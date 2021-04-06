Битва за полуфинал: «Реал» сыграет с «Ливерпулем», «Ман Сити» примет «Боруссию»

«Реал» — «Ливерпуль»

Матч этих соперников представляет собой ремейк финала Лиги чемпионов 2018 года. Тогда в Киеве победу одержала команда Зинедина Зидана, оформив третью подряд викторию в самом престижном клубном европейском турнире. Согласно одной из баек, Юрген Клопп после поражения зашел в бар, где встретился с фанатами мерсисайдцев. Выпив пива, немец пообещал еще раз вывести свою команду в финал Лиги чемпионов и наконец взять трофей. Спустя год в Мадриде с Кубком чемпионов плясал уже «Ливерпуль».

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Спустя три года оба коллектива добрались до стадии четвертьфинала после перерыва. В прошлом сезоне обе команды покинули розыгрыш турнира еще в первом раунде плей-офф, что не позволило им принять участие в историческом «Финале восьми» в Лиссабоне, где в течение двух недель выявлялся победитель.

Перед этой игрой ни «Ливерпуль», ни «Реал» нельзя назвать твердым фаворитом на победу в Лиге чемпионов.

«Красные», кажется, выбрались из затяжного кризиса, из-за которого клуб потерял шансы на то, чтобы защитить чемпионское звание в Английской премьер-лиге (АПЛ). «Сливочные» же ведут борьбу и продолжают погоню за мадридским «Атлетико», который умудрился за два месяца растерять двузначное преимущество в турнирной таблице Ла Лиги.

Из-за травм помочь испанскому клубу не смогут защитник и капитан Серхио Рамос, а также правый латераль Дани Карвахаль. Вне заявки Зинедин Зидан оставил и бельгийца Эдена Азара, восстановившегося после травмы и уже тренирующегося в общей группе.

«Думаю, нас недооценивают раньше времени. Я полностью доверяю своей команде, но мы не можем изменить отношение окружающих к себе. Мы умеем бороться, это наша сильная черта. Мы хотим навязать борьбу «Ливерпулю» и пройти дальше», — сказал Зидан на предматчевой пресс-конференции.

Его коллега Юрген Клопп отметил, что не будет использовать игру как шанс отомстить за неудачу в киевском финале Лиги чемпионов.

«Мы тут не для мести. Ничего общего с 2018 годом здесь нет.

Было бы здорово пройти в следующий раунд. Мы ощущаем себя в хорошей форме и надеемся сохранить этот импульс. Слышал, снаружи все говорят, что «Реал» — фаворит. Здорово! У нас нет проблем с второстепенной ролью. Мы не хотим показать миру, мы хотим показать своим болельщикам, что мы все еще боремся», — заявил немец.

А вот Рафаэль Бенитес, работавший и в «Ливерпуле», и в «Реале», назвать явного претендента на выход в полуфинал не смог.

«Ливерпуль» постарается делать то, что он умеет лучше всего — высоко и интенсивно прессинговать. Если «Реал» будет владеть мячом, то «Ливерпуль» постарается играть на контратаках. Так они делали в двух матчах против «РБ Лейпцига» в 1/8 финала этого сезона, что в итоге принесло им успех», — пояснил Бенитес.

«Манчестер Сити» — «Боруссия» (Дортмунд)

На первый взгляд, фаворит в этой паре очевиден. «Горожане» на всех парах мчатся к победе в чемпионате Англии и имеют все шансы на то, чтобы сломить наконец-то лигочемпионский барьер и все-таки поднять над головой заветный кубок. Но немецкий коллектив заранее сдаваться не собирается. Учитывая тяжелое положение в Бундеслиге, «шмелям» не остается надеяться ни на что, кроме успеха в Европе. Тем более что с большой долей вероятности только он сможет дать им путевку в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон — настолько не складывается сезон у «Боруссии» в национальном чемпионате. В данный момент «шмели» занимают пятое место в таблице, на семь очков отставая от четвертой строчки, позволяющей попасть в ЛЧ.

История противостояний «Боруссии» и «Манчестер Сити» насчитывает четыре встречи. Манкунианцы не выиграли ни одну из них: два раза победили немцы, а еще два раза была зафиксирована ничья.

Главный тренер небесно-голубых Хосеп Гвардиола перед матчем отметил игровой потенциал своих оппонентов, уделив особое внимание работе клуба с молодыми футболистами.

«Может быть, им не хватает стабильности в этом сезоне, но если оценивать индивидуальный класс, то каждый игрок — это фантастика. Хуммельс, Джан, Менье, Дауд... да кто угодно! Холанд, Санчо, Азар, Ройс, Брандт. Прекрасные молодые игроки из академии. Они выбили «Севилью», которая всегда здорово играет в плей-офф.

Если в Манчестере есть человек, который хорошо знает дортмундскую «Боруссию», то это я. «Боруссия» много тратит на молодых футболистов и много платит их агентам, чтобы этих футболистов подписывать»,

— заявил каталонский специалист.

В контексте противоборства «Манчестер Сити» и «Боруссии» было бы интересно понаблюдать за игрой форварда «шмелей» Джейдона Санчо, который является воспитанником академии «горожан», однако из-за травмы 21-летний англичанин принять участие в матче не сможет. Еще одной потерей для дортмундцев стал 16-летний форвард Юссуфа Мукоко, серьезно повредивший голеностоп.

Похоже, рассчитывать гостям придется лишь на магию Эрлинга Холанда.