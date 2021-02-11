«В решении CAS этого нет»: почему запрещают публиковать флаг РФ в соцсетях

После декабрьского вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) российские спортсмены привыкают к выступлению на крупных международных турнирах в статусе нейтральных атлетов — в ближайшие два года национальный флаг России и государственный гимн РФ на чемпионатах мира и Олимпийских играх находится под строгим запретом.

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Исходя от данного решения, на мировой форум в Поклюке отечественные биатлонисты отправились в качестве команды Союза биатлонистов России. Теперь на эмблеме российской команды вместо национального флага изображен логотип СБР. Причем полное название отечественного ведомства на английском языке (Russian Biathlon Union) также находится под запретом, потому на турнире используется исключительно ее аббревиатура RBU.

Вопреки опасениям СМИ, биатлонисты сборной России стартуют на чемпионате мира в Поклюке в новых комбинезонах. В соответствии с решением Спортивного арбитражного суда на новой экипировке отсутствует государственная символика России, а логотип СБР выполнен в монохроме. pic.twitter.com/oPc9k0R4Wj — Биатлон России (@russianbiathlon) February 9, 2021

К данной ситуации россияне уже успели привыкнуть — все-таки в похожих условиях отечественные спортсмены (в том числе и биатлонисты) находились в Пхенчхане на зимних Олимпийских играх — 2018. Теперь атлеты уже формально не обращают на это внимание.

«Это правила, и мы должны им подчиняться. Думаю, нет смысла это как-то обсуждать. Это правила, и мы им подчиняемся — все», — емко высказалась в эфире «Матч ТВ» российская биатлонистка Светлана Миронова.

«Стараемся на думать о запрете на флаг и гимн. Очень надеюсь, что все люди прекрасно знают, какую страну мы представляем. И мы сами это прекрасно знаем. Завоюем как можно больше медалей, и все будут знать, кто их завоевал», — подчеркивал это и Антон Бабиков из мужской национальной команды.

Однако если ограничения, введенные CAS по делу о споре Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), были очевидны и понятны, то в биатлоне ситуация сложилась близкой к абсурдной.

Так, Международный союз биатлонистов (IBU) запретил отечественным спортсменам в Поклюке не только использовать национальную символику на соревнованиях, но и даже размещать любые сообщения с ней в социальных сетях.

Оспаривать и вообще как-то реагировать на данное решение IBU в российской сборной не стали, сославшись на то, что «правила есть правила», да и сам СБР до сих пор является лишь временным членом международного ведомства и формально права голоса не имеет, но вот государственные органы власти выступили с категорическим протестом. Например, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев назвал запреты от IBU безумными и подчеркнул, что по такой логике «можно рекомендовать не использовать русский язык во время чемпионата или носить карнавальные маски, чтобы скрывать национальную принадлежность», обвинив руководство Международного союза биатлонистов в русофобии.

«Несмотря на конкретный перечень запрещенных действий, отдельные федерации пытаются его расширить, пусть пока в форме рекомендаций. Хорошо бы юристы нашей команды биатлонистов обратили внимание IBU на решение CAS, где нет ни слова о запрете российских госсимволов в соцсетях. Важно избегать провокаций, которые исключать нельзя. Русофобские настроения сейчас обострены. В очередной раз убеждаемся, что Запад не гнушается смешивать спорт с политикой, нарушая базовые олимпийские принципы. Свидетелями таких грязных методов в отношении наших атлетов мы уже не раз становились», — цитирует депутата РИА «Новости».

С предложением обжаловать решение IBU выступил и прославленный российский боксер, также работающий в Госдуме, Николай Валуев, который отметил, что подобный запрет «взят с потолка». В конце концов, на это обратил внимание и голос отечественного биатлона Дмитрий Губерниев. Во время эфира смешанной эстафеты, по итогам которой россияне заняли девятое место, именитый телекомментатор подчеркнул, что запрета на использование национальной символики в социальных сетях в вердикте CAS нет. Интересно, что, по его информации, даже сам IBU этого не запрещал, а лишь рекомендовал.

«Есть информация, что запрета от IBU нет. И в решении CAS этого нет. Понятно, что обжегшись на молоке, дуем на воду. Но такого запрета нет!» — заявил Губерниев.

В связи с этим представители Международного союза биатлонистов были вынуждены прояснить ситуацию, подчеркнув, что за публикацию в социальных сетях изображений государственной символики членам российской команды может быть вынесено предупреждение. В частности, генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон заявил, что

данный запрет распространяется исключительно на публикации, которые относятся непосредственно к чемпионату мира в Поклюке. В иных ситуациях использование национальной символики в соцсетях остается разрешенным.

«Приведу пример: Александр Логинов в прошлом году отлично выступил в Антхольце, там он отпраздновал победу под российским флагом. Если в своей социальной сети он захочет напомнить о том успехе, который он, возможно, считает одним из главных в своей жизни, то может разместить фото с флагом. Запрет на использование российского флага распространяется только на событие, на котором мы находимся. Появление такой публикации мы расценили бы нарушением. Что касается изображений, которые были сделаны до чемпионата мира или в прошлых сезонах, то никто их не запрещает, тут сохраняется свобода слова. Нельзя активно использовать российский флаг или символику на этой площадке», — цитирует Карлссона ТАСС.

Чемпионат мира в Поклюке завершится 21 февраля. Ближайшая гонка состоится 12 февраля — российская мужская команда, которую представят Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Карим Халили, поборются за медали в спринте на 10 км.