Латыпов преследует норвежца: Россия бьется за медаль в эстафете. LIVE

Йоханнес прилагает все силы, чтобы оторваться от соперников на трассе, чтобы иметь затем запас времени для возможных промахов и доппатронов. На отметке 19,1 км он увеличил свой отрыв от Джакомеля с семи секунд до 16,7! Прима остается третьим (+28,6), Логинов стал четвертым (+44,5). Жаль, целых десять секунд россиянин проиграл лидеру на трассе. Впрочем, и остальные биатлонисты тоже серьезно проиграли Йоханнесу — бороться с ним по скорости нереально.