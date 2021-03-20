Успех на AO не был случайностью: Карацев взял свой первый титул АТР

Российский теннисист Аслан Карацев продолжает сиять на первых полосах спортивных СМИ. Еще год назад, в марте 2020-го, перед тем, как профессиональный рейтинг ATP был «заморожен» из-за пандемии коронавируса, уроженец Владикавказа и не рассчитывал на попадание в первую сотню лучших теннисистов мира, располагаясь лишь на 253-й строчке. Однако в текущем сезоне Карацев сильно преобразился.

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Особенно это было заметно на прошедшем в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии. На Australian Open 27-летний россиянин смог не просто преодолеть квалификацию, но и дойти аж до полуфинала, обыграв по пути топовых теннисистов Диего Шварцмана и Григора Димитрова и споткнувшись лишь о легендарного Новака Джоковича, который выиграл свой очередной Australian Open. Благодаря удачному выступлению в Мельбурне россиянин поднялся на 42-е место в рейтинге ATP, а также получил уайлд-кард в основную сетку двух турниров ATP в Дохе и Дубае. В Катаре Карацев не задержался: после победы над Мубараком Шаннаном Заидом он уступил Доминику Тиму. Но в эмиратах Аслан уже добился успеха. Возможно, главного в своей карьере.

В Дубае Карацев продемонстрировал впечатляющую победную серию, одолев Егора Герасимова, Даниэля Эванса, Лоренцо Сонего, Янника Синнера и даже переиграв в сложнейшем матче своего соотечественника Андрея Рублева. На финальном рубеже на пути Карацева встал представитель ЮАР Ллойд Джордж Харрис, который, вышел на свою дорогу к финалу с победы в квалификации и даже одолев Доминика Тима в двух сетах. В противостоянии с россиянином простой игры африканцу не удалось.

Карацев уже во втором гейме взял брейк-пойнт и после третьего вел со счетом 3:0, в итоге выиграв счет со счетом 6:3. Вторая партия также проходила под диктовку россиянина, который при этом допустил две ошибки на подаче и реализовал в общей сложности три брейка из восьми. Последние два принесли ему убедительную победу в сете и, соответственно, в матче — 6:3, 6:2.

Таким образом, в свои 27 лет Аслан Карацев выиграл свой первый титул ATP. Благодаря этому он 22 марта окажется на 27-й строчке рейтинга профессионалов и будет теперь входить в числе сеяных на турнирах «Большого шлема». Ближайший — в мае.

«Я счастлив, что выиграл. Был очень напряженный матч, я нервничал. Хочу поздравить Ллойда с финалом, у него хорошая неделя. Финал — всегда особенный матч, он отличается от всех матчей на неделе. И я счастлив, что смог справиться с этим финалом. Никогда не знаешь, когда работа принесет плоды. Хорошую работу проделала моя команда, мой тренер — и вот результат. Думаю, моя семья, друзья, все те, кто меня поддерживают, счастливы в этот момент. Это была сложная неделя, несколько трехсетовых матчей. Теперь мне нужно восстанавливаться, впереди турнир в Майами», — высказался о своем триумфе Карацев в эфире Eurosport.

Не обошли стороной успех 27-летнего россиянина и в Федерации тенниса России. Президент организации Шамиль Тарпищев назвал Карацева сформировавшимся топ-теннисистом, который к концу году может подняться в топ-20 мирового рейтинга профессионалов, если сможет сохранить свою форму, а также сравнил его с самим Маратом Сафиным.

«Они сошлись с тренером, выстоял все катаклизмы и травмы. Мышцы у него хорошие, плотные удары, тяжелые. Очень хорошо играет с полузамаха. В этом году у него еще будет подъем. Крутая серия, что три турнира с участием наших ребят выиграли россияне. Будем ждать следующих подвигов», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».