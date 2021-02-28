Неудачное возвращение Промеса: «Спартак» не смог приблизиться к «Зениту»

Для московского «Спартака» первая часть текущего сезона завершилась весьма неудачно — перед тем, как уйти в долгожданный и первый за год полноценный отпуск, красно-белые потерпели два крайне обидных и досадных поражения подряд, уступив «Сочи» и «Зениту» с общим счетом 1:4 и тем самым поставив под серьезное сомнение дальнейшее участие в борьбе за чемпионство. Новый год для команды Доменико Тедеско, который еще в Санкт-Петербурге поставил клуб перед фактом, объявив о своем уходе после сезона, начался не лучше — вместе с проигранным принципиальным дерби столичному «Динамо» был проигран и Кубок уже на первой стадии плей-офф. Впрочем, привычного давления на спартаковцев после этого уже не последовало, ведь теперь сезон по сути можно было доигрывать, как говорится, «на автомате». Покрыл весь оставшийся негатив и ряд приятных для красно-белых новостей.

День, который мы запомним надолго, ведь Квинси снова с нами!



Спокойной ночи, красно-белые #АнтохаВернулся pic.twitter.com/udWobcjlf4 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 25, 2021

Огромную роль в этом сыграл, конечно же, Квинси Промес. После долгих и сложных переговоров нидерландский вингер все-таки перешел из амстердамского «Аякса» в «Спартак», с которым выигрывал золото Премьер-лиги и Суперкубок России в 2017 году. Сам по себе Промес является крайне позитивным человеком, а уж его долгожданное возвращение в один момент подарило всем фанатам «Спартака» радость чуть ли не до слез.

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Голландца, кстати, сразу же бросили в бой. С первых минут. Что касается Джордана Ларссона, то шведский форвард пропускал встречу из-за перебора желтых карточек.

Квинси Промес – в старте на #СпартакРубин



Наш состав на первый домашний матч года — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 28, 2021

Пропустил встречу и Доменико Тедеско. Главный тренер красно-белый за инцидент, произошедший еще в матче 18-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1), был дисквалифицирован на три игры. «Спартак» подал на это решение апелляцию, но безрезультатно. Болельщики красно-белых, реагируя на данный вердикт, пригласили немца на фанатскую трибуну, а также посвятили ему небольшой перфоманс, обратившись к нему на его родном языке: «Тренер — это не просто слово». Заменил Тедеско его помощник Андреас Хинкель.

Очень кстати для красно-белых днем ранее оступились и их конкуренты в борьбе за титул. Сперва «Зенит» на своем поле в большинстве не смог одолеть «Ростов» Валерия Карпина (2:2), а затем и ЦСКА в столичном дерби проиграл «Локомотиву» (0:2), тем самым дав «Спартаку» шанс выйти на второе место.

Для этого подопечным Тедеско было необходимо дома обыграть «Рубин». Казанцам, в отличие от «Спартака», тратить силы на Кубок не пришлось — команда Леонида Слуцкого еще в ноябре завершила выступления в турнире, не сумев выиграть группу со скромными «Черноморцем» и «СКА-Хабаровском».

Зимние сборы в Турции «Рубин» провел весьма активно и продуктивно, а также оформил ряд трансферов. Самый примечательный — переход Леона Мусаева из «Зенита». За 22-летнего опорного хавбека казанцы отдали скромные по нынешним меркам €0,5 млн, но в самом клубе это приобретение оценили очень высоко.

«Хороший, качественный футболист. Это будет точно боевая единица», — говорил про Мусаева Леонид Слуцкий, включивший экс-зенитовца в стартовый состав.

Приобрел «Рубин» и еще одного интересного игрока — Мицуки Саито. Японский полузащитник был арендован у «Сёнан Бельмаре», однако дебюта хавбека казанцы дождутся еще не скоро. Во время тренировки на зимних сборах Саито получил серьезное повреждение связочного аппарата голеностопного сустава, вследствие чего ему потребовалась операция. На поле японец вернется не ранее середины мая и, вероятно, за «Рубин» будет выступать уже только в следующем сезоне.

