Последняя надежда на медали: что ждет Россию в эстафетах ЧМ по биатлону

Последняя надежда на медали

Чемпионат мира по биатлону подходит к концу, а Россия так и не завоевала ни одной медали за восемь гонок. Однако впереди как минимум два старта, в которых команда RBU должна побороться за долгожданный подиум, — женская и мужская эстафеты.

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Российские спортсмены обычно настраиваются на коллективные соревнования гораздо лучше, чем на индивидуальные.

Недаром именно благодаря смешанной эстафете прервалась самая длинная серия сборной России без медалей, составлявшая 43 гонки, — на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе команда завоевала золото.

Также мужская сборная взяла бронзу на этапе КМ в Антхольце всего месяц назад, а в тех случаях, когда команде не удавалось добраться до медалей, она обычно останавливалась недалеко от пьедестала. Таким образом, женская и мужская эстафеты — это последняя реальная надежда России на высокие места ЧМ-2021.

Гонки состоятся в субботу, 20 февраля, первыми побегут женщины — в 13.45, а затем мужчины — в 17.00.

Мужская команда

Состав на эстафету: Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.

Халили — молодой биатлонист, которого взяли на чемпионат мира только для набора опыта и который провалился в своей первой гонке — спринте, где занял 64-е место с двумя промахами. Но затем он каким-то чудом показал лучший результат среди россиян в индивидуальной гонке, не допустив ни одной осечки на четырех огневых рубежах и финишировав шестым.

Скоростью 22-летний спортсмен по-прежнему не блистал (если сравнивать с лидерами), но на фоне других россиян выглядел нормально, а вот такая фантастическая стрельба не покорялась больше никому из сборной. Видимо, поэтому тренеры решили рискнуть и неожиданно включили Халили в состав эстафеты, да еще и поставили стартером — особая ответственность. Но какую версию себя спортсмен покажет на этот раз — безошибочного стрелка или типичного середняка? Предсказать невозможно.

Елисеев — куда более опытный эстафетный боец, но проблемы с ходом и стрельбой в его последней гонке внушают опасения. Напомним, в индивидуальной гонке на 20 км спортсмен допустил три промаха и финишировал только 61-м.

Правда, после того выступления биатлонист заверил, что более короткую дистанцию эстафеты сможет пробежать быстрее. Возможно, это интервью повлияло на мнение тренеров, а на три промаха решили закрыть глаза — в конце концов, Елисеев всегда славился точной стрельбой и должен собраться на эстафету.

С другой стороны, в составе команды есть Евгений Гараничев, который отдыхал весь турнир и принял участие только в индивидуальной гонке, где допустил две осечки и финишировал 16-м, сильно превзойдя по скорости Елисеева. Однако тренеры все же решили не включать его в состав.

Что касается Логинова, которому доверили третий этап, то очевидно, что он находится не в лучшей форме, но лидера сборной последних лет нельзя не включить в эстафету. Ход у него средний, стрельба тоже не идеальна, но совсем откровенных провалов на этом чемпионате мира спортсмен не допускал, и тренеры по-прежнему надеются на возвращение его лучших кондиций.

По Латыпову вопросов нет: функционально он чувствует себя лучше всех в сборной и дважды претендовал на попадание в тройку сильнейших — в спринте и пасьюте, где его подводили один-два обидных промаха.

На провал в супермиксте в паре с Евгенией Павловой обращать много внимания не стоит: не такой короткой дистанции на первое место выходит умение быстро стрелять, а не скорость на трассе, а у Латыпова как раз проблемы со скорострельностью. Логично, что в условиях контактной гонки эстафетного формата и серьезной нервозности этот эксперимент не удался.

Итог: мужская команда может зацепиться за медали, если 1) Халили покажет свою суперверсию с идеальной стрельбой, 2) Елисеев и Логинов выступят так хорошо, как они обычно выступали в эстафетах, а не повторят ужасы последних личных гонок, 3) Латыпов продолжит прогрессировать, как он делал практически в каждой гонке на этом чемпионате мира.

