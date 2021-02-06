«Я сам вакцинировался»: Черчесов рекомендует «Спутник V»

После огромного количества проблем, созданных коронавирусом, человечество начало потихоньку давать отпор пандемии путем изобретения вакцин от COVID-19. Разные препараты уже вовсю применяются во многих странах мира. В том числе и в России, где создали двухкомпонентную векторную вакцину «Спутник V». Впервые в обиход данный препарат пошел еще в начале декабря 2020 года, сейчас же им привились более 1,5 млн населения страны.

Реклама

Особое место вакцина от коронавируса занимает и в спортивном сообществе. Например, руководители министерства спорта России провели большие переговоры с представителями национального олимпийского комитета (ОКР) и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) по вопросу массовой вакцинации атлетов уже в марте этого года. Во многом данная инициатива исходит в рамках подготовки спортсменов к Олимпиаде, которую Токио должен принять этим летом. Готовятся к крупным международным соревнованиям и отечественные футболисты.

Так, уже в весной основной сборной России предстоит стартовать в квалификационном раунде чемпионата мира — 2022. 24 марта россияне в гостях сыграют с Мальтой, 27 марта на своем поле встретятся со словенцами, а 30 марта проведут выездной матч со Словакией. К тому же в 20-х числах февраля возобновится сезон и в национальных футбольных первенствах, а потому Российский футбольный союз готовится к вакцинации на добровольной основе футболистов, тренеров и остальных членов мужской и женской сборных страны, а также представителей молодежных национальных команд.

26 января, например, от коронавируса привились уже главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, его помощники по тренерскому штабу, а также ряд сотрудников РФС вместе с главным врачом футбольной команды Эдуардом Безугловым. В Российской премьер-лиге процедуру вакцинации прошли семь менеджеров «Урала», а также главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак. При этом о применении прививки среди футболистов пока новостей не было.

По слухам, многие спортсмены, напротив, крайне скептически относятся к идее вакцинации во многом из-за того, что с момента начала ее массового применения прошло не так много времени. Однако тот же Станислав Черчесов утверждает, что никаких опасений перед вакциной «Спутник V» ни у кого быть не должно, а также рекомендует своим подопечным как можно скорее привиться от коронавируса.

«Все пациенты отмечают ее качество. Я сам вакцинировался 26 января. Через десять дней поставят вторую прививку. Чувствую себя отлично и всем рекомендую это сделать, чтобы в нужный момент не выпасть из обоймы», — цитирует Черчесова пресс-служба РФС.

Чуть ранее ряд СМИ также распространил слухи о том, что главный тренер национальной сборной не просто рекомендует, а едва ли не настаивает на том, что футболисты сделали прививку. Позже специалист эту информацию опроверг, сделав акцент на том, что участие в вакцинации спортсмены могут принять на добровольной основе. Кроме того, Черчесов подчеркнул, что еще ни с одним футболистом не общался на эту тему, и заявил, что РФС «не может заставить человека вакцинироваться против его воли».

«Конечно, вакцинирование снижает риски, поэтому, на мой взгляд, это правильное решение для тех, кто является частью команды. Что касается игроков, то здесь важно мнение как их самих, так и клубов, за которые они выступают. Пусть каждый решает самостоятельно. Но наша задача – иметь замену на тот случай, если чей-то тест во время сбора окажется положительным.

Я заинтересован в том, чтобы во время сбора или крупного турнира команда из-за коронавируса не несла потерь. Подобные прецеденты уже были и в сентябре, и в октябре, и особенно в ноябре, когда мы не досчитались многих игроков и представителей административного штаба. Сложно планировать тренировочный процесс и построение тактической модели в ситуации, когда в любую секунду можно потерять футболиста»,

— отметил Черчесов.

В любом случае, сейчас футболисты (без учета тех, кто выступает в европейских чемпионатах) находятся в расположении своих клубов, которые преимущественно проводят зимние сборы в других странах, а потому вопрос об их участии в вакцинации пока отложен, равно как в случае и с теми, кто коронавирусом уже переболел.