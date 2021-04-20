Непомнящий лидирует: турнир претендентов возобновился спустя год

С момента вынужденной паузы турнира предпринималось несколько попыток его рестарта.

Весьма вероятным, например, выглядел вариант с передислокацией в Грузию в октябре-ноябре прошлого года. Но как раз в этот момент закавказская республика покинула зеленую зону и начала стремительно передвигаться в красную; тут уже стало не до шахмат, поэтому пришлось дожидаться более благоприятных условий. К тому же российская сторона настаивала на том, чтобы турнир завершился там, где начался, то есть в столице Урала. Наконец, к весне 2021 года, когда эпидемиологическая ситуация улучшилась, а долгие и сложные переговоры с участниками и их федерациями благополучно завершились, гроссмейстеры вместе с помощниками направились в хорошо им знакомый отель «Хайят».

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Странное чувство дежавю лучше всех выразил, пожалуй, голландский гроссмейстер Аниш Гири. По его словам, когда он увидел все тот же зал, все те же декорации, то у него возникло ощущение, будто с момента окончания первого круга прошел не целый год с хвостиком, а всего лишь один день.

Впрочем, на сцене появились и кое-какие новшества. Год назад все гроссмейстеры сидели в одинаковых кожаных креслах зеленого цвета с логотипом генерального спонсора. Но буквально за день до старта некоторые участники стали жаловаться, что эти кресла для них недостаточно удобные. В итоге президент ФИДЕ Аркадий Дворкович согласился поменять мебель. Так Фабиано Каруана переместился в специальное геймерское кресло, а Александр Грищук – на обычный стул из зрительного зала. Лишь лидеры Максим Вашье-Лаграв и Ян Непомнящий решили, что от добра добра не ищут, и сохранили за собой удачно апробированные зеленые кресла.

Год назад на открытии турнира претендентов собралось несколько тысяч зрителей, для которых выступали знаменитые артисты. В новой реальности подобные массовые мероприятия еще не стали обыденным делом, поэтому церемония открытия второго круга носила технический характер. С короткими приветственными речами выступили, а затем сделали символические первые ходы первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, депутат Госдумы, многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов и владелец компании «Сима-ленд», президент Федерации шахмат Свердловской области Андрей Симановский.

Напомним положение участников после первого круга: 1-2. Максим Вашье-Лаграв (Франция), Ян Непомнящий (Россия) – по 4,5 очка из 7, 3-6. Фабиано Каруана (США), Аниш Гири (Нидерланды), Ван Хао (Китай), Александр Грищук (Россия) – по 3,5, 7-8. Дин Лижэнь (Китай), Кирилл Алексеенко (Россия) – по 2,5.

В соответствии с правилами турнира претендентов представители одной страны должны сыграть междоусобные поединки на старте. Поэтому в 8 туре в двух партиях из четырех встречались соотечественники: Ван Хао – Дин Лижэнь и Алексеенко – Грищук. Особый интерес зрителей вызвали партии, в которых лидерам гонки противостояли их ближайшие преследователи: Непомнящий – Гири и Каруана – Вашье-Лаграв.

Первыми чуть меньше, чем за два часа завершили борьбу китайские гроссмейстеры. Они разыграли острый вариант шотландской партии, в котором белые захватывают пространство в центре и на ферзевом фланге и ограничивают легкие фигуры противника, но при этом немного запаздывают с развитием фигур. У Дин Лижэня был негативный опыт в этом варианте, но сейчас он усилил свою игру и с помощью жертвы качества получил опасную контригру против белого короля. Уже на 21-м ходу черные могли форсировать ничью вечным шахом, однако они решили продолжить борьбу, поскольку мало чем рисковали. Со своей стороны, Ван Хао нашел четкую защиту, после чего была зафиксирована ничья.

На пресс-конференции Ван Хао рассказал: «Я не считал необходимым заниматься именно шахматами весь прошлый год, поскольку у меня не было особых приглашений в онлайн-турниры. Естественно, непосредственно перед турниром претендентов я потратил пару месяцев на подготовку. А до этого довольно много времени провел, изучая инвестиции, улучшая свои знания в области инвестиций. Я всегда рад использовать новые возможности, изучить что-то новое, но очень соскучился по турнирам».

По словам Дин Лижэня, в это непростое кризисное время ему тоже пришлось несколько изменить свою деятельность, но он хотел бы как можно скорее вернуться к привычному образу жизни профессионального шахматиста.

На полчаса дольше продолжалась партия Непомнящий – Гири. После окончания игры Ян рассказал, что готовился ко многим дебютам, которые часто применяет Аниш, но все же выбор соперника оказался для него неожиданным. «Иногда и целого года мало, чтобы подготовиться к семи партиям», – улыбнулся Ян.

Аниш Гири: «Я избрал систему Свешникова, тем самым предоставив сопернику выбор: захочет ли он пойти на острую борьбу с обоюдными шансами либо сыграть солидно, но тогда у черных, на мой взгляд, нет особых проблем». Российский гроссмейстер избрал второй путь, но признался, что сыграл неточно, в результате чего Аниш Гири быстро уравнял позицию. Присутствовавший в зрительном зале родоначальник варианта гроссмейстер Евгений Свешников осудил беззубую игру белых. На 25-м ходу Ян начал повторять ходы, настойчиво предлагая размен белопольных слонов. Менять слонов черным было невыгодно, так как в этом случае их положение существенно ухудшалось, поэтому вскоре была зафиксирована ничья ввиду трехкратного повторения позиции.

