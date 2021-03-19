Обыграть Грузию впервые за 28 лет: важнейший матч сборной России

Россия — Грузия — самая горячая вывеска чемпионата Европы по регби. Ожесточенная борьба, громкие высказывания игроков, активные фанаты обеих сборных — атмосфера на этих матчах всегда накалена до предела.

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На результаты «медведей» (так в мировом регби называют российских игроков) в битвах с «лелос» (а так — грузинских, от народной игры «лело») невозможно смотреть без слез. За 24 матча у наших была одна победа, одна ничья и 22 (!) поражения. Единственная игра, где Россия была сильнее, прошла в далеком 1993 году, когда больше половины нынешнего состава сборной еще даже не родились. Безвыигрышная серия продолжается 28 лет.

Дело не в слабости России, а в силе соперника. В Грузии регби — практический национальный вид спорта.

«Лелос» выигрывали чемпионат Европы в 2018, 2019 и 2020 годах, а их последнее поражение в рамках турнира случилось в 2017, когда сборная Румынии чудом вырвала минимальную победу со счетом 8:7. Большинство грузинских игроков выступает во французском чемпионате — одном из сильнейших в мире. Но, несмотря на очевидную разницу в классе со сборной России, победить соседей для грузин всегда было принципиальной задачей.

С таким составом «медведям» предстоит сразиться против Грузии 20 марта в Калининграде в 14.00 по московскому времени на большом 35-тысячном стадионе, который построили специально к чемпионату мира по футболу:

Уже второй год подряд на самой западной российской арене такого уровня пройдет матч регбийного чемпионата Европы. Шесть сильнейших сборных континента — Англия, Франция, Ирландия, Шотландия, Италия и Уэльс играют между собой в элитном Кубке шести наций. Все остальные команды — в чемпионате Европы, где уже много лет доминирует Грузия. За второе место обычно сражаются Румыния, Испания и Россия.

Нынешний ЧЕ важен вдвойне — он выступает в роли отбора на Кубок мира, который проходит раз в четыре года и по антуражу сравним с Олимпиадой и чемпионатом мира по футболу.

К счастью, сборная России начала турнир удачно — в сложном матче обыграла румын со счетом 18:13. Противостояние с Грузией станет для «медведей» вторым в рамках чемпионата Европы.

Главный тренер сборной России Лин Джонс, который работает с командой с 2018 года, не скрывает, что его главная задача — обыграть Грузию. Специалист даже шутил, что если ему удастся сломить сопротивление «лелос», он попросит у президента Владимира Путина звание героя России.

Накануне матча в Калининграде прошли тренировки сборных, а также пресс-конференция с главными тренерами и капитанами. На встрече с журналистами Джонс заявил, что «медведи» чувствуют себя уверенно перед игрой с сильнейшей командой чемпионата Европы.

«Шесть недель назад в Тбилиси была очень упорная игра, но всякий матч складывается по-разному. Грузия — фаворит квалификации к Кубку мира, однако мы намерены показать все, на что способны, и смотрим вперед с оптимизмом», — сказал тренер.

При этом он отметил, что россияне лишились двух ключевых игроков в схватке — Кирилла Готовцева и Виктора Гресева. На фоне этой потери Джонс подготовил целую группу форвардов, чтобы дать шанс молодым.

«Степан Серяков, Роман Ходин и Герман Силенко готовы к матчам на международном уровне и докажут это в субботу. Команда чувствует себя комфортно и проделает хорошую работу, — заверил специалист. — Зная, что матч с Грузией будет очень напряженным и насыщенным физической борьбой, мы думали включить в запас шесть форвардов, но отказались от этой идеи. Такое решение слишком рискованно, нужно быть уверенным на 100%, что те, кто выйдут на поле, усилят игру. Поэтому мы остановились на том выборе, который вам известен и наша задача вынудить Грузию сыграть не так, как они планируют».

Главный тренер сборной Грузии Леван Маисашвили, в свою очередь, отметил прогресс российской команды. По его мнению, в предстоящем матче грузинам будет сложнее, чем обычно.

«Безусловно, Россия прибавила — это было заметно в игре с нами и с Румынией. В схватке команда тоже прибавила, это видно. Раньше России было сложно с Румынией и Грузией в этом компоненте», — признал Маисашвили.

Он также заявил, что команду Грузии не пугают погодные условия (накануне матча на Калининград обрушился снегопад, и спортсмены тренировались при минусовой температуре). По словам Маисашвили, с погодой ничего не поделать, и для команд эти условия одинаковые. Согласно прогнозу, во время матча чемпионата Европы температура воздуха составит +1 при ясной погоде. Как сообщили «Газете.Ru» в Федерации регби России, на игру были реализованы 12 тысяч билетов.