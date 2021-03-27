«Пять четверных войдут в историю»: что говорили о триумфе российских фигуристок на ЧМ

Чемпионат мира по фигурному катанию близок к завершению. Наибольшее внимание к себе, как и обычно, привлекли соревнования женщин. Несмотря на три первых места, занятые российскими фигуристками, в этот раз их выступление идеальным не было: ни одна из трех девушек не исполнила чисто произвольную программу.

Победительницей турнира впервые в карьере стала Анна Щербакова. Днем ранее она выиграла короткую программу, причем без прыжков ультра-си. В произвольном прокате ученица Этери Тутберидзе допустила одно падение с четверного прыжка, стала второй в произвольной и в сумме одержала победу.

Главной интригой до момента выхода фигуристок на лед был их контент, поскольку девушки долго держали в тайне, что они будут исполнять. Оказалось, что Щербакова планировала исполнить три квада, однако эту идею пришлось впоследствии отложить. Своим произвольным прокатом, кстати, новоиспеченная чемпионка мира оказалась недовольна.

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«Когда готовилась к чемпионату мира, думала о том, чтобы выступить с тремя четверными прыжками. В процессе были свои сложности, все приходилось менять. Когда я поняла, что не могу откатать с тремя четверными, то хотелось все бросить и опустить руки. Потом поняла, что нужно скинуть этот максимализм и выжать из ситуации все возможное. Здесь четверной не получился, но я поборолась за каждый элемент до конца, это очень ценно. В следующем году приложу все силы, чтобы быть в максимальной форме, но все будет зависеть от ситуации.

Буду кататься с максимальным количеством, четверные, безусловно, нужны», — приводит слова Щербаковой ТАСС.

Немало споров вызвало выступление Александры Трусовой. После провала в короткой программе спортсменка из школы «Ангелы Плющенко» вышла на произвольную с настроем сделать пять четверных прыжков, но дважды упала и допустила одну серьезную помарку. Тем не менее это не помешало ей выиграть произвольную программу, а по сумме стать третьей. В команде тренера Евгения Плющенко считают, что настойчивость Трусовой в исполнении квадов достойна похвалы. Супруга Плющенко Яна Рудковская уверена, что прокат Трусовой уже вошел в историю.

«Эти пять четверных войдут в историю. Она единственная, кто на это решился. Это круто! Дебют у Саши удался. Она боролась с опытной Лизой Туктамышевой и проиграла всего 2,5 балла. Меня впечатлило, что именно она первая в произвольной программе. Конечно, Саша ехала за другим калибром медалей.

Я ею горжусь! Боец! Для меня самый главный показатель — то, что она единственная исполнила четверные прыжки. Это исторический момент.

Эти пять четверных весь мир запомнит надолго! Я очень счастлива, что весь пьедестал состоит из наших девочек. Это тоже войдет в историю!» — сказала Рудковская для «СЭ».

И, так или иначе, в правильности заявлять в программу пять квадов, когда Трусова уже второй год как далека от прыжковой стабильности, уверены не все. Заслуженный тренер Татьяна Тарасова уверена, что Трусова «пропадает» и что ей совершенно не нужны пять четверных прыжков за один прокат. Также Тарасоса отметила, что программу, которую Трусовой поставили в новой академии, тяжело назвать чем-то выдающимся, поскольку весь акцент фигуристка делает только на квады. При этом, по словам тренера, спортсменке было бы хорошо уже наконец-то выучить окончательно тройной аксель.

«Она делает неразумные вещи, ей не нужно прыгать пять четверных прыжков, у нее все напихано. Ей нужно было три прыжка — вполне достаточно, чтобы не падать каждую минуту.

То, что я вижу целый год, — она падает. Мне очень жаль, потому что это такой грандиозный талант, а такой талант всегда с тяжелым характером.

В начале было видно, что люди работают над программой, но сейчас не видно ни программы, никого. Она девочка, она должна понять, у нее есть тренер, ей надо пересмотреть себя, свой подход, это не значит, что нужно закончить прыгать четверные, но тройной аксель нужно прыгать. Аксель у нее очень хороший, на тренировках она его делает. Грустно, мы ее все так любим и очень жалеем. Но совсем не хочется жалеть, хочется восхищаться», — произнесла Тарасова.

Трусова во многом оказалась в призах из-за неудачного выступления Рики Кихиры. Лучшая фигуристка Японии завалила произвольную программу, не исполнив ни одного прыжка ультра-си и сделав массу ошибок, в итоге заняв только восьмое место.

Подлил масла в огонь конфликта между Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев. Комментируя бронзовую медаль Трусовой в Стокгольме, он отметил, что в школе по-прежнему считают фигуристку своей и готовы к тому, что она вернется к Тутберидзе, от которой ушла в мае 2020-го. Напомним, что после произвольной программы Трусова объявила о желании провести олимпийский сезон под руководством Плющенко.

«Она официально продолжает давать результаты за «Самбо-70». А потом, я ее очень хорошо знаю как человека. Куда она без «Самбо-70?» Она не сможет без нее, и мы ее всегда ждем в школе, любим, обожаем. Она наша девочка, и мы за нее очень рады! Полслова ее — и она как прежде будет в нашей команде, и никто ее не упрекнет ни одним нехорошим словом.

Это для ее же пользы нужно: у нее точно будут места повыше. Потому что сегодня в женском фигурном катании тон задают ученицы Этери Тутберидзе и школа «Самбо-70»!»

– цитирует Лайшева Sport24.

Елизавета Туктамышева, завоевавшая поездку на чемпионат мира в последний момент и через дополнительный турнир, не смогла сдержать слез после того, как гарантировала себе медаль на турнире. У подопечной Алексея Мишина есть желание поехать и на Олимпийские игры в Пекине, однако для этого, как она уверена, необходимы квады. Пока 24-летняя спортсменка владеет только тройным акселем.

«За это межсезонье девочки еще выучат четверные, так что без них бороться за медаль Олимпиады будет нереально. Так что, конечно, они мне будут нужны. Конкуренция в женском катании растет, как у мужчин. И количество, и качество важно», — резюмировала Туктамышева.