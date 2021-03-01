Слово капитана: Овечкин помог Самсонову вернуться с победой

Восточный дивизион

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:3

Второй подряд поединок между «Нью-Джерси» и «Вашингтоном» был очень важен для столичной команды, а особенно для ее российского голкипера Ильи Самсонова, не игравшего с 17 января, когда его команда потерпела поражение по буллитам от «Питтсбурга» (3:4 Б).

После этого он 20 января попал вместе с еще тремя соотечественниками в COVID-протокол из-за совместного просмотра фильма в номере отеля, но именно Самсонов действительно заразился коронавирусом и в итоге пропустил 17 встреч своей команды в регулярном чемпионате.

К полноценным тренировкам вратарь вернулся еще 8 февраля, однако был переведен сначала в такси-сквад, а затем отыграл для набора формы и несколько матчей за фарм-клуб «Кэпиталз» «Херши».

Реклама

Пока 23-летний Самсонов отсутствовал, другой новичок «Кэпс», чех Витек Ванечек, который старше россиянина на два года, прочно закрепился в старте команды, но в этот раз он остался на скамейке запасных.

«Думаю, для него это была очень важная в психологическом плане игра. Мы делали все возможное, чтобы блокировать броски и умно играть в своей зоне. Для молодого пацана, который пропустил столько матчей, выйти в старте и одержать победу — очень важны. Мы все счастливы за него», — скажет по окончании встречи капитан вашингтонцев Александр Овечкин.

Но сама игра не была простой ни для команды, ни для Самсонова. Россиянину очень не хватало растерянной уверенности в себе, и это бросалось в глаза.

Первую шайбу он пропустил уже на седьмой минуте, причем вернувшийся в состав «Дэвилз» из-за травмы неудачно заблокировавшего бросок в предыдущем поединке этих команд капитана Нико Хишира российский форвард Михаил Мальцев просто бросил чуть надо льдом с ползоны в ближний угол, но вратарь не справился.

Впрочем, еще до перерыва «столичные» восстановили равновесие, а сразу после вышли вперед, причем и Якубу Вране, и Никласу Бэкстрему ассистировал Том Уилсон.

Однако пролидировали гости всего 58 секунд — аккурат до броска белоруса Егора Шаранговича, с которым Самсонову тоже было справиться, по идее, по силам.

Но Овечкин не зря рассказал по окончании встречи, что команда хотела помочь своему стражу последнего рубежа. Сам капитан подтвердил это делом, хлестко бросив с дальнего пятака в быстрой атаке с ходу после передачи Ларса Эллера.

Седьмая шайба Ови в сезоне так и осталась победной в матче. Собственно, голов зрители вообще больше не увидели, зато наблюдали за максимально странным третьим периодом, где до последней минуты хозяева нанесли два броска в створ, на что гости ответили лишь одним!

Правда, в концовке «Дэвилз» заменили Маккензи Блэквуда на шестого полевого игрока и смогли организовать финальный штурм, в котором Самсонов все же смог проявить себя и дважды выручил. Сначала он отразил щелчок Уилла Бутчера, а затем спас победу «Вашингтона» за три секунды до конца после броска Павла Захи.

В итоге Самсонов на две пропущенные шайбы сделал приличные 19 сейвов и записал на свой счет вторую победу в трех проведенных матчах сезона. А очки команда при нем вообще пока набирает в каждом.

Овечкин забил свой 713-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и продолжает погоню за находящимся на шестой строчке в истории лиги Филом Эспозито, у которого 717 голов.

Кроме того, это была 362-я шайба Ови на выезде, и тут он догнал Стива Айзермана, занимающего второе место по таким взятиям ворот после, конечно же, Уэйна Гретцки (402).

А еще этот точный выстрел стал для Александра Великого 246-м, который выводил по ходу матчей его команду вперед в счете, и тут он Гретцки уже давно обошел. Впереди только Бретт Халл (264) и Яромир Ягр (262).

Овечкин нанес в этом матче шесть бросков в створ ворот, а также лично трижды блокировал выстрелы соперников. Дмитрий Орлов завершил встречу с тремя силовыми приемами и показателем полезности -1, а Евгений Кузнецов снова не играл из-за повреждения.

Мальцев заработал минимальную плюсовую полезность, а другой нападающий «дьяволов» Никита Гусев прервал свою результативную трехматчевую серию (2+1), оставшись без баллов за результативность и вообще отметившись в статистике за всю игру только одной потерей за 15:06 игрового времени.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвингз» — 2:0

Другой российский вратарь Илья Сорокин, являющийся в нынешнем сезоне полноценным новичком сильнейшей лиги мира (Самсонов играл и в прошлом чемпионате, просто не набрал необходимого количества матчей для изменения статуса), стал главным героем противостояния с «Питтсбургом».

Вообще, опытный наставник «Айлендерс» Барри Троц, приведший в 2018-м к Кубку Стэнли «Вашингтон», очень грамотно подводит россиянина к матчам. Так, это был всего пятый старт Сорокина в НХЛ. И хотя после трех поражений он одержал сухую победу над «Баффало» (3:0) 16 февраля, с тех пор в створе играл только Семен Варламов.

Зато сейчас Троц поставил бывшего московского армейца в домашней игре, которая была для команды второй подряд против «Пингвинз». «Островитяне» остаются единственной командой НХЛ, набиравшей очки во всех домашних встречах сезона, а во вторых поединках спаренных встреч после прихода Троца на пост главного тренера в сезоне-2018/19 у них 19 побед при двух поражениях в основное и трех в дополнительное время.

Да и начали встречу хозяева очень грамотно. «Пингвины» не могли нанести броска в створ ворот Сорокина до 16-й минуты, а всего в первой 20-минутке «Айлс» перебросали оппонентов со счетом 9-2.

