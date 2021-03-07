Первая победа в году: «Спартак» уничтожил «быков»

К центральному матчу 21-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» и «Краснодар» подошли с разными проблемами. У хозяев было плохое настроение после двух поражений с сухим счетом с момента возобновления сезона — от «Динамо» в Кубке и от «Рубина» в чемпионате.

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«Краснодар» же вылетел из «Лиги Европы» и национального Кубка и к тому же лишился огромного количества защитников, оставшись из-за травм Рамиреса, Игоря Смольникова, Сергея Петрова и Александра Мартыновича фактически без флангов обороны. В результате справа в защите вышел вообще номинальный полузащитник/нападающий Алексей Ионов.

«Спартак» начал встречу очень активно, и уже на первой минуте Квинси Промес вывел пасом между двух защитников в штрафную «Краснодара» Александра Соболева. Однако форвард решил улучшить ситуацию и позволил еще одному сопернику выбить мяч, когда убирал его под себя под удар.

Впрочем, красно-белые заработали аут и, разыграв его, все-таки открыли счет. Айртон бросил из-за боковой на Промеса, голландец увидел рывок Наиля Умярова во фланг, а молодой полузащитник идеально навесил на того же Соболева, и отмечающий день рождения форвард головой пробил в противоход молодому краснодарскому голкиперу Станиславу Агкацеву.

Красно-белые продолжили давить на обескровленную многочисленными потерями оборону гостей. Сначала был неточный удар Айртона из-за штрафной из хорошей позиции, а на 8-й минуте «быки» пропустили еще раз.

В очередной массированной контратаке подопечных Доменико Тедеско отбывший дисквалификацию за перебор желтых карточек Джордан Ларссон разрезал черно-зеленую оборону пасом на Промеса, Соболев умно пропустил мяч, а голландец в падении красиво низом пробил в дальний угол, и тоже без шансов для распластавшегося Агкацева.

В итоге Квинси потребовалось всего 98 минут (с учетом матча прошлого тура против «Рубина»), чтобы «Открытие Арена» снова заревела его фамилию при объявлении диктором голландца как автора гола.

И характер игры совсем не поменялся. Через четыре минуты хозяева дважды были близки к тому, чтобы забить в третий раз. Сначала удар Айртона принял на себя защитник, а во второй фазе Ларссон, опередив голкипера, пробил головой мимо уже пустого ближнего угла.

«Краснодар» попытался ответить через активность Ари, всегда здорово играющего против своей бывшей команды. И бразилец с российским паспортом действительно смог пару раз привести мяч в штрафную Александра Максименко и даже заработать угловой.

Однако уже на 17-й минуте нападающий вынужденно покинул поле из-за травмы, уступив место в игре стремительно переодевшемуся Магомеду-Шапи Сулейманову.

И игра поменялась. Шапи был достаточно активен, но роль мотора после ухода Ари взял на себя Вандерсон.

Сначала он прорвался в спартаковскую штрафную по центру и был в последний момент остановлен на грани фола тремя защитниками, а затем вышел на ударную позицию в правом полуфланге — спас Максименко.

«Быки» разыграли угловой, и издевательски легкая стеночка вывела на убойную позицию Алексея Ионова, который выстрелил над Максименко, за которого сыграла перекладина.

К 27-й минуте по ударам уже было равенство (7-7), и это Сулейманов после очередного классного паса Реми Кабелла не попал как следует по мячу с семи метров из убойной позиции, подарив снаряд Максименко.

У красно-белых в этот момент покинул поле Георгий Джикия, причем держался капитан за заднюю поверхность бедра, что не предвещало ничего хорошего, однако в игру спустя полминуты он вернулся как ни в чем не бывало.

Помощь защитника очень помогла команде во второй части первого тайма. Подопечные Мурада Мусаева вполне могли бы уйти на перерыв как минимум при равном счете, если бы были четче в завершении моментов.

Впрочем, перерыв ничего изменил. «Краснодар» уже почувствовал вкус к игре и слабости обороны хозяев и продолжил давить на них во второй половине.

В самом ее начале мяч, метаясь по вратарской, только каким-то чудом не залетел в сетку. Главным образом этим чудом стал Максименко, сначала отразивший в прыжке удар Кабелла почти в упор, а затем еще и снявший ладонью мяч с головы Вандерсона.

Но без забитого мяча черно-зеленые все же уйти с поля при таком футболе не могли. Правда, вряд ли ожидать можно было такого: Юрий Газинский подобрал неудачный вынос Умярова на подступах к штрафной и с «неродной» левой ноги зарядил прямо в дальнюю девятку. Тут уж спасти не мог даже отчаянный полет блестящего спартаковского голкипера.

Подопечные Мусаева продолжили давить, рассчитывая не только отыграться, но и вырвать победу, однако слишком увлеклись.

После очередного навала гостей красно-белые смогли вынести мяч к центральной линии, где Ларссон зацепился за него и сделал передачу в свободную зону на ход Промесу. Получился фактически выход два в одного, Квинси отпасовал на Соболева, а именинник хлопнул в касание в дальнюю девятку.

Жизнь ничему не научила команду Мусаева, и всего через пару минут настырный швед уже убежал сам с центра поля после выноса Умярова к воротам Агкацева в гордом одиночестве и легко прокинул мяч в сетку мимо стража последнего рубежа.

Но и это было не все. «Краснодар» совершенно развалился и получил еще два мяча. Сначала Эсекьель Понсе, вышедший на замену вместо Соболева, кивком головы трансформировал в пятый гол идеальную подачу Алекса Крала.

А затем Ларссон на добивании после выстрела Виктора Мозеса с линии штрафной вколотил шестой.

И в оставшееся время скорее спартаковцы были ближе к седьмому голу, нежели гости могли отыграть хотя бы еще один мяч.

6:1 — самая крупная победа «Спартака» под руководством Доменико Тедеско, прервавшая крайне неудачную серию красно-белых из четырех подряд проигранных матчей без забитых голов, начавшуюся еще в прошлом году.

Спартаковцы остаются в чемпионской гонке, а вот «Краснодару», похоже, впору все-таки задуматься о смене главного тренера...