«Оказались чуть удачливее»: Черчесов объяснил победу сборной России над Словенией

Сборная России обыграла Словению во втором туре отборочного цикла к чемпионату мира-2022. Оба гола российской команды на счету капитана команды Артема Дзюба. Подопечные Станислава Черчесова набрали шесть очков в шести матчах, впереди игра со Словакией.

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Главного тренера сборной России Станислава Черчесова критиковали после матча с Мальтой. В игре со Словенией тренер поменял схему, произвел несколько замен в составе, и команда смотрелась уже более убедительно.

«Была игра за шесть очков. Словения хорошо сыграла с Хорватией, ехали в Сочи они в хорошем настроении. Мы тоже выиграли, но у Мальты, которая не сравнима с Хорватией. Очень агрессивная команда, играют компактно. Есть у них игроки мирового уровня: Иличич, Облак. Не было сомнений, что будет хорошая игра. Сказал на установке, что должны склонить чашу весов в нашу сторону. Кто проявил чуть больше характера, тот и выиграл. Оказались чуть удачливее», — сказал Черчесов после матча.

Также главный тренер сборной России объяснил, почему использовал в матче схему с тремя центральными защитниками. По словам Черчесова, решение было связано с желанием тренерского штаба не только закрыть фланги, которые у словенцев очень опасны, но и насытить центр.

Наставник сборных также рассказал о кадровых решениях по ходу матча. Отсутствие Ионова и замену Головина в начале второго тайма он объяснил травмами, причем тренер подчеркнул, что оба должны быть готовы к игре со Словакией.

Прокомментировал Черчесов и замену Мухина и Заболотного. «В концовке нам были нужны способности Мухина: он перекрывает зоны, быстрый, мобильный. Выход Заболотного не связан с тем, что мы играли в Сочи. Имеет значение характер матча. Словенцы перехватили инициативу. Нам нужен был игрок более мобильный, более быстрый, который перекрывает зоны. Антон в «Сочи» играет в 5-4-1, поэтому вышел он», — сказал Станислав Черчесов.

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек признал, что Россия победила вполне заслуженно, и посетовал, что его подопечные не смогли удержать Дзюбу, хотя на форварда обращалось особое внимание.

Сам Максим Мухин, дебютировавший в сборной России, отметил, что проблем с адаптацией в команде у него не было, и подчеркнул, что выходил играть не персонально против Иличича. Задание от тренеров у него было другое.

Герой матча Артем Дзюба рассказал, что всегда играет за сборную как в последний раз и полностью отдается матчу. Форвард «Зенита» также отметил, что игроки бились друг за друга, все играли самоотверженно и бросались под мячи. И это сыграло немаловажную роль в победе.

«Главное, чтобы сейчас не начали говорить, что Словения не та», — сказал автор обоих голов сборной России в этом матче.

Также Дзюба похвалил игру полузащитника сборной Словении Йосипа Иличича.

«Иличич очень впечатлил. Парень на спокухе, разворачивает во все стороны. Кайф был на него смотреть. Я так от Модрича кайфовал после Хорватии, но Лука еще в защиту отрабатывает, а Иличич свободный художник», — сказал капитан сборной России.

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов на своей странице в Twitter сравнил форвардов «Зенита» и «Спартака» Артема Дзюбу и Александра Соболева.

«Соболев лучше Дзюбы? Уверены, да? Ну-ну», — написал Радимов.

То есть -Соболев лучше Дзюбы ? Уверены, да? ну-ну — Владислав Радимов (@radimov02) March 27, 2021

Известный в прошлом футболист сборной Александр Мостовой призвал не радоваться раньше времени. Знаменитый игрок подчеркнул в разговоре с «Чемпионатом», что уже не раз в истории сборной России случались ситуации, когда она хорошо начинала турнир, но затем начинались проблемы и команда никуда не выходила.

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале заверил читателей в том, что российские спортсмены всех победят.

«Срочно переобуваемся! Россия победила! Ну, кто не успел по ходу матча со Словенией переобуться! Показательный поединок с Мальтой срочно всем забыть. Теперь решаем, с кем мы сыграем в финале ЧМ, благо уже под российским флагом. Вспоминаем срочно — пока не опередили — вспоминаем голы Дзюбы испаниям и прочим! То есть топовым сборным! Черчесова награждаем…

Ну, может, хватит. Глупейшие разговоры про «нулевую» сборную были три дня назад. Сейчас снова заносит. Да, сыграли прилично. Главное, выиграли. Весь цикл будет тяжелым. Дзюба на самом деле — молодец! Но давайте чуть полегче на поворотах!» — написал Губерниев.

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков отметил, что сборная Россия в матче со Словенией не имела особого преимущества и что соперники были равны по классу. В пользу россиян, по мнению Широкова, сыграло то, что у Станислава Черчесова неплохой выбор игроков в атаке, в то время как у словенцев в нападении есть только один Иличич.

Защитник сборной России Федор Кудряшов заявил, что гол словенцев был не по игре.

«Мы довольны победой. Станислав Саламович сказал в раздевалке, что эта победа будет ценной, если мы выиграем в Словакии», — подчеркнул Кудряшов.

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил в интервью «Спорт-Экспрессу», что игра сборной ему понравилась, но делать выводы и говорить о выходе из группы пока рано.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев порадовался, что на матче было 13 тысяч болельщиков и нигде в Европе сейчас такого количества зрителей на матче национальной команды не встретишь.

Матч со Словакией состоится 30 марта. Уже после него можно будет давать оценки старту сборной России в отборочном цикле чемпионата мира-2022.