Достать со дна: Дадонов и Зуб сотворили чудо в Торонто

Северный дивизион

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Оттава Сенаторз» — 5:6 ОТ

Российские хоккеисты Евгений Дадонов и Артем Зуб стали главными героями невероятного по сюжету поединка «Торонто» и их «Оттавы». «Сенаторз» в нынешнем сезоне являются пока что главными аутсайдерами лиги, но к поединку с лидирующими в Северном дивизионе «Мэйпл Лифс» они подошли после победы.

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Дважды подряд до сих пор команда из столицы Канады еще в текущем регулярном чемпионате не выигрывала, как их соперник, уступивший в предыдущем своем матче «Монреалю» (1:2), два раза кряду не проигрывал.

Собственно, ничего не предвещало изменения ситуации по ходу отчетной встречи. Хозяева льда играли очень уверенно и имели солидное преимущество, в том числе по счету.

На последней минуте второго периода «Торонто» вел со счетом 5:1, а главными героями были лучший форвард команды Остон Мэттьюз, оформивший 2+1 и продливший свою результативную серию (13+6) до 13-ти встреч, а также пропустивший из-за травмы десять матчей и сразу же забивший и ассистировавший в первой игре после возвращения в строй ветеран Джо Торнтон.

Тем не менее удержать столь солидное преимущество «кленовым листьям» не удалось, а камбэк соперника начался еще на последней минуте второго периода в максимально не располагавших к тому обстоятельствах.

«Оттава» пропустила пятый гол, играя втроем против пятерых. Удалены были Коннор Браун и Артем Зуб. После второй шайбы Мэттьюза у хозяев оставалось еще полторы минуты численного преимущества, которое закончилось бы только в начале третьей 20-минутки.

Но даже вчетвером хоккеисты «Сенаторз» пошли в прессинг в чужой зоне, и слабину дал капитан «Мэйпл Лифс» Джон Таварес, выложивший мягкой передачей шайбу прямо на крюк Брауну. Фредерик Андерсен справился с выстрелом, но на добивании сыграл Ник Пол.

И это было только начало кошмара. Удаление Зуба реализовать подопечным Шелдона Кифа так и не удалось, а когда российский защитник-дебютант НХЛ выскочил из штраф-бокса, все тот же Браун и Крис Тирни вывели его один на один с датским голкипером, и олимпийский чемпион Пхенчхана разделался с Андерсеном, словно он заправский форвард.

«Оттава» почувстсвовала, что матч можно спасти, тем более вскоре Браун отличился уже и сам. А решалось все в концовке. «Сенаторз» сильно заранее заменили вратаря шестым полевым игроком, расположились в чужой зоне, довели дело до броска Брэди Ткачука, после чего Евгений Дадонов по-бейсбольному или теннисному добавил отскочившую от вратаря шайбу в ворота с лета!

Окончательно же героем встречи российский нападающий стал в овертайме, где он сначала на линии, уже за спиной своего вратаря, остановил бросок Моргана Райлли, а через семь секунд, выведенный Полом и Тома Шабо один в ноль, кинул шайбу мимо Андерсена, принеся «Оттаве» вторую победу подряд и всего четвертую в сезоне.

При этом у Дадонова, провалившего начало сезона, пять голов в последних пяти играх.

«Эдмонтон Ойлерз» — «Виннипег Джетс» — 5:6

Едва что-то подобное подвигу «Оттавы» не сотворил «Эдмонтон» в домашнем матче против «Виннипега». Правда, тут было несколько отличий. Во-первых, «Ойлерз» играли дома, а их статус вполне идентичен сопернику, во-вторых, «Джетс» вели по ходу встречи со счетом 4:1 и 5:3, а в-третьих, упустив в итоге преимущество, «реактивщики» все же смогли вырвать победу, причем в основное время.

Главным героем встречи стал форвард гостей Патрик Шайфле, набравший 3 (1+2) очка, но разделить с ним лавры могут убежавший на рандеву с вратарем и забивший победный гол Блэйк Уилер, а также отразивший 40 бросков по своим воротам лучший голкипер НХЛ прошлого сезона Коннор Хеллибак. Это особенно важно, поскольку сам «Виннипег» смог нанести лишь 24 выстрела в хозяйский створ.

«Ванкувер Кэнакс» — «Калгари Флэймз» — 3:4 ОТ

Удивительным получилось и третье противостояние в рамках Северного дивизиона в этот игровой день. «Ванкувер» принимал «Калгари», и это была их третья подряд встреча в серии из четырех матчей.

