Биатлонистка выиграла чемпионат России и объявила о переходе в сборную Румынии

Сучилова лишили медали за неправильную перезарядку

На чемпионате России по биатлону прошла мужская гонка преследования. Первое место занял Матвей Елисеев, серебро выиграл Матвей Елисеев, третьим к финишу приехал Семен Сучилов. Впрочем, после гонки последний был лишен бронзовой награды.

«Сучилов дисквалифицирован. Он с лишним патроном уходил со стрельбища, что запрещено правилами. Поэтому у нас бронзовый призер в гонке преследования — Максим Цветков»,

— написал в своем Telegram-канале комментатор Дмитрий Губерниев.

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Сам Сучилов в эфире «Матч ТВ» прокомментировал инцидент, который привел к его дисквалификации:

«На рубеже со мной казус произошел. Я вставил обойму, закрыл затвор, и у меня встали два патрона вверх. Вытащил, а они снова вверх вылезают. Обойму вытащил полностью, стрельнул патрон, который уже был в канале, и вставил новую».

Таким образом, биатлонист быстро использовал второй магазин вместо того, чтобы зарядить вручную по одному дополнительному патрону, за что и был дисквалифицирован.

Церемония награждения также прошла не без казусов. Максим Цветков, которому досталась бронза Сучилова, отказался вешать себе на шею медаль.

Логинов теряет статус лидера

Стоит отметить, что очень слабо на чемпионате России выступает Александр Логинов, который в общем зачете Кубка мира этого сезона занял 17-е место, немного обогнав Эдуарда Латыпова, и достиг лучшего результата среди россиян. Впрочем, в гонках под конец сезона биатлонист также не радовал результатами, а на чемпионате России провалился в еще большую яму.

В спринте Логинов занял лишь десятое место, допустив целых три промаха и уступив победителю Матвею Елисееву 51 секунду. Такое отставание в теории позволяло спортсмену надеяться на медаль в гонке преследования, но он не только не смог сократить гандикап, но и опустился еще на шесть позиций, придя к финишу 16-м с шестью промахами.

Стоит отметить, что три мишени из шести не покорились Логинову на последнем огневом рубеже. Победитель пасьюта Эдуард Латыпов прошел дистанцию быстрее на 3,5 минуты.

Миронова неприятно удивляет

Женщины на этих соревнованиях тоже не отстают от мужчин по части сюрпризов. Светлана Миронова, ставшая лучшей среди россиянок на Кубке мира (19-е место в общем зачете), но так же, как Логинов, провалившая концовку международного сезона, не может попасть в топ-10 на чемпионате России две гонки подряд. В спринте она заняла 11-е место, отстав от победительницы Евгении Павловой на одну минуту и 20 секунд.

«Удалось ли подготовиться? Все удалось, был большой перерыв до чемпионата России. Все неплохо, силы еще есть, решим вопрос с инвентарем — все будет в порядке»,

— заверила Миронова.

Впрочем, в пасьюте она откатилась еще на несколько позиций, придя к финишу 14-й, и отстала от победительницы Натальи Ушкиной более чем на три минуты, промахнувшись целых семь раз.

Ушкина объявила о переходе в сборную Румынии и выиграла спринт

Напомним, со следующего сезона Ушкина будет выступать за сборную Румынии. После победы в гонке преследования спортсменка рассказала, что в новой команде следят за ее результатами.

«Я пришла на рубеж, а Лариса Куклина уже уходила. Я увидела, что она промахнулась. Чувствовала, что у меня много сил и я могу побороться. На рубеже старалась ни о чем не думать, а делать то, что могу.

Ждала Куклину, чтобы идти вместе. Думала, что она уйдет от меня. Но оказалось, что у меня много сил, и я убежала. В Румынии смотрят за моими результатами и уже поздравляют»,

— сказала Ушкина в эфире «Матч ТВ».

Также спортсменка сообщила, что в России не пытались удержать ее от смены спортивного гражданства.

«Нет, меня не отговаривали от перехода. Мне пока никто ничего и не говорил, но я вряд ли соглашусь остаться в России. Я уже перешагнула черту и, наверное, не отступлю, — цитирует Ушакову ТАСС. — Половину сезона, до Нового года, я готовилась одна под руководством своего мужа. Я ждала гражданства Румынии и готовилась за свой счет, но в 2021 году регион предоставил мне винтовку, патроны и оплачивал проживание на соревнованиях».

Член совета Союза биатлонистов России (СБР) Анатолий Кузьмичев еще за день до победы Ушкиной заявил, что ее уход будет серьезной потерей для национальной команды.

«Конечно, уход Ушкиной будет серьезной потерей для нашей команды. Но что делать? Она собралась уезжать, потому что ее не берут даже в резервный состав сборной России. Поэтому люди ищут, куда податься.

Перспектив у нее в Румынии больше: она и в Кубке мира будет участвовать, и на Олимпиаду попадет в следующем году. Думаю, что она будет первым номером сборной Румынии. Наталья по юношам и юниорам была в составе сборной России и выигрывала летний юниорский чемпионат мира. И по своему возрасту обыгрывала и Ульяну Кайшеву, и Викторию Сливко.

Но шансы попасть во взрослую сборную ведь 50 на 50. И мы не препятствуем ее решению, ведь жизнь спортсмена коротка. Мы дали добро на переход и согласовали все с президентом СБР Виктором Майгуровым», — передает слова Кузьмичева РИА «Новости».