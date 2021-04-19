Ответ Суперлиге: Лига чемпионов будет реформирована

Лига чемпионов изменится

Новости о предстоящем запуске Суперлиги волной накрыли футбольное информационное пространство 18 апреля. Тогда же появились сведения, что готовящееся заявление будет ответом на предстоящий пресс-релиз Союза европейских футбольных ассоциаций о реформе Лиги чемпионов. Как итог, в ночь на 19 апреля последовала официальное сообщение о запуске Суперлиги уже в августе этого года. На утро, как и предполагалось, стало известно, что УЕФА получил окончательно одобрение на реформирование Лиги чемпионов.

Как пишет Deutsche Welle, обновленный формат главного европейского турнира стартует в 2024 году.

По сути реформа представляется как возможность удержать топ-клубы от перехода в Суперлигу. Новая система проведения Лиги чемпионов увеличивает количество участников и, соответственно, матчей, а также гарантирует участие в турнире элитным командам. То есть тем самым УЕФА дает возможность клубам для увеличения дохода.

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Количество команд по новому проекту увеличится с 32 по 36, каждая команда теперь будет проводить как минимум на десять матчей больше — общее количество матчей возрастает со 125 до 225. Соревнование больше не будет состоять из классического группового этапа, а станет единой лигой, восемь лучших которой квалифицируются в плей-офф, а другие последуют в дополнительный раунд. Это так называемая «швейцарская система». Все 55 членов-представителей УЕФА единогласно одобрили реформу, рассчитанную на следующие девять лет, начиная с 2024-го.

Клубы Суперлиги готовы судиться

Предполагалось, что с изменением Лиги чемпионов идея создания Суперлиги отпадет сама собой. Но этого не произошло.

Даже с учетом всех изменений, которые последуют в турнире, клубы все равно не будут получать столько, сколько могут в Суперлиге — закрытом соревновании только для грандов. Так, любая команда, которая заявится в новый турнир, гарантированно получит по €350 млн (единовременный платеж для всех составит €3,5 млрд) и постоянное членство без угрозы вылететь для топов.

«У тех клубов, которые хотят играть в Суперлиге, своя правда есть. Они понимают, что весь доход европейского футбола вытаскивают по сути они, и в новом закрытом турнире они смогут получать гораздо больше. Не секрет, что у больших команд убытки огромные», — объяснил комментатор Дмитрий Шнякин в разговоре с «Газетой.Ru».

На текущий момент в турнир заявили мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед», которые называются главными лоббистами проекта, а также «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур», «Арсенал», «Милан», «Ювентус», «Интер», мадридский «Атлетико» и «Барселона».

По слухам, также продолжаются переговоры с «Баварией», «РБ Лейпциг» и «Пари Сен-Жермен», но эти клубы и дортмундская «Боруссия» якобы уже отказались от участия в Суперлиге.

Представители тех 12 клубов, которые поддержали Суперлигу, проигнорировали экстренное заседание Ассоциации европейских клубов (ЕСА). УЕФА при поддержки всех национальных лиг не устает их предупреждать, что в случае перехода в Суперлигу они будут исключены из своих чемпионатов, а футболисты больше не смогут выступать за свои сборные на европейских и международных турнирах. Это на последнем заседании особенно отметил президент УЕФА Алексендер Чеферин. Клубы Суперлиги в свою очередь направили письмо в УЕФА и ФИФА с уведомлением о том, что они обратятся в суд в случае препятствий к запуску турнира.

«Суперлига должна проводиться наряду с существующими чемпионатами стран и кубковыми турнирами, которые являются ключевой частью структуры европейского футбола. Мы не стремимся заменить Лигу чемпионов или Лигу Европы, а стремимся конкурировать с этими турнирами и существовать вместе с ними», – сказано в письме.

Европа категорически против

Принятие Суперлиги вызвало масштабный протест. Желающих вступить в Суперлигу обвиняют в корысти и предательстве традиций футбола.

«Эта новая европейская лига не более чем эгоистичное предложение, призванное еще больше обогатить и без того супербогатых. Это подорвет привлекательность всей игры и окажет глубокое разрушительное воздействие на настоящее и будущее Ла Лиги, ее клубов-членов и всей футбольной экосистемы», — выступила испанская лига.

«Дети растут, мечтая выиграть кубок мира или Лигу чемпионов, а не какую-то Суперлигу. Удовольствие от больших матчей в том, что они происходят один-два раза в год, а не каждую неделю. Всем футбольным болельщикам очень трудно все это понять», — написал бывший полузащитник сборной Германии Месут Озил.

«Это оскорбляет мои убеждения: футбол – это счастье, свобода, страсть, болельщики, он для всех. Этот проект отвратителен, бесчестен, и я разочарован, что в нем участвуют клубы, которые я представлял. Боритесь с этим!» — высказался экс-игрок Бундесманшафт Лукас Подольски.

Подобные комментарии заполнили весь футбольный поток новостей. Как и остальные лиги, в России выразили солидарность с УЕФА и осудили возможность запуска Суперлиги. Впрочем, российским клубам вряд ли сулит возможность когда-либо поиграть в новом турнире, учитывая его элитарность.

Однако и многие наши футболисты все равно выражают мнение, что идея чревата серьезными последствиями.

«Богатые клубы решили стать еще богаче. Футбол не будет прежним. Как меняется весь мир, так и спорт. Я за олдскул. Для меня в приоритете выступать в национальных первенствах, добиваться побед и участия в еврокубках. В Суперлиге же весь вопрос заключается только в финансах, везде рулят деньги. Что касается запрета для игроков клубов Суперлиги выступать за свои национальные сборные, то я не могу понять, как это возможно технически. Думаю, тут все еще висит в воздухе. К тому же это бьет по правам самих футболистов, которых ставят в настолько ограниченное положение. Любой футболист хочет играть за свою сборную и представлять ее цвета на чемпионатах мира и континентальных первенствах», — сказал бывший хавбек сборной России Александр Самедов «Газете.Ru».

К слову, пока спокойно говорить о перспективах Суперлиги могут лишь футболисты, которые не играют в тех 12 клубах, заявившихся в турнир. Проект разрабатывает в условиях жесткой конфиденциальности с целью предотвращения попыток УЕФА помешать запуску турнира. Журналист Дмитрий Шнякин выразил мнение, что игроки этих команд скорее подневольны в сложившихся обстоятельствах.

«Я пока не видел, чтобы кто-то из игроков тех 12 клубов высказался на тему вхождения в Суперлигу. Но допускаю, что далеко не всем это нравится. В любом случае, футболисты зависят в первую очередь от тех, кто платит им деньги. Это не сборные и федерации, а именно клубы. Даже если, например, игрок не захочет выступать в Суперлиге, то кто ему даст денег, чтобы покрыть расторжение контракта с клубом?» — сказал он.