Слишком много условий, но таков уровень нынешней сборной России по биатлону — надо надеяться, что все звезды сойдутся.

Женская команда

Состав на эстафету: Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева.

Перспективы женщин выглядят еще более туманными, и обстоятельств, которые должны обязательно сложиться для успеха, здесь в несколько раз больше.

Павлова, которая раньше была известна своей точной стрельбой, на этом чемпионате мира промахивается регулярно. К тому же в спринте, пасьюте и в супермиксте в паре с Латыповым она неприятно удивила не только стрельбой, но и ходом.

Психологическое состояние девушки также оставляет желать лучшего: после недавней гонки она открыто обвинила тренеров в провале сборной и рассказала, как в слезах просила переместить ее в другую гостиницу, чтобы уехать с высокогорья (1300 метров над уровнем моря) и восстановить организм.

По словам Павловой, ей не позволили этого сделать из-за правил Международного союза биатлонистов (IBU). Но главный тренер сборной Валерий Польховский заявил, что ему такая просьба вообще не поступала.

«Мы здесь уже давно, но такой просьбы от Евгении я не получал. Старший тренер женской команды Михаил Шашилов спросил после спринта: «Может, их спустить?». Я согласился обсудить этот вопрос, но после он сказал, что они передумали. На этом все.

По таким вопросам надо вовремя обращаться. Во-первых, мы находимся под эгидой оргкомитета, во-вторых, надо учитывать ковидную ситуацию, в-третьих, надо помнить о допинг-контроле, который требует, чтобы указывали местоположение спортсмена. Все это возможно решить, но об этой проблеме я узнал только от журналистов», — приводит слова Польховского ТАСС.

Недавно стало известно, что Миронова и Ирина Казакевич все-таки перебрались вниз, чтобы лучше подготовиться к оставшимся гонкам — эстафете и масс-старту.

«Миронова и Казакевич переехали в другое место, теперь они базируются не на высоте, а чуть ниже. Они решили с Шашиловым, что так будет лучше. Все согласовано с IBU, так как их нужно уведомлять о переездах в связи с ситуацией с коронавирусом», — сообщил Польховский в комментарии РИА «Новости».

Однако Павлова почему-то переезжать не стала. В какой форме и психологическом состоянии она подойдет к эстафете, где ей доверили первый этап, — огромный вопрос.

Учитывая, что в запасе у сборной есть Лариса Куклина — гораздо более надежная сейчас в плане стрельбы биатлонистка, выбор Павловой кажется еще более неочевидным.

Куклина бежала только одну гонку на этом ЧМ — индивидуальную, где за все четыре огневых рубежа допустила только один промах. Да, скорость была не блестящей, но на короткой дистанции эстафеты Куклина вполне могла бы зажечь — сил у нее еще достаточно.

Вопросы вызывает и кандидатура Акимовой. Она так же, как Куклина, не участвовала в первых стартах, а в индивидуальной гонке показала худший результат среди россиянок, заняв 29-е место с двумя промахами и отставанием в 3 минуты и 39 секунд от лидера. Однако ее включили в состав на второй этап эстафеты — аккурат после нестабильной Павловой.

Третий этап доверили Мироновой, и это понятно. Здесь ситуация, как с Логиновым: спортсменка не в лучшей форме, но все-таки лидер сборной и может выстрелить в любой момент.

Кайшева в роли финишера также зарекомендовала себя на предыдущих эстафетах. Хотя в личных гонках этого ЧМ девушка проваливалась, но в смешанной эстафете показала себя достойно — ни одного промаха.

Итог: Павлова и Акимова кажутся самыми ненадежными звеньями команды, но если вдруг им удастся удержать сборную рядом с лидерами, а Миронова и Кайшева покажут свою привычную хорошую эстафетную версию, то забраться в тройку будет реально.