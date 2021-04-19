«Вы продали нашу душу»: фанаты протестуют против Суперлиги

«Придуман бедными, украден богатыми», — такой слоган красовался на баннере болельщиков тунисского клуба «Клоб Африкен», которые подготовили перфоманс к товарищескому матчу с «ПСЖ» в январе 2017 года. Посыл о том, что традиции большого футбола уничтожаются огромными финансовыми вливаниями, актуален и сегодня.

Football: "Created by the poor, stolen by the rich"



Fans of Tunisia's Club Africain show off tifo before friendly against PSG pic.twitter.com/pUWH0FE1xm — B/R Football (@brfootball) January 5, 2017

В ночь с 18 на 19 апреля в европейском футболе взорвалась настоящая информационная бомба о создании Суперлиги, денежный оборот которой, по планам организаторов и инвесторов, будет колоссальным. На данный момент среди участников-основателей лиги 12 клубов из Англии, Италии и Испании: «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси», «Интер», «Милан» и «Ювентус», «Атлетико», «Барселона» и «Реал». Позднее эта группа может (и, по планам, должна) увеличиться.

Однако уже сейчас перечисленные команды настроили против себя едва ли не всю европейскую футбольную общественность.

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С угрозами о жестких санкциях и тотальных запретах на все выступил УЕФА, осудили инициативу представители АПЛ, Серии А и испанской Ла Лиги, также с негативными комментариями выступили многие футболисты и эксперты. Стоит отметить, что при запуске нового турнира никак не учитывалось мнение тренеров и футболистов клубов-участников, а ведь наставник того же «Ливерпуля» Юрген Клопп еще ранее публично высказывался против такой идеи.

Сообщество болельщиков в большинстве своем также выступило категорически против Суперлиги. Более того, фанаты команд, которые вступили в Суперлигу, выдвинули претензии в адрес руководителей своих любимых клубов. Тон задали болельщики «Ливерпуля». И это неслучайно.

Во-первых, «красные» сыграли одну из главных ролей при создании Суперлиги, ведь одним из заместителей председателя правления соревнований был назначен Джон Генри, владелец мерсисайдского клуба. У фанатов «Ливерпуля» к американскому бизнесмену за все те десять с лишним лет, что он руководит клубом, сложилось двоякое отношение. Однако тот факт, что входящий в руководство инвестиционной компании Fenway Sports Group (FSG) американец однажды спас команду от почти неминуемого банкротства и вложил в нее сотни миллионов долларов, укрывал бизнесмена от резкой критики. Но лишь до минувшего уикенда.

Красноречиво описывает всю серьезность ситуации хотя бы то, что от клуба отвернулись авторитетные фанаты «Ливерпуля», за которыми закреплена легендарная трибуна The Kop на «Энфилде». Теперь оттуда будут убраны все баннеры и флаги — больше никакой поддержки.

We, along with other groups involved in flags, will be removing our flags from The Kop. We feel we can no longer give our support to a club which puts financial greed above integrity of the game. — Spion Kop 1906 (@SpionKop1906) April 19, 2021

«Владельцы клуба продали нашу душу ради собственной выгоды. Суперлига — это лишь уловка для богатых клубов, чтобы стать еще богаче. Такой «Ливерпуль» не тот, который мы знаем. Наш «Ливерпуль» бьется за всех. Каждый клуб должен мечтать об успехе, ведь это возможно. «Вест Хэм» может выйти в Лигу чемпионов в этом сезоне, и это история, которых в футболе полно! Суперлига уничтожит всю сказку ради прибыли для богатых американских миллиардеров. Мы никогда не простим этого FSG. Настоящий «Ливерпуль» — это Юрген Клопп, Рафаэль Бенитес, Билл Шенкли, Боб Пейсли и многие другие. Помните, что футбол без болельщиков — ничто», — заявили фанаты.

Во-вторых, именно поклонники «красных», несмотря на коронавирусные ограничения, вышли на улицы Ливерпуля и с акцией протеста дошли до «Энфилда», где недвусмысленно заявили о своем негодовании по поводу участия клуба в Суперлиге. И это при том, что команда проводит гостевой матч Премьер-лиги с «Лидсом» — игра болельщикам уже по большей части безразлична, хотя к «Элланд Роуд» в Лидсе фанаты также пришли с претензиями и соответствующими кричалками. Там же местные жители запустили и самолет с баннером, текст которого содержит распространившийся в соцсетях хэштег #SayNoToSuperLeague.

«Позор вам. «Ливерпуль» — RIP, 1892 — 2021. «Ливерпуль» — это мы. FSG — вы не с нами. Фанаты против создания Суперлиги. Yank$ out», — таков настрой болельщиков «красных».

Boos and chants of 'scum' as the #LFC team coach arrives at Elland Road pic.twitter.com/3O4txDdCVy — James Pearce (@JamesPearceLFC) April 19, 2021

Scenes from Elland Road ahead of Leeds United v. Liverpool, where fans are protesting the proposed European Super League. pic.twitter.com/r2dUkgHNDY — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) April 19, 2021

В этом их поддержали и фанаты других клубов, например, того же «Лидса», а также остальных участников Суперлиги. К стадионам своих команд с акциями протеста с похожими лозунгами вышли болельщики «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и лондонских «Арсенала» с «Тоттенхэмом». Наличие у стадионов букетов цветов, что обычно возлагают к могилам, описывает их отношение к происходящему: «Футбол мертв». Тем интереснее будет наблюдать за последующей реакцией боссов клубов, которым придется выбрать свой приоритет: миллионы долларов или доверие и любовь миллионов преданных фанатов. Первое — дело наживное, а вот вернуть болельщиков на трибуны стадионов после такого будет гораздо сложнее.