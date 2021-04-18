Не последний для Месси: «Барса» выиграла Кубок Испании

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в Испании сложилась уникальная ситуация — два кубковых финала были сыграны с разницей в две недели. Решающую игру 2020 года между «Атлетиком» и «Реал Сосьедадом» было решено перенести на 2021 год с надеждой, что именно с этой встречи начнется постепенный допуск болельщиков на трибуны стадионов, однако вторая, а затем и третья волна заражений COVID-19 заставили футбольных чиновников отложить эти планы.

Реклама

Финал-2020 выдался неудачным для команды под руководством Марселино Гарсии Тораля — обидный гол, пропущенный после нарушения правил в штрафной площади, подарил коллективу из Сан-Себастьяна третий кубок в истории команды и первый с 1987 года.

В матче за Суперкубок Испании, который состоялся 17 января 2021 года, «Атлетик» одержал волевую победу над «Барселоной» в дополнительное время и забрал почетный трофей в свои руки.

Второй финальный поединок между клубами совсем не подарил интриги болельщикам. Если в январской встрече имел место остросюжетный сценарий, с множеством опасных моментов и голов, реакций футболистов и первым в клубной карьере удалением Лионеля Месси, то минувшей ночью «блауграна» хладнокровно за 12 минут второго тайма задушила своих оппонентов и без особых проблем довела матч до приятных 4:0 на табло.

A trophy forged at pic.twitter.com/EH77j9LwDK — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 17, 2021

«Барселона» стала обладателем Кубка Испании в 31-й раз и обновила свой же рекорд по числу побед в этом соревновании. Вторым по количеству кубков в стране идет как раз «Атлетик», на счету которого 23 победы в финальных матчах. Параллельно было обновлено несколько статистических достижений.

31 Our record has just been extended.https://t.co/1eoIvKCkrh — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 18, 2021

Так, для Лионеля Месси, Серхио Бускетса и Жерара Пике завоеванный кубок стал седьмым в профессиональной карьере. Шестикратный обладатель «Золотого мяча» выиграл в футболке сине-гранатовых 35-й трофей, а наставник команды Роналд Куман пополнил список людей, которым посчастливилось поднять над головой кубок как в качестве игрока, так и в качестве тренера.

После игры радости каталонцев не было предела, однако первостепенной темой для разговора стало обсуждение возможного ухода Месси по окончании нынешнего сезона. Главный тренер Роналд Куман выразил надежду, что 33-летний южноамериканец останется в команде.

«Я надеюсь, что это не последняя игра Месси в Кубке Испании в составе нашего клуба. Мы хотим, чтобы он остался с нами. Лео на протяжении многих лет доказывает, что он лучший игрок планеты. Он снова продемонстрировал свою эффективность», — сказал Куман.

Президент каталонцев Жоан Лапорта также заявил о намерении договориться с аргентинцем о новом трудовом соглашении.

«Лео — лучший в мире, он тесно связан с клубом. Я убежден, что он хочет остаться, и мы приложим все усилия, чтобы переподписать его. Мы увидели, что его поддерживает великолепная команда. Мы давно не праздновали взятие трофея. Это был прекрасный футбол», — отметил топ-менеджер.

Сам Месси после матча говорил только о футболе:

It's really strange to celebrate a title with no fans.

— Leo #Messi pic.twitter.com/76RoQ5g9le — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 18, 2021

«Приятно поднять над головой кубок. Для нашего клуба это особенный день. Это очень особенный трофей, который я имею честь выиграть с особенным клубом. Жаль, что мы не можем разделить нашу радость с фанатами. Мы играем для них.

Мы много двигались в первом тайме, за счет чего смогли довести оппонента до усталости. Начало сезона выдалось трудным для нас, мы теряли очки в безобидных ситуациях. Затем мы окрепли, стали играть хорошо и вернулись в борьбу за чемпионство в Ла Лиге. Увы, в класико нам не удалось достичь результата», — заявил Месси.

Победа в кубке позитивно скажется на дальнейших перспективах клуба в чемпионате Испании. Учитывая нестабильную форму мадридского «Атлетико» и сосредоточенность мадридского «Реала» на Лиге чемпионов, каталонцы вполне могут рассчитывать на золотые медали. Правда, конкуренты совсем не планируют расставаться с надеждами о чемпионстве.

Развязка сезона-2020/21 в Испании будет невероятно интересной.