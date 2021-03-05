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Бё остался позади: Россия выиграла серебро в эстафете

Германия выиграла эстафету в Нове-Место, Россия — вторая

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В чешском Нове-Место на этапе Кубка мира по биатлону прошла мужская эстафета. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки, победу в которой одержала сборная Германии, а серебро досталось России.
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Трансляция
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18:45

На этом мы прощаемся и завершаем текстовую онлайн-трансляцию. Всего доброго!

18:41

Не обошлось, конечно, без везения. Сначала Жаклен выдал перфоманс, затем Бё-младший на «стойке» подсобил, но это тоже уже неважно.

18:40

Давайте просто полюбуемся на эту таблицу. Да, жаль, что не золото, но еще на предпоследнем этапе не верилось, что у России в принципе будет медаль. А тут серебро. Да еще и какое — Норвегия позади!

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18:37

Надо, конечно, отметить, что у Норвегии сегодня было три штрафных круга (в том числе провинился и Бё-младший), но кого это волнует? У России серебро, как и в лыжной эстафете.

18:35

Но все-таки на финишной прямой верх над Йоханнесом взял Эдуард! У России сегодня серебро в эстафете! Норвегия третья!

18:33

Все силы вложил Латыпов на последний подъем, но каков же Бё. Уже в спину дышит он россиянину.

18:32

На последней отсечке 8 секунд выигрывает Латыпов у Бё. Надо держаться Эдуарду!

18:31

Наврат бежит уверенно, спокойно. Его первое место не поддается никакому сомнению.

18:30

Но одно можно сказать с уверенностью — сегодня Россия будет на пьедестале. Вопрос остается только в том, какую медаль выгрызет для своей команды Эдуард Латыпов.

18:29

Сумасшедшую скорость демонстрирует Йоханнес Бё, быстро прошел он штрафной круг, до Латыпова 17 секунд. Такое отставание норвежцу отыграть не проблема.

18:28

Но какой же красавец Латыпов! И в «стойке» 5 из 5 закрыл Эдуард! Есть шанс завоевать серебро!

18:28

Йоханнес Бё быструю стрельбу выдал в «стойке», но неточную. На один штрафной круг убежал Йоханнес.

18:27

Идеальная стрельба от немца! 5 из 5 в «стойке»! У Германии сегодня будет золото в эстафете.

18:26

Наврат уже на стадионе. Полторы минуты преимущество у немца есть над Бё.

18:25

Тяжело Эдуарду тягаться с великим Йоханнесом Бё. 14 секунд преимущество над Латыповым создал себе норвежец. Но Россия теперь претендует на медаль. Все решит финальная стрельба.

18:24

Вот хотя бы за это стоит любить биатлон. Как же все непредсказуемо в этом прекрасном виде спорта! Но Жаклена жаль, конечно.

18:22

И убегают в тройку лидеров Йоханнес Бё с Латыповым! Ни одного промаха не допустили.

18:21

И вновь проблемы со стрельбой у Жаклена! Все помнят, что случилось с французом на чемпионате мира. То же самое случилось у него и в Нове-Место. Восемь патроном задействовал Эмильен, но попал лишь один раз! Четыре штрафных круга!

18:20

Наврат отстрелялся очень быстро. Первым же выстрелом промазал, но одним дополнительным патроном эту мишень закрыл.

18:19

В тройку лидеров уже ворвался Йоханнес Бё. Непростая задача у именитого норвежца, до Жаклена минута.

18:18

Латыпов тоже бежит неплохо. До третьей позиции десять секунд. А впереди уже «лежка».

18:17

Наврат не стал разбегаться и сразу же «втопил». Более 40 секунд он выигрывает у Жаклена перед первым огневым рубежом.

18:16

До первого места минута и 53 секунды, но это отыграть уже нереально. Сейчас у Латыпова цель ворваться в топ-3, что еще остается возможным. До Леммерера 14 секунд.

18:16

Логинов финишировал на своем этапе седьмым. Завершает у России гонку Эдуард Латыпов.

18:15

Ляйтнер передал эстафету Харальду Леммереру. Третьими бегут австрийцы.

18:15

Стартовал Наврат, отличный французский финишер Эмильен Жаклен попробует отыграть 36 секунд отставания.

18:12

Пайффер вовсю рвется к финишу, чтобы передать эстафету Филиппу Наврату. Детьё проигрывает ему 33 секунды.

18:11

Минуту и 48 секунд проигрывает Александр Пайфферу. До третьего места 23 секунды.

18:10

Логинов из восьми мишени закрыл. Хорошо, что без штрафных кругов, но от Бё не убежал Александр.

18:10

Бё-старший на штрафной круг убежал!

18:09

Фийону Майе потребовался также один доп.патрон, полминуты проигрывает немцу француз.

18:08

Пайффер один промах допустил на своем огневом рубеже, но одним дополнительным патроном мишень он закрыл и убежал в уверенное лидерство.

18:07

Бежит тем же темпом Логинов, но этого недостаточно. Впереди очередной огневой рубеж, но ветер уж слишком сильный на стадионе. «Стойка» далеко не козырь для Александра.

18:05

Пайффер имеет комфортное преимущество в 30 секунд над Фийоном Майе. Француз в свою очередь опережает Бё-старшего почти на 20 секунд.

18:04

Седьмым бежит Логинов. До Тарьея Бё, который идет третьим, полминуты.

