Панарин удивляет, Капризов молчит: как прошел день в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду принимал худшую команду сезона в НХЛ — «Баффало». У «Сэйбрз» лишь шесть побед в регулярке и теперь уже 24 поражения.

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Гости в матче забили первыми, но лидировали меньше четырех минут. «Синерубашечники» установили равновесие на табло благодаря голу 20-летнего Каапо Какко (финн прервал безголевую серию длиной в два месяца), которому ассистировал лидер атаки «Рейнджерс» Артемий Панарин, выписавший тому идеальную передачу после выезда из-за ворота.

Через мгновения «Рейнджерс» уже были впереди. Отличился Крис Крайдер, а вот ассистентом снова выступил Панарин — американцу оставалось только подставить клюшку.

Под конец второго периода защитник Адам Фокс увеличил преимущество «Нью-Йорка». А одним из ассистентов был Павел Бучневич.

He literally does it all. pic.twitter.com/UXDfRLBueW — New York Rangers (@NYRangers) March 23, 2021

В третьем отрезке встречи хоккеисты «Баффало» дуплетом забросили в ворота «Рейнджерс» две шайбы и на какой-то момент сравняли счет, но шансов на победу у «Сэйбрз» не было. Сначала Крайдер реализовал большинство и оформил дубль, а затем на дубль Панарин вывел Какко, забившего в пустые ворота и установившего окончательный счет матча — 5:3 в пользу «Рейнджерс».

Empty Net? We'll still take that GOALLLLLL



Kakko with his 2nd of the night! pic.twitter.com/vriCE83vGo — Rangers on MSG (@RangersMSGN) March 23, 2021

Панарин, сделав ассистентский хет-трик, был признан третьей звездой встречи. У форварда 28 (8+20) набранных очков в сезоне — он вплотную подобрался к единственному россиянину в топ-30 лучших бомбардиров и первой российской звезде прошлой недели Бучневичу, у которого 29 баллов. Кроме того, россиянину удалось превзойти соотечественника Павла Дацюка по результативным передачам за первые шесть сезонов в НХЛ — у Панарина их теперь 287. Он вышел на четвертое место по этому показателю среди россиян.

Лучшим игроком матча «Филадельфия» — «Нью-Йорк Айлендерс» был признан вратарь «островитян» Илья Сорокин, вновь заставивший Семена Варламова провести всю встречу на скамейке. Подопечные Барри Тротца одержали победу со счетом 2:1 в овертайме, а Сорокин отразил 36 бросков. Российский голкипер-новичок «Айлендерс» становится первой звездой вторую игру подряд.

Сорокин также стал абсолютным рекордсменом среди вратарей-новичков из России в НХЛ, продлив свою победную серию до восьми встреч и обновив клубный рекорд «Айлендерс».

А вот у главного претендента на «Колдер Трофи» Кирилла Капризова дела идут не очень. Его «Миннесота» с трудом победила «Анахайм» со счетом 2:1 и прервала серию из двух поражений кряду, однако россиянин снова не сумел набрать результативных очков. Впервые в сезоне Капризов не отличается уже три матча подряд, заработав показатель полезности -6 за этот период.

«Калгари» на выезде уступил «Оттаве», одержавшей свою только 11-ю победу в сезоне. Россияне «Сенаторз» Артем Зуб, Евгений Дадонов и Никита Зайцев очков не набрали, а вот в составе проигравших результативную передачу на свой счет записал защитник Никита Нестеров. Это третий ассист игрока в сезоне.

«Колорадо» одержал седьмую победу кряду, со счетом 5:1 разбив «Аризону» в Глендейле. Нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин отдал две голевые передачи, заработав 13 (6+7) очко в сезоне.

A good night for a good win #GoAvsGo pic.twitter.com/ulkmgxLHmr — Colorado Avalanche (@Avalanche) March 23, 2021

«Сент-Луис», несмотря на результативную передачу вернувшегося после травмы Владимира Тарасенко, потерпел гостевое поражение от «Вегаса» — 1:5. У российского нападающего «музыкантов» 5 (1+4) очков после восьми сыгранных матчей в сезоне, но пока лишь две победы при шести проигрышах «Сент-Луиса».

«Сан-Хосе» прервал серию из четырех поражений подряд, отпраздновав долгожданную победу над «Лос-Анджелес Кингз» (2:1). На счету защитника «Шаркс» Николая Кныжова ассист.

«Каролина» всухую обыграла «Коламбус» со счетом 3:0. Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников очков не набрал, зато по итогам 17:25 игрового времени получил +3.