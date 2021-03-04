Переход Косторной на грани срыва: тренер Тутберидзе выступил против

Косторная не нужна в «Хрустальном»

История с возвращением Алены Косторной в группу Этери Тутберидзе близка к концу, однако все еще непонятно, к какому. В час дня сообщалось, что решение уже принято в пользу фигуристки.

«Тутберидзе приняла Косторную, возвращение состоялось»,

— писал в своем Telegram-канале известный спортивный журналист Василий Конов, приближенный к спортивной дирекции Первого канала.

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Напомним, Первый поддерживает крепкие связи с «Хрустальным» и обладает правом эксклюзива на сюжеты о главных событиях из группы Тутберидзе. Если Конов и получил информацию о возвращении Косторной, то она явно была от достоверного источника, который в этот момент, скорее всего, ехал на каток снимать сюжет о воссоединении чемпионки Европы и именитой наставницы.

Директор спортивной школы «Самбо-70», к которой относится «Хрустальный», — Ренат Лайшев — в это время уже раздавал интервью о том, как рад приветствовать Косторную в родных пенатах.

«Мы спокойно относимся к тому, что Косторная может попробовать себя где-то еще и вернуться. Ни в коем случае не определяем это по шкале «предал или не предал». Тому, что Косторная возвращается в большую семью «Самбо-70», мы только рады. Это говорит о том, что у нас уютнее, лучше, добрее», — цитировали Лайшева в ТНВ.

Однако затем что-то резко изменилось. Один из тренеров и главный хореограф группы Даниил Глейхенгауз написал в Instagram Stories «Мы еще не решили», перекрыв этими словами скриншот новости о том, что Косторная якобы уже перешла.

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Такое публичное отрицание намекает на то, что Глейхенгауз явно недоволен возможным возвращением бывшей ученицы. И его можно понять: после перехода к Евгению Плющенко девушка раскритиковала программы, которые он ей ставил, и в целом очень резко высказывалась о тренерском штабе «Хрустального», методах его работы и атмосфере в коллективе.

Кроме того, на носу олимпийский сезон, и у группы есть как минимум четыре явные претендентки на поездку в Пекин-2022 — Анна Щербакова, Камила Валиева, Майя Хромых и Дарья Усачева. С ними предстоит очень напряженная работа, а если взвалить на свои плечи еще и заботу о травматичной и не самой психологически устойчивой Косторной, которой накануне сезона исполнится уже 18 лет, то задача может в разы усложниться.

Мотивация показать, что уход к Плющенко был роковой ошибкой фигуристки, тоже вряд ли станет серьезным доводом для тренерского штаба «Хрустального».

Во-первых, эти люди уже давно доказали свою состоятельность и самоутверждаться таким образом нет никакой необходимости. Во-вторых, Косторную весь сезон преследовали травмы, а затем коронавирус и ангина — и это явно не вина Плющенко. В таких условиях девушка и в «Хрустальном» бы ничего не показала.

Так что ее нынешняя попытка вернуться напоминает, скорее, импульсивные действия отчаявшегося человека. Так себе аргументы против Плющенко, который предоставил ей наилучшие условия и потратил множество денег на постановку целых четырех программ, две из которых — от востребованного во всем мире хореографа Ше-Линн Бурн.

И вот прошло уже несколько часов после первых уверенных сообщений инсайдеров, а официального подтверждения все еще нет. Пока все выглядит так, будто Тутберидзе изначально дала согласие, но Глейхенгауз заставил ее взглянуть на вопрос под другим углом, и теперь тренеры находятся в серьезных раздумьях.

Возможно, усложнило ситуацию Косторной и то, что Плющенко уже публично с ней попрощался. В «Хрустальном» понимают, что теперь фигуристка полностью в их руках, и могут дать себе больше времени на анализ ситуации.

Отпугнуть тренеров мог и тот факт, что девушка некрасиво покинула академию Плющенко — не предупредив об этом ни олимпийского чемпиона, ни других специалистов.

Это даже хуже, чем было летом в «Хрустальном», когда она хотя бы приехала и заявила об уходе в лицо. Кто знает, не изменится ли у фигуристки опять настроение и как такая импульсивная девушка повлияет на атмосферу в коллективе?

Если мыслить рационально, то есть гораздо больше причин, чтобы сказать Косторной «нет».

Прощальная речь от Плющенко

Что же рассказал Плющенко в своем интервью? Во-первых, этот год у чемпионки Европы не задался из-за многочисленных проблем со здоровьем и переходного возраста, который привел к изменениям в теле. Обо всех этих трудностях тренер не сообщал раньше по просьбе спортсменки.

