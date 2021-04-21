Жадность и поспешность: в чем ошиблись организаторы Суперлиги

Агония вместо плана

О том, что ведущие клубы мира ведут переговоры о создании европейской Суперлиги, которая нанесет страшный удар по позициям УЕФА и ФИФА, говорилось много лет. Даже имена главных идеологов проекта были секретом Полишинеля. Больше всех в новом турнире были заинтересованы президент мадридского «Реала» Флорентино Перес, первое лицо туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли и топ-менеджер «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд. Наверняка, вернись Жоан Лапорта к управлению «Барселоной» раньше, он тоже был бы в данном списке.

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В любом случае, каталонцы были в первых рядах в новом проекте и формально остаются в нем до сих пор, когда от Суперлиги открестились все остальные, кроме, само собой, «Реала», ведь Перес был еще и главным спикером, выступая в роли спасителя футбола.

Но об этом позже. Первое, что удивило: при такой долгой подготовке, пусть она и не все время была предметной, время для объявления о запуске проекта было выбрано неудачно.

О создании Суперлиги было объявлено в ночь на понедельник 19 апреля, а единственной реальной привязкой оказалось объявление УЕФА нового формата Лиги чемпионов.

При этом Перес, Аньелли и Ко выкатили совершенно сырой проект. О том, что он был не готов узнали в The Guardian, раскопав, что собирать состав клубов-учредителей в Суперлиге стали за три дня до релиза!

Это говорит об аврале и желании просто насолить Союзу европейских футбольных ассоциаций. Очевидно, в мыслях идеологов Суперлиги объявление о запуске их проекта чуть ли не нокаутирующе ударит по нынешним регуляторам мирового футбола, пошатнув их положение в глазах сообщества.

На деле все вышло иначе. Именно против проекта Суперлиги ополчились и футбольные чиновники, и представители не вошедших в новую эко-систему клубов, и болельщики по всему миру, и в первую очередь самих двенадцати команд-основателей, и даже политики.

Получилось, что обычно расчетливый Перес и его коллеги пошли с саблями на танки, хотя сами они оценивали расклад сил совсем иначе, как будто бы наоборот.

Но как можно было допустить такую промашку и выкатить проект, в котором заявлено 15 команд-учредителей, но реально их на данный момент только 12, причем из всего трех стран?

Проект, который не был согласован ни с кем, кроме одного-единственного американского банка JP Morgan, готового профинансировать все это дело. Выделяемые $4 млрд — очень солидная сумма, но только ее мало для осуществления планов.

В Суперлиге должно было быть 15 постоянных участников и пять сменяющихся, но никто не представил схемы, как они будут туда отбираться. Этой схемы попросту не существовало на момент релиза, потому что в своем программном интервью на следующий день Перес говорил то о том, что Лига чемпионов продолжит существовать, то о том, что «мы можем создать в Суперлиге второй дивизион».

Спортивный провал

Если разбирать спортивную составляющую глубже, то вопросов становится еще больше. Понятно, почему три вакансии «отцов-основателей» остались на момент релиза свободными. В том же кроется и причина отсутствия команд из Германии и Франции: «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «ПСЖ» попросту отказались присоединиться.

Конечно, с этой троицей все даже при остальных пустотах в плане выглядело бы в разы солиднее, но только отказы можно было предвидеть. «Бавария» и «Боруссия» выступают в самом структурно эффективном национальном топ-чемпионате из всех и в принципе являются хоть и достаточно богатыми, но живущими исключительно по средствам клубами. В Мюнхене и Дортмунде зачастую, например, косо смотрят на испанских грандов или на нарушавший финансовый фэйр-плей «Манчестер Сити». Они не склонны к авантюрам в принципе.

Что до «ПСЖ», то рассчитывать на его поддержку в войне против УЕФА было вообще нелепо, учитывая, что президент французского гегемона Нассер Аль-Хеллайфи является членом исполкома Союза европейской футбольной ассоциации, а возглавляемая им компания beIN Sports является одним из главных партнеров-вещателей Лиги чемпионов.

Кроме того, вечная прописка английских «Арсенала» и «Тоттенхэма» и итальянского «Милана», в своих нынешних состояниях не являющихся настоящими суперклубами, вызывает большие сомнения.

Занимателен и вопрос организации матчей, о котором тоже никто не думал. Какие, например, арбитры будут обслуживать игры Суперлиги?

Допустим, Перес и Ко действительно заручились бы юридической неприкосновенностью от посягательств УЕФА и ФИФА на свой турнир, но как бы они смогли забрать себе их арбитров? А если не их, то кто бы обслуживал встречи самого высокого мирового уровня, люди из вторых лиг?

Война против всех

И Перес, и Аньелли, говорившие о проекте в последние дни публично больше всех, заявляли, что Суперлига создается для того, чтобы спасти футбол, который разрушается из-за вызванного пандемией коронавируса финансового кризиса.

И при этом они фактически начали войну вообще со всеми. Идеологи проекта вызвали столь серьезный негатив тем, что никого не поставили в известность.

Они ничего не согласовали не только с ФИФА и УЕФА, где в целом были готовы к диалогу, но и с национальными лигами, сразу же почувствовавшими угрозу от Суперлиги.

Никто не спросил мнения болельщиков, которые вообще-то являются не только номинальной душой клубов, но и приносят солидную часть их доходов, покупая трансляции, билеты и атрибутику.

Да что там, даже игроки всех 12 объединившихся клубов оказались не в курсе происходящего и были возмущены до глубины души, а потому даже не задумались о возможной привлекательности игры в таком турнире.

В общем, ополчив на себя весь мир, обычно успешные футбольные менеджеры проиграли. Вудворд, похоже, больше всех, поскольку лишился своего поста в «МЮ», на котором проработал больше пятнадцати лет.

Слишком много лжи

Еще одним важным фактором оказалась ложь, сопровождавшая этот проект во всех заявлениях.

Например, утверждалось, что «Баварию», «Боруссию» и «ПСЖ» в турнир на самом деле никто не приглашал официально, но журналисты нашли в коде официального сайта Суперлиги и скрытый релиз, и даже сроки, когда те самые «не приглашенные» клубы должны дать свои окончательные ответы.

Это мелочь, но организаторы к тому же манипулируют цифрами, сравнивая свои бюджеты и солидарные выплаты менее крупным клубам, не попадающим в турнир, с теми, что УЕФА делает сейчас, до введения нового формата Лиги чемпионов, которая существенно увеличит коммерческую составляющую.

Финансовых нюансов вообще много, но главное, что за всеми словами о спасении футбола и прочей чуши про важную миссию нового турнира на деле скрывается желание спасти себя, в то время как от УЕФА якобы нет помощи.

Действительно, по всем топ-клубам ударил кризис, но потерявший несколько сотен миллионов «Реал», например, в его разгар устроил масштабную и очень затратную реконструкцию своего стадиона «Сантьяго Бернабеу», а также выбирает на трансферном рынке между двумя самыми дорогими его лотами — Киллианом Мбаппе и Эрлингом Холандом, думая, как бы урвать обоих.

Реальная цель Суперлиги — не спасение футбола, а увеличение доходов тех, кто этот проект придумал. И это все понимают.

Вероятно, к чему-то подобному европейский футбол еще придет, но организаторы этой Суперлиги себя уже дискредитировали, так что все останется в руках тоже далеко не идеальных, но куда более основательных ФИФА и УЕФА. Войну они выиграли за три дня, и далась она им малой кровью.