Россия без медалей: как прошла женская эстафета на этапе КМ

В чешском Нове-Место стартовал восьмой этап Кубка мира по биатлону. В первой гонке женщины соревновались в эстафете. За российскую команду бежали Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Светлана Миронова.

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Предыдущая эстафета состоялась на чемпионате мира. Там российские девушки заняли лишь 11 место. Тренерский штаб решил наполовину поменять состав команды, оставив в заявке только Миронову и Кайшеву, с которыми на мировом первенстве бежали Евгения Павлова и Татьяна Акимова.

На первом этапе за Россию бежала Кайшева. На «лежке» она закрыла пять мишеней, использовав один дополнительный патрон, расположившись на десятой строчке, отставая от лидера на десять секунд. На первое месте неожиданно расположилась американка Сюзан Данкли, второй с огневого рубежа убежала Ирен Кадуриш из Швейцарии, немка Марен Хаммершмидт замкнула тройку сильнейших.

На «стойке» Кайшева допустила два промаха, опустившись на 11-е место. Впрочем, отставание от захватившей лидерство швейцарки составляло лишь 20 секунд. На лыжне представительница России отыграла несколько позиций, передав эстафету Казакевич восьмой.

Казакевич также не смогла закрыть все мишени пятью выстрелами в своей первой стрельбе, допустив обидную осечку на последнем выстреле. Однако ей удалось тут же исправить помарку дополнительным патроном. Несмотря на промах, она удержалась в десятке, отставая от лидирующей норвежки Тириль Экхофф на 22 секунды. Правда, ногами представительница скандинавской команды была намного быстрее, увеличив за километр свой отрыв еще на шесть секунд.

В стрельбе из положения стоя Казакевич лишь последним выстрелом закрыла пятую мишень, убежав десятой и отставая от Экхофф, которая сохранила лидерство, на 57 секунд. Неудачная стрельба Ирины не компенсировалась хорошим ходом на лыжне, напротив, она отстала от норвежской биатлонистки на последнем круге еще на 12 секунд.

Второе место перед третьим этапом занимала Франция (+11,1), украинки были третьими (+21,3).

Чтобы зацепиться за тройку, россиянкам на последних этапах нужно было обходится без дополнительных патронов и надеяться на ошибки соперниц. Куклина отлично выполнила эту задачу на своей первой стрельбе. Она убежала шестой. Ее отставание от Иды Льен из Норвегии, которая уверенно лидировала, составляло 56 секунд. Француженка Клоэ Шевалье и украинка Анастасия Меркушина убежали на штрафной круг. Их осечками воспользовалась американка Клэр Игэн, вырвавшись на второе место и отставая от Норвегии на 31 секунду. Вслед за представительницей Нового Света убежали Анна Сола из Белоруссии и Линн Перссон из Швеции.

На «стойке» Льен не смогла закрыть все мишени и убежала на штрафной круг. Ее преследовательницы воспользовались ошибками представительницы Норвегии. Лидерство захватила сборная Швеции, Лиза Витоцци из Италии убежала второй. США опустилась на одну позицию, занимая третью позицию. Куклина опять закончила стрельбу без промаха, убежав пятой (+24,8). Куклина ходом отстала на 15 секунд, опустившись на седьмую строчку при передаче эстафеты Мироновой. Впрочем, при удачной стрельбе Россия все еще сохраняла шансы даже на первое место.

При передаче эстафеты украинка Анастасия Меркушина не коснулась Елены Пидгрушной, что является грубым нарушением правил. Международный союз биатлонистов (IBU) должен был принять решений по поводу санкций для команды Украины уже после заезда. Стоит отметить, что им грозила дисквалификация.

На своем первом рубеже Миронова допустила два промаха, существенно усложнив задачу по борьбе за тройку. Она отстала от лидера Эльвиры Эберг из Швеции на 58 секунд. Вслед за шведкой убежали итальянка Микела Каррара и белоруска Елена Кручинкина.

На втором рубеже Миронова также дважды промазала, выбыв из борьбы за медали. Первое место захватила Кручинкина, которая опережала Эберг на три секунды.

За бронзу боролись США, Франция, Италия и Украина. Стоить отметить, что Международный союз биатлонистов (IBU) еще совещался по поводу санкций для украинской команды из-за неверной передачи эстафеты.

Миронова ушла на последний круг восьмой. Она сумела отстоять свою позицию, так и закончив гонку, замкнув восьмерку. Победу одержала Швеция, опередив на секунду Белоруссию. Франция завоевала бронзу.

Впрочем, россиянки уже после гонки поднялись на одну позицию. Сборную Украины дисквалифицировали, лишив ее четвертого места.