Пора домой: испанцы отправляют Черышева в Россию

Слухи вокруг россиян, выступающих в зарубежных лигах, муссируются постоянно. Особняком среди них стоит Денис Черышев, который на протяжении всей профессиональной карьеры остается верен чемпионату Испании и совсем не спешит переезжать в российскую лигу, где уровень сопротивления ниже, а заработная плата выше.

Имя Черышева стало известно широкой публике в 2018 году во время домашнего чемпионата мира по футболу, на котором подопечные Станислава Черчесова героически смогли пробиться в четвертьфинал турнира, остановившись буквально в одном ударе послематчевой серии пенальти против сборной Хорватии от выхода в полуфинал.

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На прошедшем мундиале Черышев сыграл роль «темной лошадки»: начав первый матч против Саудовской Аравии на скамейке запасных, футболист был вынужден уже по ходу первого тайма включиться в игру, выйдя на замену вместо травмировавшегося Алана Дзагоева из ЦСКА. Все, что произошло дальше, можно назвать чудом — Черышев оформил дубль, помог сборной разгромить соперника и стал джокером в колоде Черчесова.

Правда, инвестировать столь успешное выступление на мировом первенстве в дальнейшую клубную карьеру у россиянина не получилось. Виной всему повышенная травматичность, из-за которой ему не удается надолго задержаться в одном коллективе. Черышев уже побывал во многих испанских клубах, считающихся довольно весомой силой на европейской арене: «Вильярреал», «Валенсия», «Севилья» и, конечно же, мадридский «Реал», воспитанником которого футболист является. В составе «сливочных» полузащитник выигрывал Лигу чемпионов в 2016 году.

В нынешнем сезоне Черышев защищает цвета «Валенсии». В 13 матчах чемпионата Испании 30-летний хавбек еще ни разу не отметился забитым мячом и записал на свой счет всего две результативных передачи. Обвинять россиянина в плохой игре, учитывая эту статистику, довольно легко, но стоит заметить, что левантийцы проводят просто катастрофический сезон — команда выдала худший первый круг в Ла Лиге за 38 лет. За десять туров до конца чемпионата у «летучих мышей» всего 33 очка, 12-е место в турнирной таблице и отрыв от зоны вылета в десять очков — ужасный результат для клуба, игравшего в прошлом году в плей-офф Лиги чемпионов.

Ко всему прочему, в ноябре 2020-го Черышев подхватил коронавирусную инфекцию, из-за чего был вынужден пропустить около трех недель. К счастью, болезнь прошла у футболиста без серьезных осложнений.

А недавно игрок снова перенес мышечную травму и до сих пор не попадает в заявку команды. Утверждается, что главный тренер «Валенсии» Хави Грасия якобы больше не рассчитывает на хавбека. На фоне этих проблем слухи о скором трансфере игрока в российский чемпионат только усиливаются.

По последним данным, основными претендентами на Черышева являются московские «Локомотив» и «Спартак», а также «Краснодар». Столичные коллективы в 2021 году набрали отличный ход — красно-белые за семь туров до конца чемпионата располагаются на второй строчке в турнирной таблице, «железнодорожники» — на третьем.

В расположении Доменико Тедеско есть целая банда атакующих игроков (Джордан Ларссон, Квинси Промес, Александр Соболев, Эсекьель Понсе), которая привыкла к схеме 3-5-2, в которой Черышеву совсем не обеспечено место в старте. Но если красно-белым удастся удержаться на второй позиции по итогам сезона в РПЛ, то им будет гарантировано место в еврокубках, где для успешного выступления будет необходима возможность ротировать состав.

У «Локомотива» ситуация иная: на позиции атакующих полузащитников играют Рифат Жемалетдинов и Антон Миранчук, поэтому выиграть конкуренцию у них будет проще.

Все слухи касательно возвращения Черышева в Россию решительно отвергает его отец, Дмитрий Черышев. По его словам, Денис целиком и полностью сосредоточен на выступлении за «Валенсию» и не планирует покидать испанскую лигу.

«Конечно, они будут писать одну и ту же ерунду. Как писали, так и пишут. Думаю, что это просто для разговоров. Мы разговаривали с Денисом, он переживает за команду, так как она находится в нижней части турнирной таблицы. «Валенсия» должна бороться только за Лигу Европы или Лигу чемпионов. Сейчас команда переживает не лучшие времена», – сказал Черышев-старший в эфире телеканала «Матч ТВ».

Действующее трудовое соглашение Черышева-младшего с «Валенсией» заключено до лета 2022 года. К этому моменту ему исполнится 31 год.

В этом возрасте у профессионального спортсмена остается последняя возможность заключить по-настоящему дорогой контракт и обеспечить себе стабильное будущее после футбола. Очевидно, что с наличием лимита на легионеров и кадрового дефицита на позициях для креативных футболистов вероятность переезда из Испании в Россию будет только увеличиваться. За всю свою карьеру Черышев никогда не шел на поводу у денег и всегда шел за мечтой.

Вскоре ему предстоит сделать, пожалуй, свой главный выбор.