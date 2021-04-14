С флагом и гимном: Туктамышева и Ко выступят на ЧМ в Японии

Командный чемпионат мира по фигурному катанию стартует в Осаке 15 апреля. Сборная России везет в Японию сильнейшую команду из фигуристов, которые показали высокий класс на прошедшем в Стокгольме мировом первенстве и завоевали медали в трех из четырех видов — женском одиночном катании, спортивных парах и танцах.

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Состав российской команды на мировое командное первенство выглядит следующим образом:

Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева (запасные: Александра Трусова, Ксения Цибинова, Елизавета Нугуманова);

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко (Петр Гуменник, Макар Игнатов и Андрей Мозалев);

Пары: Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Александра Бойкова / Дмитрий Козловский);

Танцы: Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Александра Степанова / Иван Букин, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро).

Капитаном команды на турнире станет 24-летняя Туктамышева, которая на чемпионате мира заняла второе место. Сама фигуристка весьма иронично отреагировала на это назначение, выложив в Instagram шутливое видео, где она предстала в образе главного героя серии фильмов «Пираты Карибского моря» — капитана Джека Воробья.



«Елизавета Туктамышева. Капитан Елизавета Туктамышева! А если серьезно, я безумно рада быть капитаном на командном чемпионате мира! Будет интересно», — написала она.

Национальная команда на турнире выступит под российским флагом. На этот турнир не распространяется запрет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на использование национальной атрибутики — в том числе флага и гимна.

Такие ограничения были введены в связи с изменениями баз данных Московской антидопинговой лаборатории, изначально WADA дисквалифицировало Россию на четыре года, однако Спортивный арбитражный суд сократил срок наказания вдвое.

Данный турнир — скорее коммерческое соревнование и не имеет официального статуса чемпионата мира, а именно это является условием для запрета на российские флаг и гимн. Командный чемпионат мира проводит не Международная федерация фигурного катания (ИСУ), а японская федерация, и название в данном случае является просто традицией, основанной еще и на том, что подобного официального турнира просто нет в мире фигурного катания.

При этом и недооценивать данное соревнование, всегда проходящее в Стране восходящего солнца как заключительный аккорд сезона, не стоит. Именно данный турнир подал идею создать командное первенство на Олимпийских играх, впервые прошедшее в 2014 году в Сочи.

Здесь немного иной принцип начисления очков. На Олимпиаде в борьбу вступают десять команд, которые во всех четырех видах показывают короткую программу, распределяя очки от 10 до одного по каждому виду, в зависимости от занятых мест. После этого осталось пять лучших сборных, чьи спортсмены соперничали уже в произвольных прокатах. Баллы уже присуждались от 10 до шести за прокат.

На командных чемпионатах мира в Японии система несколько иная. Здесь выступает шесть сборных, но при этом в одиночных видах каждую команду сразу представляют два спортсмена, а у спортивных пар и в танцах — по одному тандему.

За первое место как в короткой, так и в произвольной программе дается 12 баллов. Занявшие 12-е места у женщин и мужчин получают одно очко, при этом для каждой сборной очки ее участников суммируются. В парных видах все проще — там команды получают от 12-ти (первое место) до семи (шестое место) очков.

Командный чемпионат мира проводится раз в два года с 2009-го (турнир в 2011-м был отменен из-за землетрясения в Японии), и сейчас Федерация конькобежного спорта Японии предоставляет участникам призовой фонд в размере в $1 млн. Победители традиционно получат $200 тыс. на всех, вторая сборная — $170 тыс., третье место — $160 тыс., четвертое — $150 тыс., пятое — $140 тыс., шестое — $130 тыс.

При этом есть и четкое распределение выигранного фонда внутри команд: каждый одиночник получает 15% от общей суммы, пара зарабатывает на двоих 20%. Оставшиеся $50 тыс. призового фонда делятся между участниками показательных выступлений в финальном гала-шоу.

Кроме России, в этом году в турнире примут участие другие пять лучших сборных по рейтингу ИСУ: США, Канада, Япония, Китай и Италия. Команды Австрии, Южной Кореи и Франции заявлены в качестве запасных.

Тот факт, что Россия прилетела в Осаку, впервые принимающую данный турнир (раньше всегда проходил в Токио до последнего раза, когда соревнования состоялись в Фукуоке), максимально боевым составом, не прихоть.

Хоть организатором мероприятия является и не ИСУ, международная федерация оказывает турниру всяческую поддержку, и отказавшийся от участия спортсмен, который проходит в свою сборную по рейтингу, ограничивается в возможности выступлений где-либо (на турнирах и в шоу) до конца апреля.

Но главное, что сборная России еще никогда не побеждала на командном чемпионате мира за всю историю, причем это соревнование остается единственным без побед для нашей национальной команды, так что сейчас есть отличный шанс исправить ситуацию.

Четыре из состоявшихся шести турниров, в том числе в 2019 году, выиграла сборная США, дважды первенствовали хозяева соревнований.

В нынешнем сезоне японцы будут бороться за медали, но вряд ли смогут претендовать на общую победу, потому что традиционно слабы в парных дисциплинах, в то время как у россиян и американцев команды очень сбалансированы.

Собственно, борьба и должна развернуться между «звездно-полосатыми» и россиянами. Главным козырем американской команды, конечно, является выигравший три последних чемпионата мира Нэйтан Чен, который в команде с капитаном сборной Джейсоном Брауном выглядит сильнее российской пары одиночников-фигуристов.

Карен Чен и Брэди Теннелл постараются навязать сопротивление Анне Щербаковой и Елизавете Туктамышевой, хотя в целом, конечно, главными соперниками россиян у мужчин и женщин выглядят все же японцы с суперсоставом: Юдзуру Ханю, Шома Уно, Рика Кихира и Каори Сакамото.

В парных же дисциплинах Алекса Книрим и Брэндон Фрэйзер и Кейтлин Хавайек с Жан-Люком Бейкером вполне способны забрать баллы за вторые места, но вот в реальность остановки только что ставших чемпионами мира Анастасию Мишину с Александром Галлямовым и Викторию Синицину с Никитой Кацалаповым поверить сложно.

Вот и выходит, что Туктамышева и Ко приехали в Осаку с наилучшими шансами в истории на победу в командном чемпионате мира.

Кстати, КЧМ, несмотря на все предосторожности, не обошелся без проблем с коронавирусом. Положительный тест на инфекцию сдал итальянец Маттео Риццо, а заявленный запасным Даниэле Франджипани по тем же причинам не смог прилететь в Осаку. Пока что Даниэль Грасси остается единственным заявленным в турнир итальянским мужчиной, и никакой официальной конкретики по участию или замене Италии еще не поступило.