Битва за первую медаль: женщины бегут эстафету на ЧМ. LIVE

У наших биатлонистов пока нет ни одной медали на этом ЧМ. Эстафета — один из реальных шансов побороться за пьедестал. Особенно учитывая то, что месяц назад россиянки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце. Тогда, кстати, был такой же состав, что и сегодня.