«Это выходит за рамки хоккея»: что говорят в США о скандале с Панариным

Еще совсем недавно ленты спортивных СМИ пестрили новостями о возвращении Артемия Панарина на лед и о его результативных действиях в последних матчах регулярного чемпионата НХЛ, которые принесли «Нью-Йорк Рейнджерс» победу над «Филадельфией Флайерз» и «Вашингтон Кэпиталз», а уже сегодня «Хлебушек» совершенно неожиданно стал фигурантом серьезного скандала. Автором этой истории, впрочем, стал не сам Панарин, а известный отечественный хоккейный тренер Андрей Назаров, который вот уж более двух лет находится без работы.

46-летний специалист дал «Комсомольской правде» резонансное интервью о том, что еще в 2011 году, когда Назаров тренировал «Витязь», за который выступал тогда еще 19-летний Панарин, молодой хоккеист якобы в баре избил 18-летнюю девушку. За это деяние спортсмену грозило уголовное наказание, но, по словам Назарова, форвард сумел откупиться и добиться того, чтобы дело было закрыто.

На протяжении прошедших уже десяти лет о данной истории не было известно ровным счетом ничего, и по какой причине Назаров решил рассказать об этом только сейчас — неизвестно. Впрочем, представители отеля в Риге, где, по показаниям хоккейного тренера, якобы произошел скандальный инцидент, выступили с опровержением.

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«Представитель отеля, а также несколько других источников сообщили мне, что такого инцидента не было. Один человек, с которым я разговаривал, ответил: «Нет, абсолютно нет. Если вы посмотрите на то, что сказал Назаров и проведете небольшое исследование, вы сразу увидите его ложь», — заявил латвийский журналист Айвис Калниньш.

Hotel spokesperson as well as multiple other sources have told me that no such incident has occurred. One person who I spoke to answered with "No, absolutely not. If you look at what Nazarov said and do a little research you'd instantly see through his lies" https://t.co/2wXPs5lGB0 — Aivis Kalni (@aiviskalnins) February 22, 2021

Главным образом была интересна реакция из Америки, где в последние годы к эпизодам с проявлением насилия относятся очень трепетно. Для россиян до сих пор свеж в памяти инцидент, фигурантом которого стал Вячеслав Войнов, в 2014 году лишившийся работы в НХЛ по обвинению в домашнем насилии. Сам российский хоккеист, покинув по этой причине «Лос-Анджелес Кингз», через четыре года добился снятия с себя всех обвинений, но за океан пока что так и не может вернуться. На этом фоне Панарин рискует столкнуться с похожими проблемами, причем 29-летний российский форвард, который является одной из главных звезд НХЛ и одним из самых высокооплачиваемых игроков лиги, может потерять куда больше, чем тот же Войнов:

в течение следующих шести лет Панарин по своему контракту должен заработать в «Рейнджерс» чуть более $60 млн, а теперь хоккеисту приходится думать о том, как не допустить расторжения договора.

Впрочем, это пока российскому форварду не грозит. На его сторону уже встала и НХЛ, и руководство «Рейнджерс». «Синерубашечники» и вовсе подчеркнули, что данная история с избиением девушки является сфабрикованной и настроенной специально против Панарина, который известен своим негативным отношением к действующей российской власти.

В штатах, кстати, возникший скандал относят именно к политическим. Например, обозреватель New York Post Ларри Брукс намекнул на то, что интервью Назарова может быть связано с тем, что Панарин ранее раскритиковал политику президента России Владимира Путина, а также недавно поддержал блогера и оппозиционера Алексея Навального.

Обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян также спроецировала данную ситуацию на негативное отношение форварда «Рейнджерс» к российским властям.

This is kind of odd. Panarin has been critical of Kremlin, but while this story made some headlines here in Russia today, it also didn't seem like it was getting so much attention as to pressure him to take a leave in NY. There could be more to it, too. https://t.co/KdsylUhrY3 — Isabelle Khurshudyan (@ikhurshudyan) February 22, 2021

Пока остаются неясными дальнейшие действия Панарина, ведь теперь хоккеисту, чтобы добиться полного оправдания, необходимо провести контратаку против Назарова и, вероятно, подать на того в суд о клевете, в случае если слова его бывшего наставника не являются правдивыми. Неизвестно, сколько спортсмену потребуется на это времени.

Пока что он покинул расположение клуба и, по слухам, на этот незапланированный отпуск может уйти не одна неделя, тогда как у «Рейнджерс», который после 16-ти матчей занимает шестое место в Восточном дивизионе и пока что не попадает в плей-офф НХЛ, впереди крайне важные матчи с «Филадельфией», «Нью-Джерси» и «Питтсбургом».

Отразился временный уход Панарина «в отпуск» и на его партнерах по команде. Например, один из лидеров «синерубашечников» Райан Строум после утренней тренировки от лица клуба заявил, что команда доверяет россиянину и поддерживает его.

«Это было весьма беспокойное утро. Слишком много эмоций, надо было как-то сосредоточиться на тренировке. Я не могу много говорить об этом, но Панарин в надежных кругах. Он знает, как сильно мы все его любим, как заботимся о нем, ценим то, что он делает для нас. Вероятно, все видят лишь небольшую часть всего, что Артемий показывает на площадке и за ее пределами, но мы-то знаем его как человека. Мы знаем его характер. Это просто невероятный человек. Давайте пока дадим ему время и возможность решить эти проблемы. Мы ждем его возвращения. Когда он вернется, мы поприветствуем его с распростертыми объятиями», — сказал Строум.

Высказался по данной ситуации и главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн. Американский специалист подчеркнул, что отсутствие Панарина негативно скажется на всей команде, и пожелал россиянину поскорее решить возникшие проблемы.

«Артемий — тот, о ком мы очень заботимся. То, что происходит сейчас, выходит сильно далеко за рамки хоккея. Мы должны его поддержать. Будет очень трудно справиться с потерей такого игрока, как Артемий, но мы должны найти способ сделать это. Все ребята все прекрасно понимают», — заявил Куинн.