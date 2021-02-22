Скандал с избиением девушки: Панарин выбыл из состава «Рейнджерс»

22 февраля мировые спортивные СМИ растиражировали большое интервью бывшего наставника Артемия Панарина Андрея Назарова, под руководством которого форвард играл в «Витязе». Специалист заявил, что в декабре 2011 года нынешний нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» избил в баре 18-летнюю гражданку Латвии.

«Витязь» тогда проиграл в Риге местному «Динамо» со счетом 0:2. Панарин за весь матч сумел лишь несколько раз бросить по воротам. Такое ощущение, что экономил энергию для вечерних «подвигов». Нам предстояло вылетать в Минск наутро. Большинство хоккеистов пошли отдыхать по номерам. Кроме нескольких легионеров и Артемия… Погулял в баре отеля «Рэдиссон». Там ему чем-то не понравилась юная посетительница заведения. 18-летнюю гражданку Латвии наш нападающий отправил на пол несколькими мощными ударами.

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Избив девушку, он поспешил в номер. Просил довести товарища по команде Мишу Анисина, который в баре, в отличие от Артемия, заказывал только сок. Но полиция подъехала быстро. Панарина задержали и составили протокол. Светило уголовное дело и реальный срок. Но за Панарина вступились авторитетные рижане. Я в переговорах с полицейским начальством не участвовал, но слышал про цифру в €40 тыс. наличными. Чтобы спустить дело на тормозах. Уголовное дело не стали возбуждать — кажется, сам Панарин не мог поверить в то, что отделался легким испугом», — цитирует «Комсомольская правда» Назарова, неоднократно негативно высказывавшегося в адрес хоккеиста за его резкую критику действующей российской власти.

Спикер отмечает, что звездному хоккеисту не помешало бы быть более откровенным с армией поклонников:

«Есть у Панарина имидж Мистера справедливости. Тысячи подписчиков ему верят. Черт возьми, Артемий, хочешь быть честным — так расскажи и про себя честно. Ты вообще помнишь ту историю? Ты же сам дорогу на зону себе протоптал. А большие люди и не самые большие деньги тебя уберегли от кривой дорожки. А почему бы миллионеру Панарину не выйти из своего пентхауса на Манхэттене в прямой эфир? Просто перед камерой поделиться непарадными моментами своей жизни?»

Второй скандал с участием Панарина оказался куда более резонанснее истории с фразой, сказанной в одном из интервью в 2017 году (тогда Панарин заявил, что «никогда бы не занялся сексом с негритянкой»). Журналист Ларри Брукс оперативно написал в Twitter, что Панарин из-за нарастающего скандала временно покинет расположение «Нью-Йорк Рейнджерс».

Также представитель СМИ связал случившееся с «возможным возмездием» за поддержку хоккеистом осужденного оппозиционного политика Алексея Навального.

Breaking news: Panarin is taking a leave of absence from NYR in aftermath of political hit piece against him from Russia alleging that he beat up an 18-year-old girl in Russia in 2011. — Larry Brooks (@NYP_Brooksie) February 22, 2021

Retribution was feared after Panarin's Instagram post on 1/21 in support of opposition leader Alexi Navalny with caption "Freedom for Navalny." Panarin, who has family in Russia, has been outspoken against Putin. — Larry Brooks (@NYP_Brooksie) February 22, 2021

Подробностей добавил российский обозреватель НХЛ Павел Лысенков. Инсайдер пишет о реалистичном сценарии, согласно которому «Рейнджерс» сказали Панарину взять отпуск за свой счет, пока они не разберутся с этим делом, и сценарии пессимистичном — «Рейнджерс» по одному из пунктов контракта могут расторгнуть соглашение с Панариным, а сам россиянин станет таким же нежелательным человеком в лиге, как и другой отечественный игрок Вячеслав Войнов, получивший три месяца тюрьмы по уголовному делу о домашнем насилии в отношении супруги. Второй сценарий может оказаться для российского форварда крайне печальным, ведь в случае разрыва контракта с «Рейнджерс» Панарин потеряет минимум $60 млн, которые он должен заработать в следующие шесть лет.

«Мое предположение, что пока ситуация будет развиваться по плану «А», – подытожил Лысенков.

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Официальное заявление «Нью-Йорк Рейнджерс» не заставило себя долго ждать. Клуб принял сторону хоккеиста и выразил слова поддержки одному из лидеров команды.

«Артемий категорически отрицает все обвинения в этой сфабрикованной истории. Это явно тактика запугивания, используемая против него за откровенное высказывание о последних политических событиях. Панарин потрясен и обеспокоен. Он проведет какое-то время вне команды. «Рейнджерс» полностью поддерживают Артемия и будут работать с ним, чтобы установить источник этих необоснованных обвинений», — отмечается в сообщении «рейджеров».

Поддержали Панарина американские хоккейные болельщики, а также представители Национальной хоккейной лиги.

So I've been a Panarin fan since before he was in Chicago. It really was a follow the player, not the team thing, minus his time in CBJ obviously. I really hope after hearing everything come out this morning that it's all false accusations. — amelia (@5thlineamelia) February 22, 2021