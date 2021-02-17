Мбаппе повторил достижение Шевченко: как вернулась Лига чемпионов

Лига чемпионов вернулась после зимнего перерыва первыми матчами плей-офф — в 1/8 финала встретились «Барселона» — «ПСЖ» и «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль». Второй поединок завершился предсказуемо: подопечные Юргена Клоппа забили два безответных мяча и одержали победу, а вот игра на «Камп Ноу» преподнесла сюрпризы.

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«Барселона» выходила значительным фаворитом, но окончательный счет оказался 4:1 в пользу «ПСЖ». Причем первый мяч в игре забила «Барселона» в середине встречи: главный судья поединка назначил пенальти после Френки де Йонга в штрафной парижан из-за контакта с защитником «ПСЖ» Лейвином Курзава. На 27-й минуте Лионель Месси уверенно реализовал назначенный 11-метровый удар.

Благодаря этому голу аргентинский футболист повторил достижение бывшего форварда «Реала» Рауля – Месси отличается в Лиге чемпионов 17 лет подряд.

Также этот гол стал для капитана каталонцев 20-м в нынешнем сезоне. Таким образом, форвард забивает больше 20 голов за «Барселону» уже 13 сезонов.

Впрочем, вела в счете «Барселона» недолго: через пять минут после реализованного пенальти нападающий Килиан Мбаппе сравнял счет. Примечательно и то, что по ходу поединка бразильский форвард «ПСЖ» Неймар, пропускающий поединок из-за травмы, в своем Twitter высмеял назначенный 11-метровый удар, однако в скором времени бывший игрок «Барселоны» удалил публикацию.

Первый тайм завершился со счетом 1:1. Второй отрезок встречи у подопечных Роналда Кумана совсем не получился: команда пропустила три мяча. Хет-трик в поединке оформил Мбаппе, еще один гол на свой счет записал Мойзе Кин. Это поражение стало вторым крупным подряд для «Барселоны» в плей-офф Лиги чемпионов. В прошлом сезоне команда в четвертьфинале турнира разгромно проиграла мюнхенской «Баварии» со счетом 2:8.

«ПСЖ» стал первым французским клубом, которому удалось одержать победу на «Камп Ноу» в рамках Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов. Парижская команда присоединилась к российским ЦСКА и «Рубину», украинским «Динамо» и «Шахтеру», а также пражской «Спарте», «Милану» и «Ливерпулю» — эти клубы единожды побеждали «Барселону» на ее стадионе. По две победы над каталонцами имеют «Бавария», «Ювентус» и «Реал».

Мбаппе был признан лучшим игроком матча. Форвард стал первым французским футболистом за 16 лет, которому удалось сделать хет-трик в матче Лиги чемпионов.

Последний раз это достижение покорялось Сильвену Вильтору, который в марте 2005 года сделал хет-трик в матче против «Вердера», будучи игроком «Лиона». При этом Мбаппе повторил еще один рекорд– он стал вторым игроком, которому удалось забить три мяча в ворота «Барселоны» в гостевом матче в Лиге чемпионов. Первым был украинец Андрей Шевченко в 1997 году, выступавший в то время за киевское «Динамо». Мбаппе на тот момент еще даже не родился.

Ответный матч состоится 10 марта в Париже. Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман, комментируя результат поединка, отметил, что шансов у каталонской команды выйти в четвертьфинал почти что нет, потому что на сегодняшний момент парижский клуб оказался гораздо сильнее испанского по всем показателям.

«Я мог бы соврать, но после поражения 1:4 на своем поле шансов на выход в следующий раунд очень мало. Этот матч наглядно показал, что нам нужно много работать для достижения своих целей, особенно в Лиге чемпионов. Результат матча показывает, как здорово действовал «ПСЖ». Соперник сыграл гораздо эффективнее нас, хотя первый тайм получился равным», — заявил специалист.

Игру в Испании посетил российский боец Хабиб Нурмагомедов, который перед встречей подчеркнул, что будет болеть за французскую команду.

В первую очередь из-за того, что сам он является болельщиком мадридского «Реала». По итогам поединка, россиянину досталось на память две футболки с автографами: Мбаппе и Кейлора Наваса.

В параллельном матче «Ливерпуль» одолел «Лейпциг» со счетом 2:0. Первый тайм завершился без забитых мячей, зато во втором подопечные Юргена Клоппа сделали результат за пять минут: на 53-й минуте счет открыл Мохамед Салах, который впоследствии был признан лучшим игроком поединка, а второй гол оформил Садио Мане на 58-й минуте встречи. Для сенегальского нападающего этот мяч стал 20-м за «Ливерпуль» в еврокубках, что является пятым показателем в истории команды.

Из-за коронавирусных ограничений игра проходила не в Германии, а в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман отметил, что в целом команда смотрелась против чемпиона Англии неплохо, однако были совершены две серьезные ошибки, которые и решили судьбу поединка.

«Мы очень хорошо сыграли во втором тайме: создали много моментов, но совершили две ужасные ошибки, которые не прощают на этом уровне. Подкачала и реализация. Слабая реализация оказала большее влияние на игру, чем ошибки. Но все это часть футбола. Я считаю, что в целом мы смотрелись неплохо», — заявил специалист.

В свою очередь наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что многие ждали, что «красные» оступятся, потому что в последнее время у команды существуют проблемы. Однако, по мнению специалиста, это нормально.

«Мы знаем, что многие ждали, что мы снова оступимся. В течение двух лет мы были действительно хороши, и в этом году у нас есть проблемы, это нормально. Многие ожидали, что мы снова оступимся, но парни этого не сделали», — заявил он.

Второй матч «Ливерпуля» и «Лейпцига» состоится 10 марта.