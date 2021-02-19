Кокорин продан, на очереди Урунов: «Спартак» избавляется от наследия Газизова

С момента ухода Шамиля Газизова из московского «Спартака», где он в должности генерального директора проработал всего лишь 153 дня, прошло больше двух месяцев, и за это время в клубе уже успел произойти ряд знаковых изменений. Первым стал уход Наримана Авакова с поста главы селекционного отдела. На эту должность его назначил именно Газизов, и когда стало ясно, что 52-летний специалист в «Спартаке» не задержится, то и сам Аваков подал заявление об увольнении.

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Вторым ключевым изменением стало возвращение в клуб Дмитрия Попова, который занял пост спортивного директора красно-белых и взял под свой контроль управление спортивным блоком и всей трансферной деятельностью команды. Третье изменение — продажа Александра Кокорина — как раз стала результатом работы Попова.

29-летний форвард за первую часть сезона проявить себя с лучшей стороны не сумел: в десяти матчах во всех турнирах он забил только два мяча (и те — с пенальти), а большую часть времени пребывал в лазарете. Но несмотря на неэффективность футболиста, «Спартак» в лице Дмитрия Попова сумел продать Кокорина не куда-нибудь, а в Италию: «Фиорентина» выложила красно-белым аж €4,5 млн, которые по сути покрыли расходы москвичей на высокооплачиваемого форварда.

Этот трансфер стал однозначным успехом для красно-белых, теперь же руководству клуба необходимо решить еще одну образовавшуюся в результате работы Газизова проблему, имя которой Остон Урунов.

Остон Урунов: «Теперь у «Спартака» 35 миллионов болельщиков в Узбекистане»!



Дебютное интервью и первая тренировка нашего новичка https://t.co/FIPikCoeVQ pic.twitter.com/5NrHmv7jyP — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 5, 2020

Трансфер 20-летнего узбекистанского хавбека из «Уфы», где он не отметился ни одним результативным действием, изначально вызывал скептицизм, однако Газизов парировал тем, что за небольшую сумму (а именно — за €1,5 млн) «Спартак» приобретает талантливого футболиста, на которого в обозримом будущем будет высокий спрос. Уже осенью в СМИ ходили слухи, что в услугах Урунова заинтересована немецкая «Герта», а также шли разговоры о желании приобрести узбекистанского хавбека со стороны ЦСКА и «Рубина». В казанском клубе, к слову, подтвердили информацию о том, что действительно интересовались Уруновым и подавали соответствующий запрос в «Спартак», но в итоге от этого варианта отказались по различным причинам.

Сам же узбекистанец проявил себя в «Спартаке» еще менее убедительно, чем Кокорин. 236 минут общего игрового времени в девяти матчах РПЛ и Кубка России, один забитый мяч в ворота скромной «Родины» и постоянное пребывание в лазарете с жалобами на мышечные травмы — вот и все, чем запомнился Урунов в составе красно-белых.

Когда Газизов покинул «Спартак», уход из команды его же футболиста стал максимально ожидаемым. Тем примечательнее, что открытый интерес к хавбеку проявила именно «Уфа», куда также, вероятно, вернется Газизов.

«Мы написали «Спартаку» письмо о желании взять Урунова в аренду, но ответа пока не получили, посмотрим. Мы готовы взять его в аренду до конца сезона и платить зарплату игроку», — цитирует «Чемпионат» гендиректора уфимцев Рината Шайбекова.

Пока же «Спартак» сделал первый шаг к тому, чтобы избавиться от проблемного игрока, — убрал его из заявки на сезон.

Это в свою очередь играет важную роль для красно-белых, которые едва-едва вписываются в лимит на легионеров. С текущего сезона каждый клуб может иметь в своей заявке на сезон не более восьми иностранных футболистов. После того как красно-белые приобрели нидерландского хавбека Йоррита Хендрикса, их лимит на легионеров был исчерпан, потому решение отзаявить Урунова было ожидаемым — во многом и из-за грядущего перехода в московский клуб Квинси Промеса.

Вингер, который вместе с красно-белыми становился чемпионом России, выигрывал Суперкубок страны и навсегда вписал свое имя в историю клуба как один из лучших легионеров команды, до сих пор является игроком «Аякса». Формально голландцы уже решили все вопросы со «Спартаком» по поводу трансфера Промеса, сам футболист не только не играет за амстердамскую команду, но и не тренируется с ней, однако некоторые оставшиеся формальности все еще мешают его переезду на «Открытие Арену».

На фоне этих проблемных переговоров «Спартак» уже занял последнее место в легионерской заявке, включив туда Педро Рошу.

«Мотивация у меня есть всегда: я просто хочу играть за «Спартак» и быть лучшим»



Атмосферное интервью Педро @roocha_94 Евгению @amigomarkov – о двухлетней аренде в Бразилии, детстве в большом городе и регулярном общении с Тедеско — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 27, 2021

Бразильский нападающий, которого москвичи купили еще в августе 2017 года, свой последний матч за красно-белых провел аж в декабре 2018 года, после чего стал скитаться по арендам у себя на родине. Так, Роша поочередно выступал за «Крузейро» и «Фламенго», а этой зимой вернулся в расположение «Спартака». Ожидалось, что клуб вновь расстанется — либо временно, либо навсегда — с бразильцем, но вместо этого включил его в заявку на сезон, закрыв этим последнее легионерское место и вызвав подозрения в том, что трансфер Промеса близок к срыву.

Эти подозрения уже развеял директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

«Мы включили Педро Рошу в заявку, но это не значит, что история с Промесом закончилась. Мы все еще ждем продвижений от «Аякса», — цитирует менеджера «Спорт-Экспресс».

Действительно, при необходимости (то есть ради Промеса) клуб может отзаявить Рошу. Главное сделать это до 25 февраля, пока трансферное окно в России будет открыто. Пока же бразилец может принести своему действующему клубу пользу, ведь уже 20 февраля красно-белым предстоит важный матч против столичного «Динамо» в 1/8 финала Кубка России.