18:03

Усилился ветер. Долго целился Логинов, но два промаха все же допустил. Двумя доп. патронами закрыл мишени, но сильно отстает он от конкурентов.

18:02

А вот у Детьё «лежка» не задалась. Два дополнительных патрона ему понадобилось.

18:02

Пайффер долго готовился к стрельбе, но отстрелялся быстро и без промахов.

18:01

Впереди огневой рубеж. Пайффер и Детьё уже на «базе».

18:00

Недалеко от Феликса Ляйтнера, Дудченко и Клемена Бауэра бежит Логинов. Восемь секунд до третьего места.

17:59

Пару секунд отыграл и Логинов. Александр идет шестым.

17:58

Одну секунду на старте отыграл у Пайффера Детьё.

17:57

Елисеев финишировал седьмым. Александру Логинову предстоит отыграть 58 секунд.

17:56

Украинцы третьи! Дмитрий Пидручный отлично провел второй этап, далее бежит Антон Дудченко.

17:55

Стартовал Пайффер. За ним в десяти секундах побежал француз Симон Детьё.

17:54

Удерживает преимущество Долль перед передачей эстафеты. Третий этап у Германии побежит Арнд Пайффер.

17:53

А вот у Елисеева кончаются силы. Уже пять секунд отставания прибавилось у него.

17:53

11 секунд выигрывает у своего ближайшего преследователя Долль. Не подпускает немец Фийона Майе.

17:52

45 секунд Доллю проигрывает Матвей, шестым бежит россиянин. Дале девятый с минутным отставанием.

17:51

Елисеев — 10 из 10 закрыл! Отличная стрельба от Матвея, осталось только ногами добавить.

17:51

А Фийон Майе убегает вторым! «Застрелился» Йоханнес Дале, на один штрафной круг убежал норвежец!

17:50

Один промах допустил Доллю, закрыл мишень одним дополнительным патроном и убежал в лидеры.

17:49

Долль уже на стадионе.

17:49

После 11,6 км Елисеев проигрывает минуту и 1,5 секунды.

17:48

Перед «стойкой» немец выигрывает у норвежца уже 12 с лишним секунд. Очень высокий темп задал Долль.

17:47

Тяжело бежит Елисеев. Уже минуту он проигрывает Доллю, который, кстати, и от Дале отрывается потихоньку.

17:45

Елисеев молодец! 5 из 5 закрыл Матвей, девятым бежит россиянин. 59 секунд проигрывает.

17:45

Французу Кентену Фийону Майе понадобился один дополнительный патрон, чтобы закрыть все мишени.

17:44

Долль на «лежке» быстро и точно отстрелялся, но Дале его далеко не отпускает. 7 секунд он уступает немцу.

17:42

Перед своей первой стрельбой Дале дышит в спину Доллю, Елисеев проигрывает лидерам 57 секунд.

17:41

Не отпускает Долля Дале. В двух секундах от немца бежит норвежец. Елисеев же пока бежит тем же темпом.

17:39

Десятым свой этап прошел Халилил. 55 секунд проиграл он лидеру, далее у России бежит Матвей Елисеев.

17:38

И даже небольшой задел он создал для Бенедикта Долля. Чуть более трех секунд на втором этапе выигрывает у Йоханнеса Дале немец.

17:37

Отличный темп задал Лессер, на последнем подъеме перед концом своего этапа эффектно обошел Легрейда.

17:35

Ликвидировал отставание от Легрейда Лессер, после 6 км бежит немец вплотную с норвежцем. Михал Крчмарж замыкает тройку лидеров.

17:34

Халили справился со стрельбой в «стойке», 14-м бежит россиянин и чуть более 50-ти секунд уступает.

17:33

Легрейд отстрелялся быстро и точно. Убежал норвежец в лидеры, Лессер теперь будет догонять его после двух промахов.

17:32

На очереди второй огневой рубеж. «Стойка».

17:30

На отметке 4,1 км Халили заметно сдал. Уже 43 секунды он проигрывает лидерам, Легрейд же никак не может перегнать Лессера.

17:28

20-м бежит Халили, более половины минуты проигрывает он лидерам. Первыми бегут немец Эрик Лессер, норвежец Легрейд и чех Михал Крчмарж.

17:27

У Халили стрельба не задалась совсем. Очень долго стрелял россиянин, допустил два промаха и едва-едва избежал штрафных кругов, использовав три дополнительных патрона.

17:26

Дошли до первого огневого рубежа участники гонки. «Лежка».

17:25

Легрейд возглавляет группу биатлонистов, Халили бежит четвертым и уступает норвежцу почти две секунды.

17:23

Мимо гонки оказались швейцарцы, которые снялись со старта незадолго до начала гонки.

17:21

Сегодняшняя эстафетная гонка будет последней в нынешнем сезоне.

17:20

Гонка стартовала! С первых трех позиций убежали норвежец Стурла Холм Легрейд, швед Пеппе Фемлинг и француз Антонен Гигонна. Саид Каримулла Халили, который начал гонку у России, побежал с четвертой позиции.

17:15

Накануне в Нове-Место прошла женская эстафета, победу в которой одержали шведки. Россия же, которую представили Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Светлана Миронова, расположилась на восьмой строчке.

17:10

Сборную России сегодня представят Саид Каримулла Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

17:05

Гонка начнется в 17.20 мск.

17:00

На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место проходит мужская эстафетная гонка. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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