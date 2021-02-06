«Русские накрутили голоса»: как Миранчук стал лучшим в «Аталанте»

По итогам определенного промежутка времени многие клубы мира проводят среди своих болельщиков голосования на звание лучшего футболиста. Номинации в этом бывают разными, и фанатам дают возможность выбрать лучших игроков матча, тура, недели, месяца, сезона и так далее.

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Не прошла данная традиция и мимо «Аталанты», которая предложила болельщикам выбрать лучшего футболиста команды по итогам января. У бергамасков это голосование проходит в два этапа: сначала все желающие на клубном сайте называют своих кандидатов, а затем из них самые востребованные проходят в финальный этап, организуемый в клубных аккаунтах в разных социальных сетях — в Twitter, Instagram и Facebook.

Так уж вышло, что на этот раз в финал пробился российский хавбек черно-синих Алексей Миранчук, который в январе провел восемь матчей за «Аталанту» и забил два мяча, оба — в Кубке Италии.

Его оппонентом стал центральный защитник Кристиан Ромеро, в шести матчах забивший один мяч и сделавший две результативные передачи, но аргентинец эту дуэль проиграл — лучшим признали именно Миранчука. По итогам опроса, в котором приняли участие 4 762 человека, россиянин набрал 84,2%.

Итальянские болельщики «Аталанты», что интересно, данным результатам удивились. «Что за ерунда происходит с этим голосованием?» — написал один из пользователей.

Wtf is this vote — Lukas(Cristian Romero Fan Account) (@ColleyTime) February 4, 2021

Ответ на данный вопрос был получен моментально — всему виной российские фанаты, которые проголосовали за своего соотечественника. На это итальянцы в шутливой форме обвинили россиян во вмешательстве в выборы, а те подобного в свою очередь и не скрывали — большая часть сообщений в Twitter «Аталанты» принадлежит именно пользователям из России.

«Бедный Кути был повержен во время атаки российских ботов. В этом причастны русские, которые выполняют свою миссию. Наши русские друзья, видимо, несколько исказили эти результаты, голосуя конкретно за своего футболиста. Но если быть справедливым, то оба игрока хорошо проявили себя в январе. Однако мой голос был отдан Ромеро, он был очень надежен. Руководству клуба необходимо заняться переподписанием контракта с ним», — написал один из болельщиков.

Povero Cuti battuto dai bot russi — Paolo Merati (@lacustre81) February 4, 2021

all these Russians are on a mission — Hairline1998 (@Userline1998) February 5, 2021

Our Russian friends may be somewhat distorting these results by voting on a certain player...



But seriously, they both played very well this month, but Romero has been a massive pillar on the defence, and easily gets my vote.



Management should urgently look into signing him. — JCB (@FunktionJCB) February 4, 2021

Действительно, особую роль в данном голосовании сыграли именно российские интернет-пользователи, которые скооперировались по призыву известного юмористического паблика ВГИК. Администраторы данной группы повлияли на результаты голосования как в Twitter, так и в Instagram. А вот в Facebook добиться победы россиянина уже не удалось — на момент написания заметки за Миранчука проголосовали лишь 360 человек, тогда как за Ромеро было отдано 2,9 тысяч голосов. Вероятно, потому что данная соцсеть не так популярна среди отечественных пользователей.

Интересно, что все тот же ВГИК далеко не в первый раз влияет на результаты подобных голосований среди клубов. Так, например, нападающий Антон Заболотный, еще игравший за петербургский «Зенит», дважды признавался автором лучшего гола в составе сине-бело-голубых. Сначала это произошло по итогам сезона-2017/18, когда благодаря подписчикам ВГИКа мяч, забитый Заболотным в ворота «СКА-Хабаровска», был назван самым красивым. Сам форвард, победив в этой номинации, даже выразил искреннее удивление результатами голосования. Затем болельщики признали лучшим голом первой части сезона-2018/19 мяч Заболотного в ворота «Мёльде», благодаря которому «Зенит» пробился в групповой этап Лиги Европы.

Долгожданный итог голосования! Победу с результатом в 47,35% одержал гол Антона Заболотного в ворота «Мольде»



Мяч стал решающим для команды Семака в двухматчевом противостоянии с норвежской командой и помог выйти в групповой этап Лиги Европы УЕФА. pic.twitter.com/31ovOzsDr6 — ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 11, 2019

Повлияли подписчики ВГИКа и на голосование на лучшего игрока ноября-декабря в составе ЦСКА. В данном розыгрыше интернет-пользователи активно поддерживали защитника Виктора Васина, и тот на протяжении долгого времени был бесспорным лидером. Однако в один момент неожиданно его опередил Игорь Дивеев, а затем ЦСКА обнулил результаты, аргументировав это обнаружением искусственной накрутки голосов. Красно-синих после истории с Миранчуком ВГИК, кстати, вспомнил.

Привет, ЦСКА — ВГИК (@vgikofficial) February 6, 2021

Несмотря на всю юмористическую составляющую данных голосований, например, бывший главный тренер московского «Локомотива» и, соответственно, экс-наставник Алексея Миранчука Юрий Семин выразил мнение, что молодой хавбек в действительности заслуживает того, чтобы называться одним из лучших в составе «Аталанты».

«Мы все относимся положительно к этому, тем более это мнение болельщиков. А болельщики всегда правы, потому что они везде с командой находятся. Алексею предстоит большая работа, чтобы чаще попадать в стартовый состав, чтобы быть четко основным игроком. Конкуренция у него очень серьезная»,

— цитирует Семина РИА «Новости».

Впрочем, эту конкуренцию Миранчук выигрывает не всегда. На матч 21-го тура Серии А против «Торино» Алексей был включен в заявку, но в стартовый состав не попал.