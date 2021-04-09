Новый шаг в историю: Овечкин покорил еще два рубежа

Восточный дивизион

«Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз» — 2:4

Продолжается упорная борьба в Восточном дивизионе, где «Айлендерс», «Вашингтон» и «Питтсбург» вроде бы оторвались, но «Бостон» включился и снова в игре не только за попадание в плей-офф, но и за лидерство во всей группе.

«Кэпиталз» подошли к матчу с «Брюинз» с тремя поражениями в последних пяти встречах, и очередная встреча началась для них хуже не придумаешь. Уже в середине первой же минуты игры после вроде бы не особо опасного наброса от синей линии от защитника Джереми Лаузона шайба зацепила кого-то в трафике перед Ильей Самсоновым, изменила направление и заползла в сетку ворот.

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Ближе к концу первого отрезка матча российского вратаря подвел защитник. Джастин Шульц решил в своей зоне отправить шайбу на другую сторону за воротами, однако диск отскочил от борта на пятак, где Антон Блид переправил его в свободный угол без сопротивления находившегося уже у другой штанги Самсонова.

Между этими моментами новичок лиги Джереми Свэйман, проводивший всего вторую встречу в НХЛ, нейтрализовал лучший момент «столичных» — выход 1 в 0 от Гарнетта Хэтуэя.

В начале второго период счет вырос до крупного, когда Брэд Маршан смог отличиться во втором матче подряд и 30-м в своей карьере в меньшинстве, убежав вдвоем с Патрисом Бержероном на Шульца и Самсонова.

Правда, потом подопечные Питера Лавиолетта стремительно вернулись в игру в самой ее середине. Блид подвел «медведей», за грубость против Ларса Эллера получив двойной малый штраф, после чего в штраф-боксе оказался еще и Якуб Зборил.

В итоге «Кэпс» в течение 19 секунд дважды реализовали 5 на 3 бросками в касание из левого круга вбрасывания. Сначала отличился Александр Овечкин, а затем его примеру последовал Ти Джей Оши.

Для капитана этот гол стал 266-м в карьере в большинстве, и теперь он единолично второй в истории лиги по этому показателю, оставив позади Бретта Халла и уступая только Дэйву Андрейчуку (274).

В то же время Александр Великий забросил свою 20-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате, и этого гроссмейстерского рубежа он достигал во всех своих 16-ти сезонах в сильнейшей лиге мира.

Правда, в итоге «Вашингтон» спастись все-таки не сумел, так как Райлли Смит реализовал в третьем периоде уже большинство «Бостона», установив на табло окончательный счет.

Интересно, что «столичные» до того не пропускали в меньшинстве в пяти встречах кряду, остановив спецбригады своих соперников аж 15 раз подряд.

Овечкин закончил встречу не только с голом, четырьмя бросками, тремя хитами и одним заблокированным броском, но и с показателем полезности -3. У Евгения Кузнецова четыре броска и один силовой прием, защитник Дмитрий Орлов один раз бросил в створ и пять раз хитовал соперников, получив -1, а у Самсонова 28 сейвов.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз» — 2:5

«Питтсбург» без уже приступившего к тренировкам на льду, но все еще не готового играть Евгения Малкина смог одержать свою первую победу в трех последних встречах, обыграв в важном противостоянии ведущих отчаянную погоню за кубковой четверкой «Рейнджерс».

Главным героем встречи стал голкипер «Пингвинс» Тристан Джарри, сумевший не просто отбить 22 из 24 броска по своим воротам, но и остановить Криса Крайдера при исполнении буллита.

Хозяевам не помогли даже подвиги забросившего свою пятую шайбу в шести последних матчах Колина Блэквелла (ассистировал Павел Бучневич) и сделавшего голевой пас защитника Адама Фокса, чья 12-матчевая результативная серия (3+19) является уже второй по продолжительности в клубной истории для игроков обороны после 14 игр с баллами за результативность легендарного Брайана Лича в 1996 году.

А вот еще две серии для «синерубашечников» завершились на пятой игре. Символично, что «Рейнджерс» не уходили со льда без очков на протяжении четырех игр, когда Артемий Панарин обязательно набирал более одного балла по системе «гол+пас», но на этот раз он был остановлен и команда осталась с нулем баллов.

Игорь Шестеркин, с классными действиями которого на последнем рубеже в том числе были связаны последние успехи команды, на этот раз отразил только 27 из 31 броска по своим воротам, а последнюю шайбу «пингвины» провели уже в пустой створ.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия Флайерз» — 3:2 Б

Лучшая домашняя команда лиги «Айлендерс» (90% набранных очков на своем поле) подтвердила свой статус в игре с «Филадельфией».

Это был первый матч «островитян» после масштабного трейда с «Нью-Джерси», в котором они получили форвардов Трэвиса Зэйджака и Кайла Палмиери. Оба вышли на лед, старались, но ничем результативным не отметились.

По ходу встречи команда Барри Троца вела со счетом 2:0, однако не удержала преимущество, а затем в овертайме не сумела на протяжении почти двух минут разыграть лишнего.

В итоге все решалось в серии буллитов, где сделавший по ходу матча 25 спасений Илья Сорокин отразил все пять попыток «Флайерз», а Брок Нелсон в конце концов пробил Картера Харта.

Интересно, что последние четыре виктории Сорокина в текущем сезоне были одержаны в матчах именно против «Филадельфии».