Официальный дебют Леона Мусаева



Наш состав на #СпартакРубин pic.twitter.com/vtfa3Oc6UZ — «Рубин» Казань (@fcrk) February 28, 2021

Игра с первых же минут пошла контактной и даже жесткой. К середине тайма команды на двоих набрали четыре желтые карточки: сначала в центре поля Олег Шатов грубо встретил Романа Зобнина, буквально через несколько минут Самуэль Жиго в подкате буквально «срубил» Хвичу Кварацхелию, затем Виктор Мозес в борьбе за мяч въехал по ноге бывшему спартаковцу Александру Зуеву, который доиграть встречу не смог и ушел в раздевалку, ну а после «горчичник» за фол в центре поля схлопотал Силвие Бегич, который вышел как раз вместо Зуева.

Кульминацией этого стало удаление, которое было, пожалуй, прогнозируемо при таком судействе Сергея Лапочкина. Виновником стал Роман Зобнин, который получил две желтые карточки в течение шести минут.

Сначала 47-й номер «Спартака» сорвал атаку, сфолив на Кварацхелии, а уже перед самым перерывом жестко врезал по голеностопу Денису Макарову. В итоге красно-белые перед важной встречей с «Краснодаром» лишились одного из ключевых игроков.

Что касается опасных и даже хотя бы полуопасных моментов, то таковых в первой половине встречи практически не было. У «Рубина», например, после розыгрыша «стандарта» из 11-метровой отметки сумел нанести удар Джордже Деспотович. У хозяев поля же Промес запомнился перспективным ударом с правого края штрафной, а также Александр Соболев удивительным образом с 1,5 метров не смог замкнуть прострел Мозеса на дальнюю штангу.

Удаление Зобнина принципиально повлияло на структуру игры «Спартака» во втором тайме. Если первые 45 минут красно-белые действовали по схеме в четыре защитника, то на второй тайм Алекс Крал вышел вместо Йоррита Хендрикса, а модель переключилась на игру в три центральных защитника с переводом Промеса на позицию атакующего полузащитника под Понсе с Соболевым. Это ощутимо повлияло на активность красно-белых в атаке, которые стали действовать острее и опаснее, а также на действия в защите. Они-то и дали о себе знать в дебюте тайма.

Кварахцелия обнаружил брешь в обороне хозяев и проникающим пасом нашел Деспотовича в чужой штрафной. Сербский форвард в стиле классического страйкера свой момент реализовал, пробив точно в угол мимо Александра Максименко.

Ответным голом через несколько минут мог отличиться Понсе: аргентинец при подаче Промеса с углового выиграл позицию во вратарской «Рубина», но пробил мимо ворот. Гости в свою очередь имели отличную возможность удвоить преимущество после классного прохода Кварацхелии по правому флангу. Грузинский вингер оставил в дураках двух защитников «Спартака» и прострелил точно на Деспотовича. Серб, обработав мяч, пробил, но точно в Крала, который подстраховал Максименко.

К середине тайма команды сравнялись. Не по счету, а по количеству футболистов на поле. Оливер Абильгор, который играл весьма жестко с самого начала матча, получил две желтые карточки в течение девяти минут второго тайма и оставил «Рубин» вдесятером.

«Спартак», надавив на казанцев, сразу же распечатал ворота Юрия Дюпина. Но Лапочкин, также посовещавшись с видеоассистентами, гол Соболева не засчитал, определив офсайд у форварда красно-белых.

К концу встречи хозяева пошли ва-банк, формально забыв об обороне. «Рубин», который подобные ситуации любит, воспользовался своим шансом: Деспотович сыграл первым на добивании после того, как Максименко отразил удар Кварацхелии перед собой, и оформил дубль.

2:0 — «Рубин» одержал свою первую с июля 2010 года победу над «Спартаком» в Москве. Красно-белые же потерпели третье поражение в РПЛ подряд и упустили возможность приблизиться к «Зениту».