Ян Непомнящий: «Я заболел к концу первого круга да к тому же проиграл последнюю партию, поэтому, конечно, не мне было огорчаться, что турнир прервался… Когда часто ездишь по турнирам, самое счастливое время – между поездками, но обычно это всего неделя. Когда случилась пандемия, я понял, что ничего плохого нет в том, чтобы отдохнуть и никуда не ездить. А вообще я как Хатико весь 2020 год ждал начала турнира претендентов».

Аниш Гири: «Недавно я уже играл за доской в Вейк-ан-Зее, так что не забыл, как надевать костюм на партию. Но совершенно забыл, как собирать чемодан, поскольку больше года никуда не летал. И, конечно, совершенно необычные ощущения возникли в вип-зоне московского аэропорта, когда я понял, что можно снять маску и никто не будет требовать немедленно надеть ее обратно».

Напомним, что в турнире претендентов гроссмейстеры играют с так называемым классическим контролем времени: 100 минут на первые 40 ходов, затем 50 минут на следующие 20 ходов и потом 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого. Две другие партии продолжались свыше шести часов и протекали крайне напряженно.

Фабиано Каруана и Максим Вашье-Лаграв разыграли так называемый «вариант отравленной пешки» в системе Найдорфа сицилианской защиты. Полвека назад его любил применять легендарный чемпион мира Роберт Фишер: черные в самом начале партии отважно забирают ферзем пешку b2, но попадают под страшную атаку. При этом на доске возникают необозримые осложнения: варианты тут настолько длинные и запутанные, что даже с помощью мощных современных компьютеров еще не удалось определить точную оценку позиции. А за доской может случиться всякое: как шутят шахматисты, тут побеждает тот, кто ошибается предпоследним.

Каруана и Вашье-Лаграв оба славятся своей сверхглубокой дебютной подготовкой, но к этой партии американский гроссмейстер подготовился лучше – его секундант экс-чемпион мира ФИДЕ Рустам Касымжанов нашел очень опасную идею. Уже в районе 15-го хода Максим начал подолгу задумываться, тогда как Фабиано отвечал моментально. До 25-го хода черные, с точки зрения «электронного разума», защищались очень хорошо, однако их решение перейти в эндшпиль без качества за две пешки оказалось неудачным, поскольку фигуры белых развили большую активность. Благодаря этому Фабиано забрал одну из пешек, но при этом оставил себе всего одну пешку, и, к удивлению большинства экспертов, на доске возникла неприступная крепость.

Впрочем, чемпион мира Магнус Карлсен, комментировавший партии в прямом эфире на сайте Chess24, признался, что не уверен в своей способности удержать эту позицию за черных – настолько трудные перед ними встают задачи. Не справился с этой задачей и Максим Вашье-Лаграв, хотя довольно долго удерживал оборонительные рубежи. Но потом сбился с правильного пути, позволил королю белых прорваться в свой лагерь, и на 74 ходу черные признали свое поражение.

Александр Грищук в дебюте, похоже, сумел удивить соперника, избрав в ответ на 1.е4 французскую защиту, которую на протяжении своей долгой профессиональной карьеры очень редко применял в партиях с длинным контролем. Любопытно, что в этой партии, как и в предыдущей, черный ферзь отправился на охоту за пешкой b2. По открывшейся линии «b» белая ладья вскоре вторглась в лагерь соперника, однако затем Кирилл Алексеенко избрал не самое принципиальное предложение и перешел в спокойный, примерно равный эндшпиль. В районе 30-го хода гроссмейстеры попали в цейтнот, и с помощью небольшого тактического удара черные выиграли качество за пешку. Впрочем, активность фигур плюс сильная проходная пешка обеспечивали белым достаточную компенсацию.

Оба гроссмейстера довольно оптимистично оценивали свои перспективы; в итоге оценка Кирилла Алексеенко оказалась точнее. Грищук мог вернуть качество и перейти в равный ладейный эндшпиль, но он уклонялся от ничейных вариантов и в конце концов перегнул палку. Проходная белых, проскочив на предпоследнюю горизонталь, превратилась в грозную силу. Контригра черных на королевском фланге оказалась неэффективной, и дебютант турнира претендентов Кирилл Алексеенко одержал первую победу – тоже на 74-м ходу.

Положение участников после 8 тура:

1. Ян Непомнящий – 5 очков из 8, 2-3. Максим Вашье-Лаграв, Фабиано Каруана – по 4,5, 4-5. Аниш Гири, Ван Хао – по 4, 6-7. Кирилл Алексеенко, Александр Грищук – по 3,5, 8. Дин Лижэнь – 3.

Во вторник 20 апреля в 9 туре встречаются:

Алексеенко – Каруана, Грищук – Непомнящий, Гири – Ван Хао, Дин Лижэнь – Вашье-Лаграв.