Обе команды хотели завершить ванкуверскую часть противостояния перед переездом в Калгари со своим преимуществом, обменявшись викториями в двух предыдущих играх.

Поначалу к успеху явно ближе были хозяева. «Флэймз» очень много и неоправданно удалялись в первом периоде, собственноручно вручив сопернику игровой перевес, а тот конвертировал его в преимущество в счете.

Первое же удаление привело к голу, хотя по факту Диллон Дюбе уже успел сделать шаг на лед из штраф-бокса в момент, когда Таннер Пирсон поймал в воздухе клюшкой бросок Куинна Хьюза, без шансов для Якоба Маркстрема изменив траекторию полета шайбы.

Ко второму голу привела наигранная «Кэнакс» комбинация Джей Ти Миллер — Брок Бэсер — Бо Хорват с броском в касание от капитана с пятака, когда «огоньки» играли втроем против пятерых.

Однако незадолго до перерыва Милану Лучичу удалось отквитать один гол, а во вторых периодах «Ванкувер» является на данный момент худшей командой лиги, и этот печальный статус он снова подтвердил.

При этом оба гола «Калгари» во втором отрезке случились после ошибок «косаток». Но если обрез Хорвата на чужой синей линии, закончившийся выходом Элиаса Линдхольма один в ноль, еще можно понять, то дичайшему «привозу» Нейта Шмидта нет никаких оправданий.

Защитник получил за воротами в своей зоне шайбу от голкипера Тетчера Демко и зачем-то попытался сыграть вперед через центр, когда вратарь еще не успел занять свое место в створе. В итоге диск попал в клюшку пошедшему в прессинг Дюбе, а от нее запутался в экипировке ничего не понимавшего Демко, который, упав, в итоге сам завез шайбу в сетку.

Этот нелепый гол мог в итоге стать победным, потому что все усилия сине-зеленых по спасению матча в третьем периоде не приводили к результату, а когда они заменили голкипера шестым полевым игроком, Мэтт Ткачук рванул с шайбой в чужую зону, и Хьюзу пришлось фолить.

Однако и в меньшинстве «Ванкувер» смог перевести игру в чужую зону и снова отправил Демко на скамейку запасных, уравняв составы, а Бэсер, получив классный пас от Элиаса Петтерссона, уложил шайбу кистевым броском из левого круга вбрасывания под дальнюю штангу.

Правда, «Флэймз» все равно вырвал победу, реализовав то самое большинство, но точный бросок Джонни Годро случился уже в овертайме, так что «Кэнакс» смогли заработать хотя бы одно очко в турнирную таблицу.

Этот матч стал не самым приятным для российского защитника «Калгари» Никиты Нестерова, во второй раз в сезоне и подряд оставшегося в запасе.

Но если двумя днями ранее дебютировавший в НХЛ вместо него Коннор Мэки схлопотал -1, то на этот раз молодой канадец отметился голевой передачей и завершил встречу с показателем полезности +2.

Западный дивизион

«Аризона Койотис» — «Сент-Луис Блюз» — 1:0

Сокращенный и переформатированный в исключительно внутридивизионный формат матчей регулярный чемпионат НХЛ дает ранее не встречавшиеся сюжеты.

До сих пор еще никогда в истории сильнейшей лиги мира две команды не в плей-офф не проводили друг с другом семь матчей подряд. «Аризона» и «Сент-Луис» сделали это в 2021 году.

Седьмая игра проходила в Глендейле, а пикантности ей придавал тот факт, что в импровизированной серии счет по победам был 3-3.

Соперники, конечно, друг другу уже просто опостылели, но на кону действительно было многое. Хоть речь и не о вылете из Кубка Стэнли, в конце не набранных сейчас очков может не хватить для попадания в него.

До этой встречи соперники побеждали в основном на выезде. Больше матчей состоялось в Сент-Луисе и только там хозяевам удалось зацепить хотя бы одну домашнюю победу.

Однако на этот раз распечатать счет домашним викториям в противостоянии смогла и «Аризона», причем все решила единственная шайба Клейтона Келлера в начале второго периода.

Игра вообще была максимально закрытой, чему свидетельствуют всего семь бросков в створ на две команды в заключительном периоде, причем «Блюз», который должен был отыгрываться смог потревожить Дарси Кюмпера всего трижды.

