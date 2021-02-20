Латыпов преследует норвежца: Россия бьется за медаль в эстафете. LIVE

На отметке 26,6 км заметно, что Латыпов совершенно не проигрывает ходом Кристиансену — отставание от норвежца остается таким же (56,8 секунды). Преследователи также не могут приблизиться к Латыпову. Итальянец Виндиш идет третьим (+1:18,2 минуты от лидера), а Жаклен — четвертым (+1:18,7).
Жаклен не допустил промахов и поднялся на третью строчку (+1:17,5 минуты от лидера). Латыпову кричат, что француз в 24 секундах за ним, и требуют: «Вперед!».
Дудченко допустил два промаха и закрыл их доппатронами, потеряв много времени. В итоге украинец стал лишь шестым (+1:19,4 минуты от лидера).
Латыпов!!! Идеальная стрельба! Ни одной осечки — и россиянин поднимается на вторую позицию (+54,6 секунды от лидера).
Началась стрельба лежа. Кристиансен на правах фаворита быстро закрыл все мишени и ушел лидером.
Топ-4 выглядит так: Кристиансен, Дудченко (+53,4), Латыпов (+56,6), француз Жаклен (+:15,9 минуты).
На отметке 24,1 км Латыпов уже почти поравнялся с Дудченко — между ними всего три секунды! Явно быстрее Эдуард. Главное на стрельбе не подвести.
На отметке 23,3 км Латыпов отыграл две секунды отставания у Кристиансена, а Дудченко, напротив, немного отстал. Теперь до украинца осталось всего семь секунд.
Последняя передача эстафеты. Норвегия сменилась первой (в гонку вступил Кристиансен), второй — Украина (Антон Дудченко, +48,7 секунды отставания), третьей — Россия (Эдуард Латыпов, +59,5).
На отметке 21,6 км Прима начал отставать от Бё уже на 44 секунды, а Логинов — на 58,3. Кажется, что с золотом уже все понятно (если Ветле Шостад Кристиансен на последнем этапе не вытворит чего-то совсем ужасного). Но Россия вполне может вклиниться в борьбу за серебро — до Примы всего 14 секунд.
Йоханнес Бё рвет и мечет на трассе, с каждым метром увеличивая отрыв от своих ближайших преследователей — Примы (+38,8 секунды) и Логинова (+56,2). Джакомель проигрывает норвежцу уже минуту.
Логинов — браво! Допустил только одну осечку, но сразу же закрыл ее доппатроном и ушел в гонку третьим! Да, отставание от лидера велико — 52,6 секунды, но тягаться с Йоханнесом невозможно. Главное, что до второго места не так уж далеко и что Россия уже поднялась на третью строчку.
Началась вторая стрельба (стоя). Йоханнес — прекрасен, уверенно закрыл все мишени и убежал увеличивать свой и без того неприличный отрыв от соперников. Прима также не допустил ни одной осечки и ушел вторым (+31,1 секунды). А вот Джакомель допустил кучу промахов и зашел на штрафной круг, откатившись в итоге на четвертую строчку (+54,9).
Йоханнес прилагает все силы, чтобы оторваться от соперников на трассе, чтобы иметь затем запас времени для возможных промахов и доппатронов. На отметке 19,1 км он увеличил свой отрыв от Джакомеля с семи секунд до 16,7! Прима остается третьим (+28,6), Логинов стал четвертым (+44,5). Жаль, целых десять секунд россиянин проиграл лидеру на трассе. Впрочем, и остальные биатлонисты тоже серьезно проиграли Йоханнесу — бороться с ним по скорости нереально.
Логинов — молодец! Закрыл все мишени с первого раза, никаких доппатронов. Однако ушел в гонку пятым — немного обогнал его швейцарец Финелло. Впрочем, отставание россиянина от лидера осталось примерно прежним — 34,8 секунды. До третьего места — 17 секунд. Надо бороться за медали!
Началась стрельба лежа. Йоханнес Бё допустил один промах, но закрыл его первым же доппатроном и остался безусловным лидером. Джакомель отстрелялся безупречно и ушел вторым (+7,8 секунды). Прима с одной осечкой ушел третьим (+17,0).
На отметке 16,6 км Йоханнес еще больше оторвался от своих преследователей — скорость у норвежца просто запредельная. Идущий на второй строчке Джакомель теперь проигрывает ему 21,9 секунды, а идущий третьим Прима — 22,9. Логинов также ощутимо отстал (+39,1).
На отметке 15,8 км Логинов поднялся на четвертую строчку. При этом отставание от лидера немного увеличилось — до 34,4 секунды. Первым идет Йоханнес Бё, вторым — Джакомель (+16,9), третьим — Прима (+17,9).
Передача эстафеты. Норвегия сменилась первой (в гонку вступил Йоханнес Бё), вторая — Италия (Томмазо Джакомель), третья — Украина (Артем Прима). А Елисеев передал эстафету пятым — Александр Логинов вступил в гонку с отставанием 31,1 секунды от лидера. Спасибо Матвею — сумел даже сократить проигрыш на финальных метрах. Все силы отдал.
Елисеев — герой! Держит темп лидера, за два километра проиграл только две секунды, не позволяет отставанию вырасти.
Елисеев допустил один обидный промах последним выстрелом! Однако сумел закрыть первым же доппатроном и ушел на трассу шестым, сократив свое отставание от лидера до 31,7 секунды.