Но главное, что на последней минуте этого отрезка Оливер Вальстрем смог продлить свою результативную серию (2+2) до четырех матчей, в касание переправив в ворота Кейси ДеСмита из левого круга вбрасывания передачу Ника Ледди.

Собственно, и вторая шайба хозяев пришла, когда они имели численное преимущество — Жан-Габриэль Пажо оформил ближе к концу второго периода свой девятый гол в сезоне. Для «Питтсбурга» этот матч стал уже 15-м из 20-ти в чемпионате с пропущенными голами, когда команда имела на игрока или двух меньше.

А потом уже Сорокин проявил себя, выручив щитками после бросков Сидни Кросби и Джейка Гюнцеля, когда численный перевес имел уже соперник.

Лишь в одном случае российский вратарь в этой встрече был бессилен, когда еще при счете 1:0 в самом начале второго периода Джаред Маккэнн бросал из левого круга вбрасывания, но за своего стража в том эпизоде сыграла штанга.

В итоге россиянин, впервые вышедший на лед на домашней арене нью-йоркцев, отразив все 20 бросков по своим воротам и оформив второй шатаут подряд, был назван первой звездой матча.

Он стал первым голкипером-новичком клуба с декабря-1975, которому удалось провести две сухих игры подряд. Тогда отличился Гленн Реш. Кроме того, «островитяне» впервые с 1986 года отыграли на ноль против «Питтсбурга». В предыдущий раз в таком поединке ворота команды защищал великий Келли Хруди.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Бостон Брюинз» — 1:4

Российские вратари, причем сразу двое, вышли на лед и в еще одной встрече Восточного дивизиона. Александр Георгиев начинал противостояние с «Бостоном», но получил рассечение брови в борьбе на пятаке, когда на него упал Ник Ритчи.

Кровотечение голкиперу сразу остановили на скамейке, но через пару минут Чарли Койл открыл счет, пробив его хлестким кистевым броском с обыгрыша защитника, и тренерский и медицинский штабы «рейнджеров» решили отправить россиянина на медицинское освидетельствование на предмет сотрясения мозга.

В итоге концовку периода провел его соотечественник Игорь Шестеркин, по воротам которого было нанесено всего два броска. Но при этом один из них оказался результативным, так как диск залетел рикошетом от ноги находившегося в трафике на пятаке Трента Фредерика.

Георгиев, который не испытывал никаких неприятных симптомов, вернулся в ворота с начала второй 20-минутки и провел отличный поединок, отразив 31 бросок по своим воротам, но Чарли Макэвой все же заставил его капитулировать еще раз, а в конце «Брюинз» забили еще в пустой створ.

Это была третья встреча «синерубашечников» без взявшего вынужденный отпуск из-за обвинений в избиении 18-летней девушки в Риге почти десять лет назад Артемия Панарина. Другой нападающий команды Павел Бучневич нанес один бросок в створ и совершил две потери, а также упустил шанс сравнять счет в большинстве в первом периоде, промахнувшись с пятака мимо пустого угла ворот.

«Баффало Сэйбрз» — «Филадельфия Флайерз» — 0:3

Очередной отличный матч провела «Филадельфия», являющаяся лидером дивизиона по проценту набранных очков. Команда Алена Виньо, одержавшего свою 700-ю победу в качестве главного тренера клубов сильнейшей лиги мира, впервые в своей истории всухую обыграла одного соперника трижды подряд. Это была вторая кряду встреча «Флайерз» и «Сэйбрз», а до того «летчики» победили на ноль того же соперника еще и 19 января.

Как обычно, наибольшее игровое время (24:57) в составе победителей получил российский защитник Иван Проворов, отметившийся голевым пасом, четырьмя бросками, тремя силовыми приемами, тремя блок-шотами и полезностью +2.

Центральный дивизион

«Чикаго Блэкхоукс» — «Детройт Ред Уингз» — 7:2

По-прежнему играющий без травмированного капитана Джонатана Тэйвза «Чикаго» одержал свою шестую победу в восьми последних матчах, буквально разнеся выигравший две предыдущие свои встречи «Детройт».

Главными героями стали, конечно же, набравший 4 (1+3) очка Алекс ДеБринкэт и лучший бомбардир команды Патрик Кейн, на счету которого гол и две голевые передачи.

Для американца эта заброшенная шайба стала 400-й в джерси «Блэкхоукс», и он стал всего четвертым хоккеистом в богатой клубной истории после Бобби Халла (604), Стэна Микиты (541) и Стива Лармера (406), которому удалось добраться до данного рубежа.

Но начал разгром своим первым голом за «Чикаго» перебравшийся в команду из «Колорадо» российский защитник Никита Задоров, здорово щелкнувший от синей линии. На его счету в этом матче два броска, шесть силовых приемов и показатель полезности +2.

Владислав Наместников из «Детройта», несмотря на крупное фиаско команды, смог уйти со льда с нейтральной полезностью и голевой передачей на Сэма Ганье. Соотечественник и одноклубник Наместникова Евгений Свечников заработал -2, но при этом он реализовал в третьем периоде большинство. Теперь на счету старшего из братьев Свечниковых 2+1 в двух проведенных поединках в НХЛ в нынешнем сезоне!

«Нэшвилл Предаторз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 3:1

Пятое подряд и второе в спаренных играх с «Нэшвиллом» поражение потерпел «Коламбус», в запасе которого снова остался Михаил Григоренко.

Защитник Владислав Гавриков, имеющий твердое место в составе, конечно играл, нанес один бросок, провел один силовой прием, сделал один блок-шот и заработал -1 в показатель полезности.