«Это мой самый провальный старт»: почему россиянки сдались в эстафете

Женская сборная России по биатлону в очередной раз слабо показала себя на чемпионате мира в Поклюке, заняв только 11-е место в эстафете с отставанием 2:10,9 минуты от победившей Норвегии. Вдвойне обидно из-за того, что начиналась гонка вполне неплохо.

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На первом этапе Евгения Павлова приятно удивила шикарной стрельбой — и на рубеже из положения лежа, и на «стойке» она быстро закрыла все мишени, не потратив времени на использование доппатронов или, не дай бог, на штрафные круги. Раньше эта спортсменка славилась точной стрельбой, но на текущем чемпионате мира вся сборная России сама на себя не похожа, и Павлова не стала исключением, регулярно допуская промахи.

Однако в эстафете девушка собралась и проявила свои лучшие качества, как это обычно бывает с российскими спортсменами в тот момент, когда нужно бороться за команду, а не только за себя.

Если бы Павлова смогла совершить чудесное преображение и в скорости на трассе, то цены бы ей не было, но этот подвиг оказался девушке уже не под силу. Так, спортсменка уходила с первой стрельбы третьей (+5,1 секунды от лидирующей итальянки Лизы Витоцци), а ко второму рубежу подъезжала уже шестой (+12,6).

После следующей прекрасной стрельбы Павлова ушла на трассу второй, однако к финишу своего этапа эстафеты подъехала седьмой (+38,1 секунды). Очень жаль, что, несмотря на идеальную стрельбу, спортсменка «привезла» следующей россиянке Татьяне Акимовой отставание в 40 секунд. Но это был максимум, на который Павлова сейчас способна.

Акимова ходом тоже не поразила, взяв темп своей предшественницы, и подъехала к первой стрельбе с таким же проигрышем лидеру. К счастью, девушка полностью повторила за Павловой и в плане стрельбы, не допустив ни одного промаха, и за счет быстрого ухода с рубежа сократила отставание от лидера до 29 секунд.

Кстати, о лидерах: малоизвестная итальянка Микела Каррара, вступившая в борьбу после мощной Витоцци, сильно сдала ходом, и на первое место вырвалась норвежка Тириль Экхофф, которая даже с двумя осечками на «лежке», закрытыми с помощью доппатронов, не подпускала к себе соперниц.

На второй стрельбе (стоя) Экхофф промахнулась один раз, но также быстро исправилась и продолжила лидировать. А вот в положении сборной России произошли кардинальные изменения: Акимова не смогла закрыть три мишени с первого раза и даже при помощи доппатронов со всеми не справилась, зайдя на один штрафной круг. Скорость у спортсменки также становилась все более удручающей: уйдя после «стойки» на трассу с отставанием 1:38,1 минуты от лидера Экхофф, к передаче эстафеты она проиграла еще 22 секунды.

Выходит, что, даже если бы Акимова отстрелялась безупречно и не отправилась на штрафной круг, то проиграла бы после своего этапа больше минуты. За медали с таким ходом бороться невозможно — функциональная готовность 30-летней спортсменки вызывает серьезные вопросы.

А ведь в составе сборной есть молодая Ирина Казакевич, которая ходом не так уж плоха, да и по стрельбе показывала себя как минимум не хуже Акимовой. Но тренеры решили не рисковать. В итоге Светлана Миронова начала третий этап с отставанием в две минуты от норвежки Иды Лиен, которая заменила Экхофф.

В то время как россиянка только подбиралась к первому огневому рубежу, Лиен уже поразила все мишени, успев даже закрыть один промах доппатроном. По пятам за норвежкой следовали биатлонистки из сборных Белоруссии и Украины — Анна Сола и Дарья Блашко, занявшие второе и третье промежуточное место соответственно. У России же надежд на такие позиции уже не было, и оставался лишь вопрос: отстанет ли Миронова еще больше или немного скрасит картину?

К счастью, россиянка не провалила первую стрельбу так, как она уже делала на этом чемпионате мира, и допустила лишь одну осечку, тут же закрыв ее доппатроном. А на трассе девушка даже смогла отыграть семь секунд у лидеров — недаром ее единственную из всей команды может хвалят за скорость. Однако огромный «задел», который ей оставили предыдущие россиянки, не давал Мироновой надежд на итоговый успех.

А вот сборные Украины и Белоруссии продолжали приятно удивлять. На «стойке» Блашко не допустила ни одного промаха и вырвалась в лидеры пелотона, а белоруска Сола с двумя осечками отправилась на трассу вслед за ней (+5,2 секунды).

Так две девушки из соседних государств обогнали Лиен — представительницу грозной сборной Норвегии, которая замешкалась с закрытием двух мишеней и опустилась на третью позицию.

