Гвардиола почти все решил, судьи помогли «Реалу»: итоги дня ЛЧ

«Боруссия» (М) — «Манчестер Сити» — 0:2

В начале осени на команде Хосепа Гвардиолы многие поставили крест, а сейчас «Манчестер Сити» является главной силой Англии и одним из сильнейших клубов Европы. В последний раз «горожане» проигрывали 21 ноября, уступив в 9-м туре Английской премьер-лиги «Тоттенхэму». С тех пор «Сити» поражений не знает вообще. До встречи с менхенгладбахской «Боруссией» дружина Гвардиолы имела внушительную победную серию, составлявшую аж 18 матчей кряду.

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В противостоянии с «Боруссией» манкунианцы эту серию продлили.

Встреча проходила в Будапеште из-за коронавирусных ограничений, которые не позволили команде из Англии, где в настоящее время пандемия COVID-19 набрала новые обороты, приехать в Германию. Впрочем, матч в любом случае проводился бы при пустых трибунах, потому у подопечных Марко Розе, которого уже ждут в Дортмунде, преимущества домашнего поля и так бы не было.

«Сити» с первых же минут завладел игровым преимуществом, не давая «Боруссии» проводить хоть сколько-нибудь опасные атаки. Зато у «горожан» их было в достатке. Уже в дебюте встречи Филип Фоден мог расстреливать ворота Яна Зомера с убойной позиции, если бы на него прошла передача от Рахима Стерлинга. Мог отличиться и сам Стерлинг, но его вовремя накрыли защитники «Боруссии».

В середине тайма оборона менхенгладбахского клуба все же дала сбой.

Жоау Канселу классно навесил с левого полуфланга в штрафную за спины защитникам немецкой команды, и Бернарду Силва без проблем отправил мяч в сетку.

Во втором тайме «Боруссия», которой нужно было отыгрываться, заметно осмелела и провела несколько неплохих атак. Например, Алассан Плеа мог выйти один на один с Эдерсоном, если бы Денис Закария выполнил на ход ему более точную передачу. Позднее Закария сделал еще одну подачу в направлении Плеа, который в чужой вратарскую умудрился извернуться таким образом, чтобы хитро пробить пяткой — мяч пролетел рядом со штангой.

«Сити», осознав, что дело пахнет жареным, довольно оперативно нарастил темп и быстро извлек из этого выгоду.

Автор первого гола Бернарду Силва после навеса во вратарскую аккуратно скинул мяч на Габриэла Жезуса, который, выиграв единоборство с защитниками «Боруссии», протолкнул снаряд в ворота.

2:0 — «Манчестер Сити» одержал уверенную и, главное, выездную победу и практически гарантировал себе выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. В ответной встрече, которая состоится 16 марта, менхенгладбахцам будет крайне проблематично отыграть два мяча.

12 successive away wins

19 consecutive victories

26 games unbeaten



Watch the highlights of our #UCL win over Borussia Monchengladbach!



#ManCity | https://t.co/axa0klD5re — Manchester City (@ManCity) February 25, 2021

«Аталанта» — «Реал» — 0:1

Мадридский «Реал» такой мощью, которой обладает «Сити», похвастать в этом сезоне не может. «Сливочные» чередуют победы с поражениями от клубов, которых превосходят по статусу, а также демонстрируют далеко не самую убедительную игру. На фоне этого «Аталанта» — как минимум, на бумаге — казалась для команды Зинедина Зидана крайне неудобным соперником, предпочитающим быстрый, комбинационный и остро атакующий футбол. Достаточно сказать, что бергамаски в итальянской Серии А занимают второе место по количеству забитых мячей (52) — больше только у лидера чемпионата «Интера» (57).

Проблем «Реалу» доставляли и кадровые потери: в Бергамо Зидан не мог рассчитывать ни на Серхио Рамоса, ни на Даниэля Карвахаля, ни на одну из своих главных атакующих сил Карима Бензема. У «Аталанты» же с составом все было в порядке, и Джан Пьеро Гасперини имел в своем распоряжении широкий выбор игроков. Но это его не спасло.

На первых минутах игра проходила спокойно, и «Аталанта», будучи хозяйкой поля, действовала весьма гостеприимно, не оказывая давления на «Реал». И, как оказалось, зря. На 17-й минуте «сливочные» добились численного преимущества после того, как Ремо Фройлер, свалив у своей штрафной площади Ферлана Менди, получил прямую красную карточку. Немецкий арбитр Тобиас Штилер расценил этот эпизод как фол последней надежды и удалил игрока «Аталанты», а его видеоассистенты повода для возможной отмены решения не углядели. И это вызвало множество споров: Менди хоть и врывался в штрафную, но не выходил один на один с голкипером и даже не шел в сторону ворот. Но Штилер оказался непреклонен.

Tarjeta roja para Freuler de Atalanta.



pic.twitter.com/3wn0OOWQCi — DRIBBLING Fъtbol (@DribblingFutbol) February 24, 2021

«Рефери убил игру. Если я сейчас скажу что-то, то УЕФА дисквалифицирует меня, но это самоубийство для футбола! Если судьи не могут определить разницу между отбором мяча и фолом, то им лучше найти другую работу. У рефери есть повторы, но даже с VAR они принимают неправильные решения. Ты так долго ждешь матча, этого вечера, а потом несколько людей все портят», — негодовал Гасперини на послематчевой пресс-конференции.

Тренера «Аталанты» понять можно: имея на одного игрока меньше, черно-синие уже не владели ресурсами, достаточными для того, чтобы задавить столь опытный «Реал». Не нашел Гасперини и возможности задействовать Алексея Миранчука, однако при этом выпустил во втором тайме Йосипа Иличича, убрав его обратно через 30 минут.

Мадрид, к слову, будучи в большинстве, убедительной игры не показал, но это не помешало «сливочным» добиться нужного результата, а именно — победы с важным голом на выезде.

Под самый занавес встречи все тот же Менди получил мяч после розыгрыша углового и сумасшедшим ударом издали отправил мяч в ворота. За несколько минут до этого эпизода рефери буквально простил «Реал», не показав Каземиро желтую карточку за симуляцию. Судья установил, что бразилец поступил не по-спортивному, но наказывать его не стал. А ведь эта желтая должна была стать для хавбека «Реала» второй в матче.

Зидан после игры признал, что остался в целом недоволен игрой своих подопечных, однако куда больше французского тренера заботил непосредственно результат.

«Самое важное то, что мы добились хорошего результата. Играя в большинстве, мы были не идеальны, но важно то, что нам удалось забить на выезде. Мы победили, потому не стоит корить себя в отсутствии изобретательности на поле. Мы на правильном пути», — сказал Зидан.