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Гончаренко остается: ЦСКА не будет менять тренера

СМИ: Гончаренко доработает сезон в ЦСКА, с ним могут продлить контракт

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Неудовлетворительные результаты ЦСКА после возобновления сезона не ставят под угрозу увольнения главного тренера москвичей Виктора Гончаренко. Как пишут СМИ, армейцы даже могут продлить контракт с белорусским специалистом в том случае, если команда пробьется в Лигу чемпионов.
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Московский ЦСКА в очередном туре чемпионата России дома уступил «Зениту» и, судя по всему, практически выбыл из чемпионской гонки — теперь армейцы отстают от петербуржцев, лидирующих в турнирной таблице, на восемь очков. До второго места — в случае победы «Спартака» в следующем матче — четыре балла.

Контракт главного тренера армейцев Виктора Гончаренко с ЦСКА истекает по окончании сезона-2020/21, и пока нет понимания, собираются ли стороны его продлевать. По информации Sport24, руководство ЦСКА заинтересовано в пролонгации соглашения с Гончаренко, но только если команда попадет в Лигу чемпионов на будущий сезон.

Напомним, что из-за провала отечественных клубов в еврокубках Россия опустилась на седьмое место в рейтинге коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в связи с чем теперь лишь две команды попадают в Лигу чемпионов: чемпион проходит напрямую в группу, серебряный призер начинает с третьего квалификационного раунда. То есть в настоящий момент ЦСКА может рассчитывать лишь на групповой этап Лиги Европы.

После зимней паузы ЦСКА выиграл лишь два матча из пяти, обыграв «СКА-Хабаровск» в Кубке и «Ахмат» в Российской премьер-лиге (РПЛ). У армейцев также три поражения: в дерби с «Локомотивом», от тульского «Арсенала» и, соответственно, от «Зенита».

После проигрыша сине-бело-голубым болельщики ЦСКА призвали отправить в отставку Гончаренко. За последний год к тренеру накопилось немало претензий: ни одной победы в Лиге Европы со слабыми соперниками, не сумевшие пока заиграть под руководством белоруса Чидера Эджуке и Адольфо Гайч (ушел зимой в аренду в «Беневенто» с правом выкупа), обошедшиеся ЦСКА в солидную сумму, общее отсутствие прогрессы у команды и, конечно, скандалы. Речь идет о «побеге» Гончаренко из клуба на фоне разгрома от «Зенита» прошлым летом, когда тренер просил об отставке, но боссы армейцев уговорили его в итоге остаться. Плюс ко всему, в декабре в связи с истечением контрактов штаб ЦСКА покинули многолетние тренеры Виктор Онопко и Сергей Овчинников, у которых, по слухам, были напряженные отношения с Гончаренко. Овчинников позднее говорил, что такой человек, как Гончаренко («шантажирующий клуб уходом»), не может быть тренером ЦСКА.

В феврале стало известно, что ЦСКА якобы приглашал на пост главного тренера специалиста с большим именем — немца Ральфа Рангника. Тот, по информации из прессы, предложение армейцев отклонил, потому Гончаренко в итоге и остался в клубе. Согласно распространенному мнению среди экспертов и фанатов, ЦСКА не убирает Гончаренко лишь потому, что в настоящий момент ему невозможно найти замену. Хотя были разговоры и о том, что временно сменить его может Василий Березуцкий.

И сейчас, как сообщает Sport24, Гончаренко уволен тоже не будет. Тренеру дадут доработать сезон, после чего, возможно, даже пролонгируют с ним трудовое соглашение. Наконец, и сам специалист по итогам матча с «Зенитом» заявил, что готов продолжить работу с командой и сосредоточиться на концовке чемпионата. По крайней мере, на один титул у ЦСКА шансы остаются — это Кубок, откуда уже выбыли главные конкуренты армейцев «Спартак» и «Зенит», но в сетке из топов остаются «Локомотив» с «Динамо».

Следующий матч ЦСКА проведет 4 апреля на выезде против терпящего бедствие «Тамбова», на 8 апреля намечена четвертьфинальная игра с тульским «Арсеналом» в Кубке. Также до конца сезона армейцам остается сыграть с «Ротором», «Сочи», «Спартаком», «Уфой», «Краснодаром» и «Динамо».

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