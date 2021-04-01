«У России есть шансы на командное золото в Пекине»: интервью Татьяны Волосожар

— У вас очень насыщенный график, несмотря на то что скоро вы снова станете мамой: работа в вашем центре фигурного катания, фотосессии, занятия дочери Анжелики. Как удается справляться с такой нагрузкой?

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— Мне кажется, что я ничего не успеваю (смеется). Сейчас нагрузки стало больше и в связи с моей работой, и с отсутствием Максима. Бабушки, конечно, помогают, но все равно мы с Ликой постоянно куда-то опаздываем, то на занятия, то в бассейн. Думаю, что надо все же искать помощницу, которая будет подхватывать какие-то дела. Мы хотели взять няню после рождения малыша, но, видимо, придется думать об этом уже раньше.

Но работу я пока не бросаю, стараюсь появляться лично в своем центре фигурного катания, слежу активно за всем, что там происходит.

— Можно ли сказать, что спортивная форма помогает при беременности?

— Конечно, спортсменам немного проще. Есть тонус в мышцах, есть опыт нагрузок на организм, конечно, нельзя сравнивать нагрузки в спорте и во время беременности, но из-за того, что организм готов к ним, уже немного легче. И по опыту первой беременности я знаю, что будет легче восстанавливаться.

После рождения Лики я уже через пять месяцев стояла на льду. И в этот раз планирую возвращаться как можно раньше, потому что меня ждут на летних сборах моего центра, которые будут проходить в Сочи.

close Татьяна Волосожар с дочерью Анжеликой Татьяна Волосожар с дочерью Анжеликой Кристина Карагевурян

— Недавно завершился чемпионат мира, и вы, судя по активности в соцсетях, его активно смотрели и болели за наших фигуристов.

— Смотрела практически все, что-то даже вместе с Ликой, хотя она постоянно отвлекалась на игрушки, убегала, пыталась играть и просила побыть вместе со ней. Если какие-то виды продолжались допоздна, то я обычно укладывала Лику и досматривала, либо смотрела уже в записи утром, если сильно уставала.

— За кого переживали больше всего?

— Я переживала за всех наших спортсменов, хотелось, чтобы ребята показали достойный уровень, особенно после такого тяжелого года для всех спортсменов. Но особенно, конечно, за пару Максима — Евгению Тарасову / Владимира Морозова.

— Давали свои советы по ходу турнира?

— Советы я Максиму не давала, он опытный тренер, работает с ребятами давно и знает, что лучше для них и для команды. Но после короткой программы сердце екнуло. Была надежда, что ребята соберутся, включат хорошую спортивную злость и отыграются, но не случилось.

— Как пережили разлуку с супругом, пока он был в Стокгольме?

— Так как у ребят были сборы в Новогорске, то мы с Максимом не виделись за десять дней до того, как они уехали. Но мы постоянно были на связи: видеозвонки, сообщения.

Я понимала, насколько важен этот этап и для Максима, и для ребят. Насколько важно было к нему настроиться, не думать о лишнем. Я же сама такая: перед всеми соревнованиями мне было нужно какое-то время в одиночестве. Так что иногда не беспокоить — это лучшая поддержка.

close Татьяна Волосожар с супругом Максимом Траньковым Татьяна Волосожар с супругом Максимом Траньковым Марина Богумил

— Если говорить о ваших впечатлениях от чемпионата мира, то чьи выступления вам запомнились больше всего и почему?

— Мне кажется, выделять чьи-то выступления не совсем правильно, потому что на этом чемпионате была настоящая командная победа. Мы показали хорошие результаты, девочки заняли весь пьедестал в одиночном катании, парники выиграли золото спустя восемь лет. Радовалась за это.

— Что почувствовали, когда Анастасия Мишина / Александр Галлямов принесли России первое золото в парном катании с тех пор, как вы с Максимом побеждали в 2013 году в Канаде?

— Думала о том, чтобы следующая победа была не через восемь лет, как продолжается последнее время, потому что мы с Максимом выиграли тоже через восемь лет после пары Татьяны Тотьмяниной / Максима Маринина. Я очень рада за ребят, что им удалось это сделать.

Сейчас главное — не останавливаться. Потому что в спорте важно не только выиграть, но и доказать, что ты победитель и на следующих соревнованиях. Это может быть гораздо сложнее, особенно учитывая, что все пары в нашей команде достаточно сильные.

— Россия в целом завоевала три золота, но в честь этого из-за санкций играл не гимн страны, а «Концерт № 1 для фортепиано» Петра Ильича Чайковского. Спортсмены сказали, что это было достаточно странно. А какие у вас впечатления были от этого?

— Весь мир видел, кто занял пьедестал, из какой страны спортсмены, так что на тот момент, какая играла музыка, наверное, уже не так важно.

— Коронавирусный сезон получился очень сложным. Какой вид фигурного катания спрогрессировал больше, на ваш взгляд? Был ли вообще прогресс?

— Мы по-разному переживали карантин. Но я рада, что спорт отчасти смог адаптироваться. Очень многие тренировки были онлайн, например, мы в своем центре проводили такие для маленьких ребят.

Кроме того, фигурное катание — это же не только лед. Когда нельзя было тренироваться на катке, то можно было оттачивать дома силу, выносливость, координацию. И то, какие результаты показали спортсмены на чемпионате, не только наши, а со всего мира, показывают, что готовность выигрывать и улучшать свои успехи никуда не ушла.

— Почти в таком же составе сборная России сейчас поедет на командный чемпионат мира в Японии, который состоится в апреле. Как вы считаете, не стоило дать шанс поехать на командный турнир другим спортсменам, которые не участвовали на ЧМ?

— В спорте очень важна накатанность, проверка несколько раз себя на соревнованиях разного уровня. К тому же, поездка сильной команды — это способ еще раз сказать, что российские спортсмены — одни из лучших. В этом случае важна победа и ставка на сильных, уже опытных фигуристов. Я буду следить за успехами ребят в Японии и желаю им показать свое лучшее катание.

— Какие перспективы у этой сборной России в преддверии Олимпиады? То, что мы сейчас показали, позволяет сильно надеяться на командное золото в Пекине?

— Надо смотреть на сезон в целом, потому что нас еще ждет командный чемпионат мира, и чемпионат России, который и станет отборочным на Олимпиаду. Так что расслабляться пока рано, и как я сказала ранее, одна победа ничего не значит, надо постоянно стремиться быть лучше самого же себя.

Пока загадывать рано, но думаю, у нас есть шансы на командное золото.