Унизить Месси ради президента: «Барса» становится мафией

Текущий сезон весь состав «Барселоны» совершенно точно хочет выбросить из головы и забыть раз и навсегда. Клуб переживает едва ли не сложнейшие за последние пять лет времена: единства в коллективе нет, результаты удручают, последовала очередная тренерская перестановка, да и Лионель Месси — капитан сине-гранатовых — не торопится продлевать контракт и раздумывает над тем, чтобы покинуть команду. Ко всем проблемам добавилась еще одна, и спровоцировало ее в очередной раз руководство каталонцев.

Реклама

17 февраля одно из самых популярных и авторитетных спортивных изданий Испании Marca сообщило, что

президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу заключил контракт с некой компанией, а сутью договора являются открытая поддержка имиджа и PR-кампания чиновника, за которую глава клуба заплатил €1 млн. Все — из бюджета сине-гранатовых.

В подробностях данная картина выглядит следующим образом: компания управляет сотнями аккаунтами в социальных сетях (активнее всего — в Twitter и Facebook), через которые идет агитация и пропаганда успешной работы как Бартомеу, так и всего действующего совета директоров клуба. Однако ситуация вызывает удивление не столько данной PR-кампанией, сколько сопутствующим намерением нанести ущерб бывшим менеджерам «Барсы», а также ряду футболистов.

Среди них числятся: Лионель Месси, его жена Антонелла, Жерар Пике, Хосеп Гвардиола (который сейчас возглавляет «Манчестер Сити», но выиграл с каталонцами два кубка Лиги чемпионов), Хави, Карлес Пуйоль, экс-президент сине-гранатовых Жоан Лапорта, бывший кандидат на пост главы клуба Агусти Бенедито, нынешний кандидат на данную должность Виктор Фонт, а также ряд политических деятелей и бизнесменов, среди которых называются Хауме Роурес и Ориол Жункерас.

Как утверждает Marca, в отношении Месси шла акцентированная информационная война, связанная с его нежеланием подписывать новый контракт с клубом, а Пике критиковали за несоответствие его игровых качеств зарплате, которую он получает в «Барселоне». При этом журналисты выяснили, что все аккаунты, с которых велась данная кампания, не являются официальными, а их активность началась только с 2017 года.

Позднее еще одно издание — SER Catalunya — разместило информацию о том, что компания, с которой Бартомеу подписал контракт, называется I3 Ventures. Причем руководство «Барселоны» факт договоренностей подтвердило, отметив, что соглашение было направлено на публикацию исключительно положительных и позитивных постов. Однако от проблем клуб уже не избавится.

Например, Бенедито, претендовавший ранее на пост президента «Барсы», уже выступил с намерением обратиться в суд с иском к Бартомеу.

«Они не останутся безнаказанными. Они ответят в суде, это точно»,

— написал он в Twitter, сопроводив сообщение хэштегом #bartomeudimissio (#Бартомеувотставку).

Respondran davant els tribunals. Segur. https://t.co/JUh6Cs8twI — Agustн Benedito (@agustibenedito) February 17, 2020

С резким высказыванием выступил и Жоан Лапорта, который был президентом «Барселоны» с 2003 по 2010 год. Так, он призвал Бартомеу и его подчиненных подать в отставку, обвинив того в «мафиозных методах».

«Просто возмутительно, что они используют свои мафиозные методы, чтобы испортить имидж клуба. Вся эта история вновь показала их некомпетентность, и они в панике пытаются все скрыть. Они обязаны уйти в отставку»,

— написал Лапорта.

Una animalada mйs d'aquesta junta directiva del #Barca



Йs indignant que utilitzin aquestes prаctiques mafioses que taquen la imatge del Barзa.



Demostren un cop mйs la seva incompetиncia i pаnic a quи es descobreixi tot el que amaguen i que hagin de dimitir. #bartomeudimissio https://t.co/V0MotaONdG — Joan Laporta Estruch (@JoanLaportaFCB) February 17, 2020

«Барселона» ответила на обвинения. После публикации Marca и последовавших гневных комментариев в адрес руководства клуба та посчитала необходимым выразить свою точку зрения на происходящее. На официальном сайте сине-гранатовых было опубликовано большее заявление, в котором говорится, что намерения критиковать и высмеивать связанных с «Барсой» людей не было, что компания I3 Ventures к выявленным аккаунтам в соцсетях отношения не имеет. Кроме того, каталонцы потребовали от испанских СМИ публичных извинений, обвинив журналистов в клевете.