На третьей позиции оказался украинец Пидручный, не допустивший промахов вообще (+21,5 секунды от лидера). Хофер — только четвертый из-за трех промахов (+24,4), и итальянцу еще повезло не зайти на штрафной круг.
Вторым на трассу неожиданно ушел Вегер! Только один промах допустил швейцарец, в отличие от многих именитых соперников, и теперь уступает Тарьею 17 секунд.
Пошла вторая стрельба — стоя. Тарьей Бё изрядно потрепал нервы норвежским фанатам — допустил целых три осечки! Однако спортсмен все же сумел закрыть их доппатронами и чудом избежал штрафного круга. Причем Тарьей даже остался лидером — так велико было его преимущество, добытое на трассе.
На отметке 1,6 км первым по-прежнему идет Тарьей Бё, второй — Хофер (+21,1 секунды), третий — Фийон Майе (+23,4). Швейцарец Вегер сместился на четвертую строчку (+28,1).
Елисеев держит темп! Если на первом круге он проигрывал ходом по десять секунд, то на дистанции до второго огневого рубежа уступил всего две. Пытается не отстать от лидеров еще больше.
Елисеев — отлично! С первой попытки закрыл все мишени и поднялся на седьмую строчку. Жаль, что по времени отставание от лидера сократить не удалось, — все те же 45 секунд. Но хотя бы по позиции стало лучше — кто-то из соперников отстрелялся не так точно.
Началась стрельба лежа. Тарьей Бё показал высокий класс, не допустив ни одной осечки, и ушел на трассу с преимуществом в 24 секунды над ближайшим преследователем. Второй — Фийон Майе (была одна осечка, но быстро закрыл). А вот третьим внезапно стал швейцарец Вегер, несмотря на один промах (+24,7 секунды). Хофер долго возился с двумя осечками и в итоге стал лишь четвертым (+25,5).
Елисеев совсем не радует ходом. С момента своего старта он проиграл лидеру уже десять секунд, и теперь отставание сборной России составляет 45,7 секунды. На первом месте идет Тарьей Бё, поддерживающий высокую скорость, второй — Хофер (+20,1), третий — Фийон Майе (+20,9).
Передача эстафеты. Норвегия передала первой — в гонку вступил Тарьей Бё, второй передала Белоруссия (Антон Смольский), третьей — Франция (Кентен Фийон Майе), четвертой — Италия (Лукас Хофер). Халили передал эстафету восьмым — на трассу ушел Матвей Елисеев (++36,4).
Отставание Халили немного выросло на трассе — до 35 секунд, но парень изо всех сил борется и не отпускает лидеров далеко.
Халили — браво! Закрыл все мишени с первой попытки и поднялся на 11-ю строчку. Правда, отставание от лидера все еще велико — 32,7 секунды.
Пошла вторая стрельба — стоя. Легрейд допустил один промах, но быстро закрыл его доппатроном и остался лидером. Белорус Лобастов сделал одну осечку, сразу ее исправил и ушел вторым (+9,5 секунды). На третьей позиции неожиданно оказался украинец Цымбал (+10,3). А вот француз Гигонна замешкался с тремя промахами, которые пришлось закрывать доппатронами, и опустился на седьмую строчку.
На трассе Легрейд быстро вернул себе лидерство за счет потрясающей скорости. В спину ему дышит Гигонна (+0,3 секунды), также совсем рядом итальянец Дидье Бьона и белорус Лобастов. Халили по-прежнему 18-й, и его отставание стремительно растет — уже не 22 секунды, а 28.
Эх, Халили... промахнулся последним выстрелом и смог закрыть его только вторым доппатроном. В итоге после «лежки» россиянин оказался 18-м с отставанием 22,4 секунды от лидеров.
Началась первая стрельба лежа. Легрейд допустил один промах, замешкался, закрывая его, и опустился на третью позицию! А первым стрельбище покинул Гигонна, который с первой попытки поразил все мишени. Кроме того, белорус Никита Лобастов внезапно поднялся на вторую строчку — тоже не допустил ни одной осечки.
Первые десять биатлонистов разместились в диапазоне пяти секунд — все очень плотно. Но радует тот факт, что Халили пока спокойно выдерживает высокий темп, который задал Легрейд. Также близко к лидеру идут француз Гигонна и немец Лессер.
На 1,6 км Халили по-прежнему держится совсем рядом с лидирующим Легрейдом и идет на третьей позиции (+1,9 секунды). Но, справедливости ради, пока весь пелотон держится близко, разрывов пока нет.
На отметке 0,8 км Халили держится четвертым, уступая всего 1 секунду лидеру — норвежцу Легрейду.
Гонка началась! За Россию стартовал дебютант чемпионата мира Карим Халили, за Норвегию — Стурла Легрейд, за Францию — Антонен Гигонна, за Германию — Эрик Лессер. Всего в гонке принимают участие 27 команд. Будет жарко!
Правила эстафеты: каждый биатлонист проходит один этап длиной 7,5 км и преодолевает два огневых рубежа — лежа и стоя. На каждой стрельбе у спортсмена есть по три доппатрона. Если все доппатроны истрачены, а какие-то мишени остались незакрытыми, то за каждую такую мишень биатлонист бежит штрафной круг 150 метров.
Начало гонки запланировано на 17.00 мск. Россию представят Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на чемпионате мира в Поклюке.