В итоге Кюмпер совершил 24 спасения за матч и оформил восьмой домашний шатаут с начала сезона-2018/19. По этому показателю впереди только Марк-Андре Флери из «Вегаса», на счету которого десять таких игр.

Форвард «музыкантов» Иван Барбашов нанес четыре броска в створ, став самым активным в своей команде и к тому же проведя на льду времени больше всех из форвардов «Сент-Луиса» (20:47).

«Сан-Хосе Шаркс» — «Анахайм Дакс» — 3:2

Вторую подряд победу одержал не особо радующий своих болельщиков в последние пару лет «Сан-Хосе». На этот раз «Шаркс» одолели на своем льду «Анахайм», оставив в запасе недавно вызванного из фарм-клуба и дебютировавшего в НХЛ голкипера Алексея Мельничука.

Зато вышел на лед его соотечественник, защитник Николай Кныжов, отыгравший 21:41, нанесший один бросок в створ, заблокировавший один выстрел соперников, проведший три силовых приема и зарабатавший +1 в полезность.

Восточный дивизион

«Баффало Сейбрз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:3

Если «Аризона» и «Сент-Луис» за две недели только друг против друга провели семь матчей, то «Баффало» из-за всех коронавирусных переносов вышел на лед впервые за 15 дней. Причем даже полноценного тренировочного процесса у команды не было, так как коронавирусом успел переболеть и тренерский штаб.

Естественно, находившимся до вынужденной паузы в отличной форме «Сейбрз» на пользу такой простой не пошел, и они смогли сообразить только 20 бросков в створ Семена Варламова, а красный свет за спиной российского вратаря зажег только Виктор Олофссон.

«Айлендерс» же пробили Линуса Ульмарка трижды, причем Мэтт Барзэл продлил свою лучшую в карьере результативную серию (4+7) уже до девяти матчей, а Оливер Вальстрем оформил первую голевую передачу в НХЛ.

Центральный дивизион

«Каролина Харрикейнз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 7:3

Отличный камбэк оформила «Каролина» в домашнем матче против «Коламбуса», которому проигрывала по ходу встречи со счетом 1:3, но смогла забросить шесть безответных шайб!

В качестве главных героев выступили Брок Макгинн (2+2) и Теуво Терявяйнен (1+3), набравшие по четыре балла за результативность.

Голевой передачей отметился и российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников, а у «Блю Джекетс» солидный поединок провел защитник Владислав Гавриков, на счету которого голевая передача и показатель полезности +2, несмотря на разгромное поражение его команды.

Кстати, в составе «ураганов» теперь пополнение из России. Вдобавок к Свечникову «Каролина» выменяла у «Торонто» экс-форварда ярославского «Локомотива» Егора Коршкова, не получавшего в «Мэйпл Лифс» игровой практики. Взамен в Канаду отправился Алекс Гальченюк, только что вместе с Седриком Пакеттом (пять силовых приемов в отчетном матче) выменянный у «Оттавы».

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» — 4:6

Голевую феерию в отсутствие оставшихся в запасе российских голкиперов выдали «Тампа-Бэй» и «Флорида», причем «Пантерз» смогли одолеть действующих обладателей Кубка Стэнли, а Фрэнку Ватрано даже удалось реализовать по ходу встречи буллит.

Но если Андрей Василевский не играл, как и давно и тяжело травмированный Никита Кучеров, то другие российские легионеры «Тампы» проявили себя неплохо. Защитник Михаил Сергачев сделал голевую передачу, а форвард Александр Волков, в прошлой игре этих команд отличившийся впервые в своей карьере в НХЛ, на этот раз вообще оформил дубль.

«Детройт Ред Уингз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 2:3 ОТ

Четвертый в сезоне гол Владислава Наместникова, с детства мечтавшего выступать именно за «Детройт» с красным колесом-крылом на груди, помог его новой команде спасти в основное время матч против набравшего ход «Чикаго».

Шайба российского нападающего при счете 0:2 начала камбэк команды, который в третьем периоде завершил Кристиан Дьос.

Однако в овертайме за 17 секунд до сирены все решил точный бросок Доминика Кубалика, благодаря которому у «Блэкхоукс» уже шесть побед в последних восьми проведенных командой поединках (6-1-1).

На счету защитника «черных ястребов» Никиты Задорова голевая передача, полезность +1, а также — редчайший случай — ни одного силового приема.