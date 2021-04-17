Первый финал «Мастерс»: Рублев идет за титулом

Российский теннисист Андрей Рублев продолжает путь к своему первому титулу серии «Мастерс» в карьере. 16 апреля россиянин в трех сетах переиграл именитого испанца Рафаэля Надаля в четвертьфинале турнира в Монте-Карло, а на следующий день оказался сильнее норвежца Каспера Рууда и вышел в свой первый финал состязаний этой серии.

Полуфинальная встреча завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 7:5 в пользу Рублева. Россиянин трижды подал навылет и допустил одну двойную ошибку. В свою очередь в активе Рууда два эйса и одна двойная ошибка.

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Несмотря на то что победа Рублеву досталась в двух сетах, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что матч для россиянина выдался весьма тяжелым, а во втором сете у него наблюдался спад уровня игры. Тарпищев связал это с тем, что теннисист не успел как следует восстановиться после тяжелого матча с Надалем. Второй сет для Рублева выдался действительно тяжелым – он повел с брейком 2:0, однако позволил сопернику взять четыре гейма подряд. После этого он сумел собраться, перехватить инициативу и сначала сравнять счет, а потом и довести дело до победы.

«Реальная проблема только в розыгрыше своей второй подачи, а по остальным показателям Рублев сильнее. Будем надеяться, что он восстановится и в финале сможет навязать Циципасу свой агрессивный стиль игры», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Сам Рублев поделился эмоциями после выхода в финал и победы над Руудом, раскрыв подробности того, что происходило на корте.

«Потрясающее чувство. Это мой первый финал на таком уровне, так что я очень рад. Посмотрим, как он сложится. Я постараюсь сделать все, что в моих силах.

Каспер — просто потрясающий игрок, в особенности на грунте. Он начал с брейка, начал очень жестко и упорно боролся. Я знал, что мне нужно повысить свой уровень игры, если я хочу с ним соперничать, потому что если бы я этого не сделал, то точно бы проиграл. Я так и сделал и тогда заиграл лучше, а он начал больше ошибаться. Думаю, это стало ключевым фактором моей победы», — приводит слова Рублева сайт ATP.

Рублев стал седьмым российским теннисистом, которому удалось выйти в финал турнира серии «Мастерс». До него это делали Андрей Чесноков, Евгений Кафельников, Марат Сафин, Николай Давыденко, Карен Хачанов и Даниил Медведев. Также российский спортсмен стал абсолютным лидером тура по количеству побед в сезоне — на его счету 24 выигранных матча. Следом за ним по этому показателю идет греческий теннисист Стефанос Циципас, на счету которого 21 победа.

Примечательно, что за титул в Монте-Карло Рублев будет сражаться именно с Циципасом. Однако спор в поединке будет идти не только за трофей «Мастерс».

Начать стоит с того, что 19 апреля — в понедельник — Рублев станет как минимум седьмой ракеткой мира. Но если он накануне обыграет Циципаса, то поднимется вверх еще на одну строчку и сместит с шестой позиции немца русского происхождения Александра Зверева. Также есть шанс нагнать соперников в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). После того как в четвертьфинале Рублев одолел Надаля, он обошел своего соотечественника Даниила Медведева и поднялся на вторую строчку, а победа над Руудом и вовсе сделала теннисиста промежуточным лидером рейтинга, отправляя на вторую позицию серба Новака Джоковича. Циципас после выхода в финал тоже оказался выше Медведева и занял третье место. Финальный поединок в Монте-Карло станет розыгрышем лидерства в чемпионской гонке.

Матч между Рублевым и Циципасом может стать действительно интереснейшим событием: для обоих теннисистов этот финал «Мастерс» первый в карьере, а статистика личных встреч показывает равенство: спортсмены провели шесть игр, одержав по три победы.