона» Джон Карлсон.

There's not a lot of 0-0 nights heading into the SO...



Ilya Samsonov: 26-save @pepsi shutout pic.twitter.com/y4c65r1XIr — NHL (@NHL) April 23, 2021

Звание второй звезды получил коллега Самсонова по амплуа — вратарь «Айлендерс» Семен Варламов, сделавший 28 сейвов и отразивший один бросок в буллитах. Для победы «Айлендерс» этого не хватило, зато Варламов оформил уже пятый шатаут в нынешнем сезоне, что позволило ему выйти по этому показателю на первое место в лиге.

Третьим лучшим игроком признали нападающего «Кэпиталз» Евгения Кузнецова, на счету которого победный буллит.

Капитан «Вашингтона» Александра Овечкин во второй игре подряд результативных очков не набрал. Более того, в конце третьего периода форвард получил повреждение и на лед больше не выходил. Лавиолетт после матча даже не смог ответить на вопрос, что именно произошло с Овечкиным.

Соседи «Айлендерс» «Нью-Йорк Рейнджерс» все дальше от попадания в плей-офф. Этой ночью подопечные Дэвида Куинна уступили дома «Филадельфии» со счетом 2:3.

Счет в матче открыли «синерубашечники» усилиями Брендана Смита. Следом Джеймс ван Римсдайк восстановил равенство на табло, одним из ассистентов выступил российский защитник «Флайерз» Иван Проворов.

OUCH! OFF THE FACE AND IN

James van Riemsdyk PP #AnytimeAnywhere

1-1

@MSGNetworks pic.twitter.com/Q0shy4gM6J — Here's Your Replay (@HeresYourReplay) April 23, 2021

Спустя несколько минут «Филадельфия» могла выходить вперед: защитник «Рейнджерс» свалил вышедшего один на один с Игорем Шестеркиным Джоэля Фараби, после чего «Флайерз» получили право на буллит. Исполнял бросок сам Фараби, но Шестеркин с ним справился. Всего в матче голкипер хозяев отразил 33 броска.

В последней десятиминутке встречи Джеймс ван Римсдайк оформил дубль, реализовав большинство, и все-таки вывел «хулиганов с Брод-стрит» вперед. А голевую передачу снова отдавал Проворов.

Якуб Ворачек практически сразу сделал счет 3:1, а «Рейнджерс» в конце концов удалось отыграть лишь одну шайбу после снятия вратаря. Сумасшедший гол на свой счет записал Артемий Панарин, которого сборной России на чемпионате мира, куда он почти наверняка не поедет, будет очень не хватать.

This was an absolute rocket from Artemi Panarin

(Via @NYRangers)

pic.twitter.com/rP5WcedFAJ — Stadium (@Stadium) April 23, 2021

Проворов же, набрав два результативных балла, был признан третьей звездой встречи. Теперь у россиянина 25 (18+7) очков в сезоне.

«Колорадо» одержал победу над «Сент-Луисом» (4:2). Форвард «лавин» Валерий Ничушкин очков не набрал, но получил коэффициент полезности +2. У нападающего «Блюз» Владимир Тарасенко голевая передача.

«Эвеланш» стали второй командой после «Вегаса», гарантировавшей себе место в плей-офф-2021. «Лавины» квалифицируются в плей-офф четвертый раз подряд.

Пополнивший состав «Флориды» на дедлайне Никита Гусев набрал третье очко (0+3) в составе «Пантерз», отметивший ассистом в проигранном матче с «Каролиной» (2:4).

Драма же для новоиспеченного нападающего «котов» оказалась в том, что именно после ужасной ошибки Гусева в меньшинстве «Харрикейнз» забросили победную шайбу в ворота Сергея Бобровского.

Rumor has it this has already been reported for abuse pic.twitter.com/hSwwvmRUFi — Carolina Hurricanes (@Canes) April 23, 2021

Форвард «Пантерз» Александр Барков же стал новым рекордсменом клуба: шайбы в игре с «Каролиной» стали для него 20-й и 21-й в сезоне, тем самым позволил финну стать первым игроком в истории «Флориды», который забивает больше 20 голов шестой сезон подряд.

Еще одна российская неудача случилась в игре «Детройта» и «Далласа». После четырех побед подряд «Старз» уступили со счетом 3:7, а антигероем матча стал вратарь Антон Худобин.

Чудовищная ошибка Худобина, когда он практически самостоятельно занес шайбу себе в ворота, позволила повести «Ред Уингз» после первого периода 3:0. В итоге Худобин был заменен на Джейка Эттингера и на льду больше не появился, заставив еще больше говорить о возможном уходе из команды.

«Похоже, что это просто был не его вечер», — прокомментировал игру Худобина рулевой «Старз» Рик Боунесс.

Play to the whistle, kids!



Richard Panik's first as a Wing! #LGRW pic.twitter.com/XK1sfFRrrC — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) April 23, 2021

Светлое пятно в игре «Далласа» — красивый гол в исполнении Дениса Гурьянова. Россиянин набрал 27 (17+10) очко в сезоне.

Denis Gurianov slaps one home on the power play!#GoStars pic.twitter.com/i39f24sfVr — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) April 23, 2021

В составе «Детройта» же блистал Якуб Врана, оформивший покер. Он также позднее был признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Напомним, что Чех присоединился к «Ред Уингз» лишь неделю назад, и в команде Джеффа Блэшшила ему куда проще, чем конкурировать с Овечкиным, Кузнецовым и Ларсом Бэкстрёмом.

В других матчах «Бостон» одержал шестую победу подряд, обыграв «Баффало» (5:1); «Питтсбург» снова без Евгения Малкина уверенно расправился с одной из худших команд сезона «Нью-Джерси» (5:1); «Тампа», давшая отдохнуть Андрею Василевскому, нанесла «Коламбусу» восьмое поражение кряду (3:1); «Торонто» благодаря трем очкам лучшего бомбардира регулярки Остона Мэттьюса прервала серию из пяти поражений подряд, обыграв «Виннипег» (5:3); а «Оттава», за которую ассист оформил Никита Зайцев, неожиданно просто разобралась с «Ванкувером» (3:0).