Миронова же на втором огневом рубеже промахнулась последним выстрелом, но быстро исправилась одним доппатроном и приблизилась к лидерам еще на 15 секунд. Вообще девушка показывала великолепный ход на уровне с лучшими спортсменками пелотона, однако все ее старания тонули в накопленном ранее огромном отставании. В итоге она передала эстафету десятой (+1:42,5 минуты от лидеров).

Ульяне Кайшевой, финишировавшей за сборную России, оставалось только поддерживать собственное реноме и проигрывать достойно.

Топ-3 пелотона на тот момент составляли Норвегия (Марте Рейселанд), Белоруссия (Ирина Кручинкина) и — внезапно — Польша (Анна Мака). Украина в лице Елены Пидгрушной откатилась на четвертую позицию.

На первой стрельбе лежа серьезно разыгрался ветер, и лидеры, подошедшие раньше всех, начали промахиваться. Все, кроме украинки: Пидгрушная с первой попытки поразила все мишени и ушла на трассу лидером! Следом за ней отправилась Рейселанд, которая допустила три осечки, но героически закрыла их тремя доппатронами, избежав штрафного круга. Польская биатлонистка Мака с одним промахом оказалась третьей, а белоруска Кручинкина — четвертой.

Кайшева, подъехавшая на рубеж сильно позже этой четверки, допустила один промах, но быстро закрыла его и отправилась на лыжню 11-й (+1:20,5 минуты от лидирующей Пидрушной). На подходе ко второй стрельбе стоя россиянка отстала еще на десять секунд — все-таки по скорости она не Миронова.

Рейселанд тем временем закрыла все мишени стоя и убежала завоевывать очередное золото для сборной Норвегии. Вслед за ней могла уйти Пидгрушная, но два обидных промаха сильно задержали украинку, и раньше на трассу отправилась немка Франциска Пройсс.

Впрочем, Пидгрушная далеко ее не отпустила. На финальном круге завязалась напряженная борьба за пьедестал: Рейселанд обгоняла украинку и немку всего на девять секунд, что вполне можно было отыграть, — и соперницы активно пытались это сделать. Однако норвежка все же не позволила отнять у своей команды золото — подгоняя сама себя яростными криками, она с усилием взяла последний подъем и финишировала первой с преимуществом 8,8 секунды над преследовательницами.

Пидгрушная и Пройсс устроили настоящий спринт на финишной прямой, в котором немка оказалась на 0,4 секунды быстрее и взяла серебро, а украинка довольствовалась бронзой, что тоже весьма достойный результат.

Акимова же финишировала 11-й с отставанием 2:10,9 минуты от лидера.

После гонки откровенное интервью дала Евгения Павлова, рассказавшая, что вся сборная чувствует себя «отвратительно» из-за длительного пребывания в высокогорье. Накануне спортсменка уже критиковала тренеров за выбор Поклюки (1350 метров над уровнем моря) в качестве места для финальных сборов перед чемпионатом мира и после проигранной эстафеты снова подчеркнула этот факт.



«У меня самые отвратительные ощущения от выступления. Ни одной гонки не прошло, чтобы самочувствие было таким хорошим, как в Антхольце (там на январском этапе Кубка мира сборная брала медали — «Газета.Ru»). Это мой самый провальный старт в сезоне.

Почему я не отказалась бежать первый этап эстафеты, несмотря на самочувствие? Не думаю, что у кого-то было бы состояние лучше. Поставили в эстафету — значит, доверяют. Я боролась, как могла, — заявила Павлова в эфире «Матч ТВ». — Что нужно было сделать для успешных выступлений? Надо было спускать спортсменов с высоты, чтобы мы жили и восстанавливались внизу, а на трассу поднимались только для гонок. Нам такой возможности не предоставили.

У меня есть все переписки: я разговаривала со старшим тренером женской сборной Михаилом Шашиловым, мы звонили президенту Союза биатлонистов России Виктору Майгурову. Света Миронова просила после спринта спустить нас вниз. Нам сказали: «Мы займемся этим, подождите, или занимайтесь этим сами». Потом говорили, что Международный союз биатлонистов (IBU) не разрешает менять местоположение. Шашилов говорил, что попытается решить вопрос, но в итоге я осталась жить там же.

Я не могу здесь ничего сделать. Уже два месяца нахожусь на одной высоте, задыхаюсь, нет сил бежать, мышцы не хотят работать. А ведь после Антхольца у меня было прекрасное самочувствие.

И это не отговорки: абсолютно вся команда одинаково себя чувствует. У всех ухудшилось самочувствие. Изначально было запланировано провести финальный сбор в Антхольце, а во время чемпионата мира жить внизу, возле озера Блед, и подниматься на гонки. Но потом что-то пошло не так.

Что дальше теперь? Ехать домой. Отдыхать. Надеяться, что горы нас отпустят и все наладится, мы будем бороться. Этапы Кубка мира на высоте уже не планируются».