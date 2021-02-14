«Норвежцы сами на допинге»: в России ответили на требование Бё

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) поставил точку в деле о споре Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и, встав на сторону первых, вынес всему отечественному спорту двухлетний бан. В течение этого срока россияне на чемпионатах мира и Олимпийских играх теперь обязаны выступать исключительно в качестве нейтральных спортсменов. Данные санкции уже вступили в силу, и, например, на мировом биатлонном форуме в Поклюке россияне соревнуются в качестве представителей команды Союза биатлонистов России.

В Словении отечественные атлеты столкнулись с рядом ограничений. Международный союз биатлонистов (IBU) запретил россиянам не просто выступать под своим национальным флагом и использовать гимн России, но даже не разрешил использовать полное название команды на английском языке — Russian Biathlon Union. Вместо этого россияне выступают в Словении в качестве команды RBU. Помимо этого, под запретом находится и публикация национальной символики в социальных сетях, тогда как в вердикте CAS вопрос о контенте спортсменов в интернете никак не поднимался. В IBU, правда, подчеркнули, что данная мера распространяется исключительно на сообщения, связанные конкретно с чемпионатом мира.

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Так или иначе, в СБР с подобными ограничениями не согласны и считают, что руководители Международного союза биатлонистов не только выходят за рамки предписаний решения арбитражного суда, но и нарушают их.

В настоящее время между двумя ведомствами идет не активный, но все же диалог, предметом которого является возможность ослабления санкций в отношении российских биатлонистов. При необходимости обе стороны могут прибегнуть к услугам юристов.

На фоне этого есть люди, которые убеждены, что Россия заслужила еще более строгого наказания, а те меры, которые уже приняты, якобы являются незначительными.

Среди сторонников данного мнения ожидаемо оказался Себастьян Самуэльссон. Олимпийский чемпион в составе шведской сборной уже не первый год критически высказывается в отношении спортсменов РФ и убежден, что весь российский спорт погряз в допинге. Комментируя возникший конфликт интересов между СБР и IBU, он подчеркнул, что нейтральный статус, данный россиянам, не считается наказанием.

«Чертовски странное правило. Что оно означает? Мы видим надпись RBU, но все знают, что это Россия. Разве это наказание? Да это вообще ничто. Если бы я, например, был русским и при этом никак не был бы замешан в допинговом скандале, то я был бы зол. Зол из-за того, что в меня никто не верит и так сурово наказывает. Однако в данном случае я бы разгневался на систему своей страны, ее прежних спортивных лидеров, попытался бы решить эту проблему. Я не вижу, чтобы нынешние российские спортсмены поступали именно так, и это очень странно», — сказал Самуэльссон.

Куда более неожиданной оказалась реплика Йоханнеса Бё. По сравнению со своим старшим братом Тарьеем, лидер Кубка мира обычно сдержан в высказываниях и, хоть и выступает категорически против допинга в спорте, конкретно про россиян старается молчать. Но и в этом бывают исключения. Норвежец в нынешней ситуации занял позицию Самуэльссона и призвал IBU принять еще более строгие санкции в отношении СБР и всех российских спортсменов. Например, лишить их квоты на соревнования.

«Наказание, которое россияне получили, слишком незначительно. Должна быть более суровая мера. Например, у россиян могло бы быть меньше стартовых мест, да и вообще есть много разных вещей, где можно наложить запрет, ужесточить наказание. Санкции, которые приняли против них, оказались самыми мягкими из тех, что вообще можно было представить»,

— заявил Бё.

И если на слова Самуэльссона уже мало кто реагирует, то высказывание Йоханнеса в России без ответа не осталось. Например, голос отечественного биатлона Дмитрий Губерниев подчеркнул, что поведение норвежца связано лишь с тем, что его сборной не дают столько квот, сколько им хотелось бы.

«Йоханнес может говорить все, что он хочет. Норвежцы переживают, что пятый человек в состав не попадает. Ребята, давайте наконец-то займемся собственной страной: стрельбищем в Екатеринбурге, подготовкой нашей национальной команды, будем детский спорт развивать, экономику, медицину, образование. И как-то совершенно <...>, что там говорит Йоханнес Бё в отношении санкций», — сказал Губерниев в своем Telegram-канале.

С куда более резким комментарием выступил Дмитрий Васильев.

В частности, двукратный олимпийский чемпион назвал всех норвежцев «враждебно настроенными против России» людьми, указал на то, что сами скандинавы, обвиняя россиян в допинге, свои скандалы с применением запрещенных веществ замалчивают, а также коснулся темы массовых терапевтических исключений на употребление этих самых препаратов спортсменами из Норвегии.

«Норвежцы пусть сами на себя смотрят. Большая часть медалей норвежской сборной выиграна на допинге. Да, легализовано справками терапевтическими, обложились ими. Но бежали-то на допинге! Вот чего стоят все их медали. Россия и так пострадала значительно. После этого они требуют, чтобы к ним относились как-то хорошо. Как к ним можно хорошо относиться? Лицемеры!» — цитирует Васильева «Чемпионат».