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Фоторепортаж   //   Спорт

«Позор вам»: футбольные фанаты выступили против Суперлиги

В ночь с 18 на 19 апреля в европейском футболе произошел глобальный переворот, в рамках которого инициативная группы объявила о создании Суперлиги. Ее участниками и основателями стали топ-клубы Англии, Италии и Испании: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», лондонские «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур», каталонская «Барселона», мадридские «Реал» и «Атлетико», «Интер», «Милан» и туринский «Ювентус». Также к ним перед началом первого сезона должны присоединиться еще три команды, соревнования стартуют тогда, когда это станет возможным. Планируется, что это произойдет в августе 2021 года.

Цель основателей Суперлиги заключается в улучшении финансовой составляющей клубов, которые потерпели серьезные убытки из-за коронавируса. Отмечается, что главным инвестором станет американский банк JP Morgan, который готов выделить до $6 млрд. Каждый из 12 членов-учредителей лиги получит до €350 млн, а единовременный платеж для всех составит €3,5 млрд.

Однако Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вместе с рядом национальных футбольных федераций выступил против создания Суперлиги, а ее клубы-участники будут исключены из еврокубков и своих национальных первенств. Также санкции коснутся и футболистов, выступающих за команды Суперлиги: им запретят играть за свои национальные сборные на международных турнирах. В ответ на это клубы Суперлиги выступили с намерением оспорить данные запреты в суде.

Особенно негативно на создание Суперлиги отреагировали болельщики. Фанаты многих топ-клубов Европы, в том числе и тех, кто заявился в Суперлигу, устроили акции протеста на улицах своих городов. Самые главные кадры — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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Болельщик «Тоттенхэм Хотспур» держит плакат против Суперлиги возле тренировочного центра «Тоттенхэм Хотспур», 19 апреля 2021 года Болельщик «Тоттенхэм Хотспур» держит плакат против Суперлиги возле тренировочного центра «Тоттенхэм Хотспур», 19 апреля 2021 года
Болельщики протестуют против Суперлиги, 19 апреля 2021 года Болельщики протестуют против Суперлиги, 19 апреля 2021 года
Болельщики размещают баннер у стадиона в Манчестере, 19 апреля 2021 года Болельщики размещают баннер у стадиона в Манчестере, 19 апреля 2021 года
Болельщики Ливерпуля вывесили баннеры против Суперлиги у стадиона &laquo;Энфилд&raquo;, 19 апреля 2021 года Болельщики Ливерпуля вывесили баннеры против Суперлиги у стадиона &laquo;Энфилд&raquo;, 19 апреля 2021 года
Болельщики Ливерпуля вывесили баннеры против Суперлиги у стадиона &laquo;Энфилд&raquo;, 19 апреля 2021 года Болельщики Ливерпуля вывесили баннеры против Суперлиги у стадиона &laquo;Энфилд&raquo;, 19 апреля 2021 года
Болельщики &laquo;Тоттенхэм Хотспур&raquo; протестуют возле стадиона &laquo;Тоттенхэм Хотспур&raquo; в Лондоне, 19 апреля 2021 года Болельщики &laquo;Тоттенхэм Хотспур&raquo; протестуют возле стадиона &laquo;Тоттенхэм Хотспур&raquo; в Лондоне, 19 апреля 2021 года
Женщина вешает баннер против Суперлиги у стадиона &laquo;Энфилд&raquo;, 19 апреля 2021 года Женщина вешает баннер против Суперлиги у стадиона &laquo;Энфилд&raquo;, 19 апреля 2021 года
Люди протестуют против Суперлиги в Лидсе, 19 апреля 2021 года Люди протестуют против Суперлиги в Лидсе, 19 апреля 2021 года
Болельщики Ливерпуля протестуют против Суперлиги, 19 апреля 2021 года Болельщики Ливерпуля протестуют против Суперлиги, 19 апреля 2021 года
Болельщики протестуют против Суперлиги, 19 апреля 2021 года Болельщики протестуют против Суперлиги, 19 апреля 2021 года
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Болельщик «Тоттенхэм Хотспур» держит плакат против Суперлиги возле тренировочного центра «Тоттенхэм Хотспур», 19 апреля 2021 года
Болельщики протестуют против Суперлиги, 19 апреля 2021 года
Болельщики размещают баннер у стадиона в Манчестере, 19 апреля 2021 года
Болельщики Ливерпуля вывесили баннеры против Суперлиги у стадиона «Энфилд», 19 апреля 2021 года
Болельщики Ливерпуля вывесили баннеры против Суперлиги у стадиона «Энфилд», 19 апреля 2021 года
Болельщики «Тоттенхэм Хотспур» протестуют возле стадиона «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, 19 апреля 2021 года
Женщина вешает баннер против Суперлиги у стадиона «Энфилд», 19 апреля 2021 года
Люди протестуют против Суперлиги в Лидсе, 19 апреля 2021 года
Болельщики Ливерпуля протестуют против Суперлиги, 19 апреля 2021 года
Болельщики протестуют против Суперлиги, 19 апреля 2021 года
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