«Что касается опубликованной информации о заключении контракта с компанией, которая влияет на мнение пользователей социальных сетей с целью навредить репутации третьих лиц, прямо или косвенно связанных с клубом, «Барселона»:

1) Полностью отрицает любые отношения и, тем более, заключение контрактов на услуги, связанные с аккаунтами в социальных сетях, которые публикуют негативные или оскорбительные сообщения, относящиеся к любому лицу, объединению или организации, которые могут быть или были связаны с клубом;

2) Компания I3 Ventures, оказывающая услуги клубу, не имеет никакого отношения к упомянутым аккаунтам, и, если бы подобные действия с ее стороны были выявлены, клуб немедленно прекратил бы сотрудничество с этой компанией и предпринял бы все необходимые меры для защиты своих интересов;

3) «Барселона» подтверждает, что имеет соглашения с сервисами, которые связаны с мониторингом социальных сетей, чтобы анализировать положительные и отрицательные сообщения о клубе;

4) При заключении контрактов на оказание таких услуг клуб старается беречь свою репутацию, равно как и других людей, связанных с клубом, поскольку защита репутации — это важнейшая часть ответственности клуба;

5) Клуб требует немедленного исправления опубликованной информации и сохраняет за собой право подать в суд на тех, кто продолжит обвинять клуб в подобных вещах.

Впоследствии уже лично Хосеп Бартомеу созвал пресс-конференцию, в ходе которой назвал ложью любую информацию о том, что клуб намеревался нанести ущерб репутации Месси, Пике и остальных.

«Барселона» никогда не нанимала никакой компании, чтобы очернять кого-либо. Ни игрока, ни бывшего футболиста, ни любого политического или руководящего лица, президента или бывшего президента. Это ложь. Мы будем защищать себя там, где это необходимо. Клуб будет делать это всеми возможными средствами перед теми, кто обвиняет нас в совершении подобных действий. Повторюсь, это ложь. «Барселона» ни в коем случае не нанимала фирму с целью очернения и критики.

Да, это правда, что в конце 2017 года «Барселона» заказала услуги мониторинга в социальных сетях. Подавляющее большинство организаций и корпораций работает в этом направлении. Разобравшись в ситуации с фирмой, я лично дал инструкции расторгнуть с ней контракт», — цитирует Бартомеу Mundo Deportivo.

Несмотря на опровержение сведений о том, что компания I3 Ventures вредила репутации Месси и остальных, «Барселона» все-таки приняла решение расторгнуть контракт о сотрудничестве. Более того, Бартомеу даже выразил намерение провести личную встречу с футболистами команды, чтобы обсудить возникшую ситуацию и нивелировать скандал.

Очевидно, данные шаги (а также, возможно, реальная информационная война со стороны руководства) были предприняты президентом «Барселоны» не просто так. Данный пост Бартомеу занял еще в январе 2014 года. Чуть больше чем через год он подал в отставку, чтобы провести новые выборы, которые в итоге выиграл и руководит клубом до сих пор. В 2021-м же году состоятся новые выборы президента «Барсы», и у Бартомеу рейтинги на сегодняшний день не такие высокие, какими бы он хотел их видеть.

Его главным конкурентом сейчас является Виктор Фонт — тот самый, который в списке якобы критикуемых присутствует.

Фонт еще в 2010 году предпринимал попытку войти в состав руководства «Барселоны» и избирался в команде Марка Инглы, но те выборы были провалены. Сейчас же каталонский предприниматель намерен провести в клубе серьезные реформы. Он уже подготовил программу, которая называется «Да будущему», в рамках которой планирует к 2030 году полностью изменить всю структуру сине-гранатовых. Месси, как утверждают испанские СМИ, работой Бартомеу недоволен и больше расположен к кандидатуре Фонта. Во многом из-за того, что тот уже видит «Барселону» без Месси — Лионель этого и добивается ввиду слишком большой ответственности, возложенной на него.

«Месси когда-нибудь закончит выступления за «Барселону», к этому надо быть готовыми. Чем скорее клуб привыкнет к жизни без Лео, тем «Барсе» будет лучше. Ведь Месси сейчас — не единственная проблема, с которой клубу предстоит столкнуться: к 2030 году команда, вероятно, окончательно потеряет свой фирменный стиль», — говорил Фонт.

К слову, о стиле: известно, что Хави, легенда «Барселоны», а ныне главный тренер катарского «Аль-Садда», может возглавить клуб после увольнения Эрнесто Вальверде. Но Бартомеу и совет директоров сине-гранатовых остановили свой выбор на Кике Сетьене. Во многом вынужденно — Хави отказался идти в «Барселону» сейчас. По его словам, из-за отсутствия должного опыта. По другой версии — из-за Бартомеу. Хави нынешним президентом клуба также недоволен и ждет выборов нового, а сам при этом поддерживает кандидатуру Фонта. Предприниматель, в свою очередь, намерен — в случае своей победы — пригласить Хави на пост главного тренера команды.