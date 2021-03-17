«Печальный день для хоккея»: Третьяка лишили членства в ИИХФ

Санкции, введенные в декабре прошлого года Спортивным арбитражным судом (CAS), который в споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) встал на сторону первых, продолжают работать. На этот раз они распространились на президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка. Согласно требованиям суда, всем российским чиновникам запрещено занимать руководящие должности в любых международных спортивных организациях, ассоциациях и федерациях. Под этот вердикт попал и президент России Владимир Путин, и премьер-министр страны Михаил Мишустин, и представители администрации президента, а также члены Государственной думы вместе абсолютно со всеми депутатами и чиновниками. Владислав Третьяк с 2003 года является членом Госдумы, а потому санкции CAS распространились и на него.

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Таким образом, Третьяку запретили входить в совет Международной федерации хоккея (ИИХФ), и сегодня, 17 марта, отечественная федерация хоккея объявила об его уходе из состава международной организации, куда он был включен почти десять лет назад — в 2012 году.

Данный исход по сути новостью не является, уход Третьяка из совета ИИХФ был вопросом времени. Сам прославленный отечественный вратарь и ныне глава российского хоккея подчеркнул, что многие его международные коллеги из совета федерации были недовольны предписаниями CAS и WADA, однако требования суда уже неоспоримы.

«В ИИХФ пришло предписание Спортивного арбитражного суда о том, что я должен выйти из числа членов совета международной федерации. Сегодня я написал заявление и после многолетней работы в совете вышел из него добровольно. В ИИХФ многие убеждены, что вердикт WADA и CAS неправильный, но он не оспаривается. Члены совета федерации даже писали письма в WADA в мою поддержку. Но международное антидопинговое агентство заявило, что исключений не сделает никому. Хотя я 50 лет в олимпийском движении. Но раз есть такое решение, то мы должны его выполнять», — приводит слова Третьяка пресс-служба ФХР.

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, который известен своим лояльным и позитивным отношением к России, не стал скрывать, что разочарован уходом Третьяка из состава совета ИИХФ, но при этом отметил, что формально это никак не повлияет на коммуникацию международного ведомства с отечественным хоккеем.

«Это печальный день для международного хоккея. Владислав Третьяк, человек с высочайшими достижениями на льду и вне его, был вынужден покинуть совет ИИХФ. Мы все еще не понимаем, почему он был вынужден это сделать, ведь Влад — легенда, герой, абсолютно не вовлечен во все скандалы, связанные с допингом. Но у нас не было другого выбора, правила есть правила. Он добровольно пошел на такой шаг — чтобы предотвратить все потенциальные трудности, с которыми мог столкнуться Совет ИИХФ в связи с вердиктом CAS. Этот поступок ярко свидетельствует о силе характера и порядочности Владислава», — подчеркнул Фазель.

Представитель России в составе совета ИИХФ все же будет. У ФХР есть достаточно времени для подачи заявки нового члена совета. Крайний срок — 15 июня этого года. Вероятнее всего, заменит Третьяка другой легендарный отечественный хоккеист, двукратный олимпийский призер, одна из звезд 1990/2000-х в Национальной хоккейной лиге и чемпион мира Павел Буре. На данный момент именно его кандидатура является наиболее реальной, хотя в ФХР и не исключают, что вместо Третьяка в состав совета ИИХФ может войти и другой человек. Сам Буре, впрочем, уже выразил готовность сделать все, чтобы «закрепить успехи России» и «сохранить авторитет ФХР на международной арене».

«Я знал, что ФХР выдвинет мою кандидатуру в совет Международной федерации хоккея. Далее ИИХФ будет принимать решение в установленном порядке. Что касается предстоящей работы, то я очень рад влиться в семью ФХР, приложу все свои силы на благо развития российского хоккея. Я вливаюсь в сильный коллектив, за последние годы ФХР провела огромную работу по многим проектам, со всеми из них я знаком. За последние годы ФХР значительно укрепила свои позиции на международной арене благодаря работе Владислава Александровича Третьяка. Введенные санкции, безусловно, не должны их ослабить», — сказал Буре «Газете.Ru».

Помимо кадровых изменений российский спорт из-за санкций CAS и WADA столкнулся и с другими, более формальными. Так, в течение двух ближайших лет, а именно до 16 декабря 2022 года, спортсменам из России запрещено выступать на взрослых чемпионатах мира и Олимпийских играх с использованием любой национальной символики. В связи с этим ФХР планировала заменить гимн России на советскую песню «Катюша», написанную в 1938 году поэтом Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером.

Однако этого добиться не удалось — вместо российского гимна после победных матчей мужской и женской национальных сборных страны на чемпионатах мира (которые пройдут 21 мая — 6 июня в Риге и 6 — 16 мая в Канаде соответственно) будет звучать официальная мелодия ИИХФ. Вместо флага и эмблемы на форме же будет использован логотип Олимпийского комитета России (ОКР), на котором, к слову, присутствует российский триколор. Международная хоккейная федерация уже все одобрила.

«Мы приняли решение, что на форме будет логотип ОКР. То же касается и флага — будет использован флаг Олимпийского комитета России. При победе сборной России на стадионе будет играть гимн IIHF. Это даже не гимн, а скорее «джингл». Я считаю российский гимн одним из лучших в мире, и слышать другую мелодию после побед российских хоккеистов будет очень странно», — заявил Рене Фазель.