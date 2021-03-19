Олич или Березуцкий: ЦСКА выбирает замену Гончаренко

Согласно информации Sport24, тренер сборной Хорватии и бывший игрок ЦСКА Ивица Олич уже в ближайшее время станет наставником армейского клуба. Называется даже дата — 23 марта.

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В целом отставка Гончаренко выглядит вполне логичной. Тут можно поговорить о последних перетасовках в тренерском штабе, в результате которых из-за явного конфликта с главным тренером ЦСКА покинули Виктор Онопко и Сергей Овчинников. Или о том, что молодые игроки перестали прогрессировать. А еще можно вспомнить срыв наставника во время рестарта сезона РПЛ после пандемии, когда после поражения от «Зенита» (0:4), он объявил о своем уходе из команды и улетел в Минск, не отвечая на звонки президента ЦСКА Евгения Гинера и генерального директора Романа Бабаева.

Но в конечном счете, критерий успешности тренера один — результат. А его нет. После зимней паузы ЦСКА со второго лигочемпионского места, при хороших вариантах догнать «Зенит», опустился на пятую позицию, проиграв три матча из четырех. До первого места восемь очков, до второго — четыре.

Ранее в качестве наиболее вероятных кандидатов на пост главного тренера ЦСКА назывались Василий Березуцкий, который сейчас работает в штабе Гончаренко, а также белорус Алексей Шпилевский, возглавляющий казахстанский «Кайрат».

Кандидатура Березуцкого изначально выглядела спорной, легендарный защитник ЦСКА, несмотря на опыт работы в штабе Леонида Слуцкого в голландском «Витессе», никогда не работал самостоятельно, даже в детских, юношеских и молодежных командах. При этом авторитет у Березуцкого в команде огромный и психологически он способен встряхнуть и раскрепостить команду.

Шпилевский, прошедший неплохую школу в немецком футболе молодой специалист (33 года) считается очень перспективным и уже год, после победы в чемпионате Казахстана, рассматривается многими клубами РПЛ. Но вариант с переходом Шпилевского не так прост в реализации, чемпионат Казахстана только стартовал, у тренера есть обязательства перед «Кайратом», так что это вопрос уже на будущее. Может быть даже и ближайшее.

Но и вариант с Оличем не выглядит очень интересным, даже если допустить, что хорвата рассматривают как фигуру временную, до конца сезона. В этом случае логичнее выглядел бы вариант с Березуцким.

Здесь будет странно даже говорить о том, что Олич бывший игрок ЦСКА и любимец болельщиков. Да, Олич играл за красно-синих с 2003 по 2006 год и стал с ЦСКА трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Кубка УЕФА в 2005 году. Но на фоне Василия Березуцкого, у которого также все это есть, достижения хорвата в ЦСКА выглядят скромно.

При этом у Олича также нет опыта самостоятельной работы на любом уровне, почти четыре года, прошедшие после того, как Олич объявил об окончании карьеры, он отработал в тренерском штабе сборной Хорватии. Если брать результат в виде выхода в финал чемпионата мира-2018, — хорошо отработал. Но помощником. Да и работа в национальной команде существенно отличается от тренировочного процесса в клубе.

Любопытно, что когда в конце 2020 года также шли разговоры о скорой отставке Гончаренко, Василий Березуцкий уже фигурировал в качестве возможного преемника, а Олич выступал в роли эксперта.

«Березуцкий хорошо знает команду и способен приободрить игроков. Хочется пожелать ему удачи. Верю, что у него может получиться», — сказал тогда Олич.

Интересно, что и Гончаренко долго без работы не просидит. По информации «Чемпионата», следующим местом работы белорусского специалиста может стать «Краснодар».

Под руководством Мурада Мусаев команда показывает неудачные результаты в нынешнем сезоне. В этом году «Краснодар» выбыл из Лиги Европы по итогам первого раунда, уступив загребскому «Динамо», вылетел из Кубка России, а в РПЛ «быки» занимают девятое место после 23 туров.