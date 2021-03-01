Обыски в «Барсе»: полиция задержала Бартомеу

Первый день весны в «Барселоне» встретили нервно. Утром 1 марта в офис клуба с обысками нагрянула полиция Каталонии. Связано это с коррупционным скандалом, о подробностях которого стало известно еще год назад, в феврале 2020-го. Дело получило название BarcaGate, а его суть заключалась в проведении специальной кампании в поддержку тогдашнего президента клуба Хосепа Марии Бартомеу, чтобы помочь ему перед очередными выборами в штабе сине-гранатовых.

Для этого, как утверждали испанские СМИ со ссылкой на приближенных к руководству «Барсы» источников, Бартомеу и его команда заключили сотрудничество с компанией I3 Ventures и платили за то, чтобы та через аккаунты в социальных сетях работала над улучшением имиджа президента сине-гранатовых и вместе с этим дискредитировала и выставляла в худшем свете тех людей, кто выступал против Бартомеу.

Список персон, против которых велась клеветническая кампания, оказался большим и внушительным: в него вошли лидеры «Барсы» Лионель Месси и Жерар Пике, легенды сине-гранатовых Хави, Карлес Пуйоль и Хосеп Гвардиола, а также каталонские футбольные менеджеры и политические деятели.

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Среди последних оказался, например, бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон. Дискредитация также велась и в отношении Жоана Лапорты и Виктора Фонта — нынешних кандидатов в президенты «Барселоны», причем первый уже был главой клуба, и за время его правления (с 2003 по 2010 годы) сине-гранатовые сумели выбраться из серьезного финансового кризиса и выиграть немало трофеев, в том числе два кубка Лиги чемпионов. Участие в данной программе Бартомеу была подтверждена тем, что его советник Жауме Масферрер напрямую коммуницировал с главой I3 Ventures Карлосом Ибаньесом.

Бартомеу информацию об организации клеветнической кампании опроверг, однако сам факт сотрудничества с I3 Ventures подтвердил. По его словам, услуги данной компании заключались лишь в мониторинге ситуации в отношении «Барсы» в соцсетях и не более. Впрочем, контракт с организацией все равно был разорван, однако сам скандал лишь набрал обороты, когда стали известны его финансовые подробности.

Например, результаты независимого аудита зафиксировали заоблачные показатели выплат, которые осуществили боссы «Барселоны». Так, стоимость работы I3 Ventures оказалась оценена почти в €1 млн, тогда как услуги, подобные тем, о которых официально говорил Бартомеу, обычно оцениваются максимум в €150 тыс. Надбавка в итоге составила около 600%. Для минимизации рисков, чтобы не быть уличенными в коррупции, клуб договорился с I3 Ventures о выплате средств в рассрочку.

Former Barcelona President Bartomeu is arrested. [cadena ser] pic.twitter.com/OdsAvE0rIT — barcacentre (@barcacentre) March 1, 2021

В ходе длительных разбирательств 1 марта полиция Каталонии провела очередные обыски в офисе «Барселоны». Кульминацией этого стало задержание Бартомеу — полиция явилась к нему домой утром, ведь с октября 2020-го 58-летний предприниматель уже не является президентом сине-гранатовых. Задержан был и Масферрер, а также генеральный директор клуба Оскар Грау и руководитель юридической службы Роман Гомес Понти.

В «Барселоне» данную информацию прокомментировали сдержанно. В частности, клуб подтвердил данные о прошедших в офисе обысках, а также выразил готовность начать с правоохранительными органами сотрудничество по факту задержания нескольких менеджеров.

«Барселона» предложила свое полное сотрудничество судебным и полицейским властям для выяснения фактов, являющихся объектом расследования. Затребованная информация и документация касаются только фактов, относящихся к этому делу. «Барселона» выражает полное уважение продолжающейся судебной процедуре и принципу презумпции невиновности лиц, которых коснулись эти разбирательства», — говорится в заявлении сине-гранатовых.

Comunicado del FC Barcelona pic.twitter.com/EIMFeuPqJV — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 1, 2021

Произошедшее с участием Бартомеу лишь частично показывает, что пришлось пережить «Барсе» под его управлением. Отставка менеджера, который в 2014 году вынужденно заменил Сандро Роселя, которого также обвиняли в создании коррупционных схем, оказалась ожидаемой. За время правления Бартомеу в отношении сине-гранатовых все чаще возникали скандальные истории, общий долг клуба возрос до сумасшедшего показателя в €1,173 млрд, а кульминацией напряженности внутри «Барсы» стало решение Лионеля Месси покинуть команду в августе 2020-го. Разорвать контракт у аргентинского форварда со своей командой не удалось, однако само его решение уже по сути поставило крест на будущем Бартомеу в клубе. В итоге через несколько месяцев он подал в отставку, а новый президент будет избран 7 марта. Среди кандидатов — Жоан Лапорта, Антон Фрейша и Виктор Фонт.