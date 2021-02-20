«Динамо» помог странный пенальти: как «Спартак» вылетел из Кубка

Большой футбол вернулся в Россию, и возобновление сезона сразу ознаменовалось старейшим, уже 171-м (если считать советские и российские чемпионаты и кубковые первенства) столичным дерби между «Динамо» и «Спартаком» в рамках 1/8 финала Кубка страны. В феврале 2020-го команды уже встречались друг с другом на том же месте, и тогда победу с поля «ВТБ Арены» унесли с собой красно-белые.

Несмотря на то, что с тех пор прошел всего лишь год, изменений произошло вокруг динамовцев и спартаковцев немало. Бело-голубые, например, наняли на пост главного тренера Сандро Шварца и вместе с ним теперь претендуют на медали, в «Спартаке» же успели заменить Томаса Цорна на Шамиля Газизова, а затем избавиться и от последнего, провести ряд странных трансферов, вступить в борьбу за чемпионство и заранее попрощаться с Доменико Тедеско.

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Изменения коснулись и внешних факторов, которые стали общими для обеих команд, а именно — погоды. Если год назад температура воздуха в Москве едва достигала отметки в -3 градуса по Цельсию, то февраль 2021-го «наградил» жителей столицы сильными морозами. В течение месяца столбики термометра в среднем находились на отметке -10…-15 градусов, что могло стать серьезной помехой для проведения футбольного матча.

Еще в начале века Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в качестве рекомендации установил норму, при которой игра в случае серьезных морозов может быть перенесена в связи с рисками для здоровья участников встречи. В России же до этого дошли только в 2018 году, когда был установлен определенный регламент. Он гласит о том, что при температуре воздуха от -15 градусов и ниже делегат матча обязан запросить у обеих команд согласие на проведение поединка.

В случае отказа хотя бы одной из сторон встреча переносится на более поздний срок. При этом замер температуры непосредственно на футбольном поле производится три раза: за три часа до стартового свистка, за два часа и за час. Причем в последнем случае присутствие главного или резервного арбитра является обязательным, и если он посчитает необходимым перенести матч, то будет иметь на это право.

-14 в Томске, замёрзшее поле в 2010-м и снежный Симферополь в 1991-м.



Мы собрали все самые морозные матчи «Динамо» в истории.#ДинамоМосква #ДинамоСпартак — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) February 19, 2021

И в «Динамо», и в «Спартаке» о том, что такое играть в сильный мороз, знают не понаслышке. Обе команды, например, уже мучались в суровые сибирские морозы в Томске, и приятных впечатлений от тех игр не осталось ни у кого, поэтому и в этот раз в клубах задались вопросом о целесообразности проведения встречи. В частности бело-голубые заранее обратились в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой перенести дерби на более позднюю дату, однако в ответ получили отказ.

«РФС принял решение проводить игру по регламенту, не делая исключений. Поэтому готовимся ко встрече в штатном режиме и ждем наших болельщиков. Прогноз на день матча -10 градусов, и это позволяет рассчитывать на то, что игра состоится. Надеюсь, что холод не станет препятствием для мощной поддержки нашей команды», — цитировал «СЭ» генерального директора «Динамо» Павла Пивоварова.

О переносе встречи задумались и в «Спартаке», но в несколько в ином формате. Так, Доменико Тедеско на предматчевой пресс-конференции выразил мнение, что игру можно было бы провести не вечером, а днем, когда температура воздуха несколько выше. Однако данный вариант даже не рассматривался хотя потому, что суббота 20 февраля является рабочим днем, а не выходным.

«Я понимаю, что это вопрос телевидения, болельщиков. Но есть правила и регламент. Если температура будет ниже -15 градусов, то матч может быть перенесен. Важно думать о здоровье футболистов. Впрочем, мы готовы играть, мы хотим играть», — сказал главный тренер красно-белых.

В итоге контрольный замер температуры на поле показал -6 градусов — допустимая температура, при которой ни о каком переносе речи идти не могло. На трибуне же к началу матча оказалось не холоднее. Болельщиков, кстати, собралось чуть более 11 тысяч человек, что в два раза меньше общей вместимости «ВТБ Арены». И даже при сравнительно небольшом количестве зрителей к стартовому свистку из-за проблем на входе успели не все.

Что касается стартовых составов команд, то они сюрпризов практически не преподнесли. У «Динамо» матч из-за травмы пропустил Клинтон Н'Жье, а Сергей Паршивлюк вновь вышел на поле против своей родной команды. У «Спартака» же дебютировал Йоррит Хендрикс, недавно вернувшийся из аренды Педро Роша остался в запасе, а Алекса Крала в мерах предосторожности Тедеско решил оставить вне заявки. Что интересно — Виктор Мозес расположился на левом фланге над Лукасом Айртоном.

Алекс @alexkralcz пропускает #ДинамоСпартак в качестве меры предосторожности из-за перегрузки опорно-двигательного аппарата



Ожидаем, что в следующей игре Алекс уже будет в составе pic.twitter.com/jo7voENIaO — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 20, 2021

Как полагалось по такой погоде, игру команды начали бодро, без раскачки и без центра поля, отвечая друг другу атакой на атаку. Первыми пользу из этого извлекли хозяева.

При «стандарте» бело-голубые загрузили мяч во вратарскую, где Мозес подыграл себе плечом. Главный арбитр встречи Кирилл Левников данному моменту значения не придал, а вот VAR сигнализировал ему о возможной игрой рукой. Просмотрев видеоповтор, рефери указал «на точку». Даниил Фомин пенальти реализовал без проблем.

Он же мог оформить и дубль. При контратаке 4 в 4 Фомин получил мяч от Гильермо Варелы на правом краю штрафной, где его абсолютно никто не прикрывал. 74-й номер «Динамо» пробил в касание и зарядил явно мимо ворот. Тем не менее забитый мяч придал бело-голубым уверенности — у «Спартака» комбинационная игра перестала толком получаться, а к концу тайма красно-белые и вовсе оказались запертыми у своих ворот.

Второй тайм гости начали ожидаемо активнее из-за необходимости отыгрываться. И этого «Спартак» мог добиться уже в дебюте 45-минутки, когда в ходе контратаки Джордан Ларссон вывел Эскеьеля Понсе на ударную позицию. Тот, убрав защитника, пробил с близкого расстояния, но переиграть Антона Шунина не сумел. Не удалось сделать это и сместившемуся на правый край Мозесу, который оказался первым на добивании, — голкипер и капитан «Динамо» вновь спас свою команду.

Как и динамовцы, «Спартак» в начале тайма мог претендовать на пенальти: Ларссон убегал один на один с Шуниным, но упал после столкновения с Иваном Ордецом, который заплел ноги шведскому форварду. Левников данный момент проигнорировал.

На это давление «Динамо» ответило голом. Себастьян Шиманьски выполнил подачу со «стандарта» в район 11-метровой отметки, где вышедший на замену Константин Тюкавин оторвался от опеки и ударом пяткой отправил мяч в сетку.

За десять минут до конца основного времени матча «Спартак» и вовсе остался в меньшинстве. После неудачного углового у чужих ворот Мозес не смог обработать мяч и подарил его Даниилу Лесовому. Тот мог убежать в контратаку один в один, но нигериец остановил его с нарушением правил, за что получил желтую карточку, которая стала для него второй.

Совершить камбэк красно-белым в итоге не удалось. 2:0 — «Динамо» обыграло «Спартак» спустя три года и стало вторым после тульского «Арсенала» четвертьфиналистом Кубка России.