Защитник «летчиков» Иван Проворов провел на льду без одной секунды полчаса, нанес два броска, провел один силовой прием, совершил один блок-шот и заработал -1 в полезность.

«Баффало Сэйбрз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:6

Второй участник обмена — «Нью-Джерси» — без проблем разобрался на выезде с аутсайдером «Баффало», даже в такой ситуации не вызвав из такси-сквада потерявшего место в составе и недавно прошедшего процедуру драфта отказов Никиту Гусева.

У «Сэйбрз», в свою очередь, второй матч подряд будучи здоровым не играл бывший форвард «дьяволов» Тэйлор Холл, который, очевидно, до дедлайна на обмены (12 апреля) сменит команду.

Защищавший ворота гостей Аарон Делл стал уже четвертым вратарем «Нью-Джерси» в этом сезоне, одержавшим победу, а российский защитник Дмитрий Куликов отметился двумя выстрелами в створ, двумя силовыми приемами, тремя заблокированными бросками и двухминутным удалением.

Центральный дивизион

Здорово дома играет и «Каролина» (14-2-3), подтвердившая свой статус в поединке с лидировавшей во всей лиге «Флоридой».

Ворота «Пантерз» на этот раз защищал Крис Дриджер, не сумевший остановить атаку «Харрикейнз», действительно напоминающую в этом сезоне ураган.

Своей 18-й голевой передачей в чемпионате отметился российский нападающий хозяев Андрей Свечников, а его одноклубник Винс Трочек, бывший игрок «пантер», продлил свою результативную серию (7+10) до 12-ти поединков, пропустив в ее процессе восемь встреч из-за травмы.

«Каролина» обошла своего соперника в таблице на одно очко и возглавила Центральный дивизион и общую таблицу лиги.

«Коламбус Блю Джекетс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:6

Столько же очков, сколько у «ураганов», теперь и у выигравшей на выезде у «Коламбуса» «Тампы». Команда Джона Купера решила все свои вопросы за первые два периода, поведя со счетом 6:2, после чего позволила сопернику отыграть пару шайб, подпортив статистику Андрею Василевскому.

Российский голкипер отразил в этом матче 32 броска по своим воротам, не добравшись до показателя в 90% отбитых выстрелов, зато «Лайтнинг» прервала серию из восьми встреч кряду, когда она не могла поразить чужие ворота больше трех раз за игру.

На счету защитника победителей Михаила Сергачева три броска, один силовой прием, один блок-шот и +1. Форвард «Блю Джекетс» Михаил Григоренко отметился голевой передачей, а защитник Владислав Гавриков, несмотря на поражение, завершил встречу с +1.

«Чикаго Блэкхоукс» — «Даллас Старз» — 1:5

Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс вернулся на тренерскую скамейку из ковид-протокола, куда он попал после, как выяснилось, ложно-положительного теста на коронавирус.

Его подопечные разгромили на выезде «Чикаго», но такой исход стал во многом возможен благодаря шикарной игре голкипера Антона Худобина, который отразил 38 из 39 бросков по своим воротам.

Нападающий «Старз» Денис Гурьянов дважды бросил по воротам, но не набрал очков, а на счету защитника «Блэкхоукс» Никиты Задорова выстрел в створ, три силовых приема и три заблокированных броска, а также отрицательная полезность (-1).

«Детройт Ред Уингз» — «Нэшвилл Предаторз» — 1:7

Девятая в десяти последних матчах победа «Нэшвилла» обернулась полной катастрофой для «Детройта». Накануне их противостояние завершилось также викторией «Предаторз», но лишь в серии послематчевых буллитов (3:2), однако тогда не играл из-за травмы Виктор Арвидссон.

Вернувшийся в состав «хищников» шведский форвард стал главным героем поединка, оформив свой третий хет-трик в НХЛ в свой 28-й день рождения, причем одну из шайб он провел, реализовав буллит.

А вот российские нападающие «Ред Уингз» Владислав Наместников и Евгений Свечников, как остальные их партнеры, не могут занести поединок себе в актив, схлопотав по -2 каждый.

Северный дивизион

«Оттава Сенаторз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 1:3

«Эдмонтон» в девятый раз в сезоне одолел «Оттаву», выиграв все матчи в противостоянии в текущем регулярном чемпионате у «Сенаторз». И хотя команда из столицы является аутсайдером Северного дивизиона, все встречи у нее выиграл еще только «Ванкувер», которому, правда, предстоит сразиться с ней еще четыре раза.

Интересно, что лидеры «Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль на двоих оформили только одну голевую передачу (канадец).

Форварды «Оттавы» Артем Анисимов и Евгений Дадонов нанесли по два броска в створ, а защитник Артем Зуб отметился силовым приемом и одним заблокированным выстрелом. Несмотря на поражение, у каждого из российской троицы нейтральная полезность.

«Монреаль Канадиенс» — «Виннипег Джетс» — 2:4

Вторую подряд встречу после травм основного голкипера Кэри Прайса и ведущего форварда Брэндона Галлахера проиграл «Монреаль», занимающий четвертое место в Северном дивизионе.

36 сейвов совершил действующий обладатель «Везина Трофи» (приз лучшему голкиперу) Коннор Хеллибак, а вот российский защитник «Канадиенс» Александр Романов закончил встречу с полезностью -1, совершив при этом два броска в створ, три силовых приема, один блок-шот и две потери.