«Мы только начали восстанавливать тройной аксель, но тут она заболела коронавирусом, а потом случилось осложнение.

Алена попала к нам в сложный для нее период: два месяца болезни, почти два месяца без тренировок — это очень тяжело, ну и жесткий пубертат. Именно эти проблемы не давали ей тренироваться в полную силу.

Алене нужно уделить серьезное внимание своему здоровью. Мы ей помогали, с ней работали хорошие врачи, но это все равно давало временный эффект», — рассказал Плющенко ТАСС.

Во-вторых, олимпийский чемпион признался, что больших сожалений по поводу ухода Косторной не испытывает. Он выступал лишь в роли консультанта и второго тренера, а основным наставником девушки являлся Сергей Розанов, ради которого она и покинула группу Тутберидзе. У фигуристки и этого специалиста действительно сложились очень близкие отношения: это видно и по настрою перед стартом (напутственные слова всегда произносил Розанов, а не Плющенко), и по совместному ожиданию оценок в зоне kiss-and-cry.

В конце концов, даже фирменный тройной аксель в свое время поставил Косторной именно Розанов. Жаль, что в этом сезоне вернуть его так и не получилось из-за многочисленных травм и болезней.

«Когда я спрашивал у Алены, нужна ли ей моя помощь, она отвечала, что только когда будет отрабатывать аксель в 3,5 оборота, — отметил Плющенко.

— Алена приходила к нам в академию работать с Сергеем Александровичем Розановым, и я ее консультировал как второй тренер, так как работаю с Александрой Трусовой, которая шла ко мне изначально.

Я провожу три часа на льду с одной группой и три часа — со спортсменами из другой группы, а потом еще ОФП (общая физическая подготовка) и разминки. Поэтому Алена и работала с Сережей Розановым, как и планировала».

В-третьих, Плющенко подчеркнул, что ему совершенно не в чем себя упрекнуть, поскольку он обеспечил Косторную всем, о чем она просила. Зла на фигуристку он также не держит.

«Мы дали ей все условия, которые она хотела, поставили четыре программы, хотя я был против менять что-то за три недели до финала Кубка России и против ее выступления там, поскольку она не успела набрать форму. Мы изначально дали Алене отдельный лед, коттедж.

Я желаю ей только добра. Если она решила вернуться в прежнюю команду, то я ничего плохого в этом не вижу.

Букеты мне точно не нужны, я к Алене как относился хорошо, так и отношусь. Я и моя семья ее всегда поддерживала, досталась она нам, наверное, в самый сложный период своей спортивной карьеры», — рассудил Плющенко.

Напоследок олимпийский чемпион намекнул, что уход Косторной в определенной степени сыграет ему на руку: в коллективе останется только одна прима с лучшими условиями — Трусова, а вместо чемпионки Европы можно будет взять несколько других талантливых фигуристов.

«Из-за того, что у Алены и Саши было лучшее время и всего по семь-восемь человек на льду, мне приходилось многим тогда отказывать. Сейчас у меня есть места, я могу взять хороших спортсменов на ее место, которые давно к нам просятся.

Никакой трагедии я не вижу, живем и работаем дальше», — подытожил Плющенко.

Об отсутствии переживаний заявила и его супруга — продюсер Яна Рудковская, которая принимает активное участие в жизни академии и лично занимается делами многих спортсменов.

«Главное для Алены сейчас — это восстановить здоровье, — приводит слова Рудковской «СЭ». — В переходе в другую команду я не вижу проблем.

У нас с Евгением есть некое облегчение. В том, чтобы переживать постоянно за ее здоровье, тоже мало приятного. Вообще за полгода тренировок Алена работала только четыре месяца.

Два месяца забрала болезнь. Возможно, в следующие разы, когда будем набирать спортсменов, я буду рекомендовать Евгению брать справки о состоянии здоровья, а также документы про обязанности не только тренера, но и спортсмена. Для Алены мы очень много сделали добра. Думаю, она этого никогда не забудет», — подчеркнула Рудковская.

Плющенко тоже отметил, что не против контрактной системы. Поскольку академия у него частная, а не государственная, он вполне имеет право заключать договор со спортсменами на удобных для него условиях, чтобы обезопасить себя от резких уходов фигуристов, в которых вложил много денег (например, как в случае с Косторной).

«Для нашей академии на будущее это будет большим уроком. Я теперь буду отвечать только за тех спортсменов, которых тренирую лично, а также подписывать документы, по которым у спортсменов есть не только права, но и обязанности»,

— пообещал олимпийский чемпион.