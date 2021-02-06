«Выглядел деревянным»: как оценили дебют Кокорина за «Фиорентину»

Дебют Александра Кокорина за «Фиорентину» стал главным событием в российском спорте за последние месяцы, учитывая зимний перерыв в РПЛ. До последнего момента не было понимания, попадет ли футболист в заявку «фиалок» на игру Серии А против миланского «Интера», и в итоге место нападающему на скамейке запасных нашлось.

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Кокорин появился на поле на 73-й минуте встречи при счете 0:2. Ничего примечательного за это время россиянин сделать не сумел: коснулся мяча лишь девять раз и сделал девять точных передач.

В Италии первый матч Кокорина в Европе встретили с опасениями. Флорентийское издание Firenzepost и вовсе раскритиковало экс-форварда «Зенита» и «Спартака», отметив, что он выглядел «деревянным, оштукатуренным и не готовым к матчу». Главный тренер «фиалок» Чезаре Пранделли ранее говорил, что Кокорину нужно как минимум три недели на адаптацию, но все равно выпустил его на поле.

La Nazione в свою очередь отмечает, что Кокорину было тяжело играть против опытных защитников «Интера» — Стефана де Время, Милана Шкриньяра и Алессандро Бастони, и что определяющими для россиянина и его команды станут следующие матчи, которые «фиалки» проведут против команд из нижней части таблицы — «Сампдории», «Специи» и «Удинезе».

В социальных сетях на Кокорина ополчились итальянские болельщики. Пользователь AleMontano17 написал: «Самое интересное в сегодняшней «Фиорентине» то, что в нападении выступает футболист, который сидел в тюрьме». Игрок, напомним, был осужден по нескольким статьям два года назад и провел в колонии пять месяцев.

Фанат MariscalPakillo подчеркнул, что плох был не только Кокорин, но и вся «Фиорентина». «Фиалки» на текущий момент занимают 12-е место в турнирной таблице.

«Пульгар, Бонавентура, Кастровилли, Амрабат, Рибери, Кальехон, Куаме, теперь Кокорин. Удивительно, как с таким составом клуб ничего не показывает на поле. Ни с Джузеппе Якини, ни с Чезаре Пранделли», — отметил он.

Pulgar, Bonaventura, Castrovilli, Amrabat, Ribery, Callejуn, Kouame, ahora Kokorin. Sorprende que con esta plantilla la Fiorentina transmita tan poco sobre el cйsped. Ni con Iachini ni con Prandelli. Planteamientos conservadores y poca libertad. — Pakillo Mariscal (@MariscalPakillo) February 5, 2021

Бывший вратарь «Фиорентины» Себастьян Фрей, который защищал цвета команды с 2005 по 2011 год, напротив считает, что Кокорин — удачное приобретение, но ему нужно время на адаптацию в новом клубе. Он призвал россиянина быть готовым к давлению со стороны фанатов.

«Думаю, что это качественный игрок, раз в 29 лет он переезжает в Серию А. Конечно, было бы куда проще, будь у него время на адаптацию, скажем, если бы он перешел летом. Но я думаю, что при должном старании у Кокорина не будет проблем. Ему обязательно помогут. Нужно быть готовым к давлению. Во Флоренции вас всегда будут уважать, если вы носите футболку «Фиорентины» и полностью выкладываетесь, но если нет, то вы всегда будете подвергаться критике, которая со временем может вырасти в настоящее давление, которое нужно будет выдержать. Впрочем, если выкладываться на все 100%, все будет хорошо».

В России футболист за дебют тоже получил не самые лестные отзывы.

Бывший наставник грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов, который в бытность игрока выступал в Италии за «Фоджу», «Интер», «Удинезе», «Болонью» и «Наполи» заявил о том, что Кокорин пока не готов играть во Флоренции.

«Я ничего не увидел. Я без эмоций по его игре. Ему нужно восстанавливаться. Сегодня его бросили в топку. Важно, чтобы по этой игре журналисты не делали выводы, что он никакой. Скорее всего, он попадет под критику прессы. Мое мнение — он совсем не готов физически. Ему дали поиграть, он раза три коснулся мяча», — передает слова Шалимова «Матч ТВ».

А экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко выразил недоумение, зачем флорентийцы вообще приобрели такого футболиста, как Кокорин, и чем он может помочь команде.

«Специально посмотрел игру, думал, может я чего-то не рассмотрел в его спартаковском этапе карьеры. Нет, вроде все тоже самое. Прогулочка пешком, девять раз коснулся мяча за 20 минут, ничего нового я не увидел, все как было, так и осталось. Как такие деньги отдали за игрока, которые девять раз коснулся мяча за игру, ни одного обострения. Если честно, мы тоже можем выйти и отдать столько же передач за это время», — цитирует Червиченко Sport24.

Комментатор Дмитрий Губерниев тоже не остался в стороне, но отреагировал с иронией на первые «успехи» Кокорина на Апеннинах.

«Да что ж такое, а? Вышел на поле фиалки собирать? Где заброшенные шайбы? Где трехочковые? Это не фиалки, это лопухи», — оставил комментарий Губерниев под рядом публикаций «Матч ТВ» в Instagram.

Впрочем, были и те, кто заступился за Кокорина.

Журналист Нобель Арустамян, который комментирует матчи итальянского чемпионата, отметил, что у Кокорину пока не хватает взаимопонимания с партнерами. В расположении «Фиорентины» футболист тренируется меньше двух недель.

«Кокорин много перемещался. Очевидно, что у него пока нет идеального взаимопонимания с партнерами по команде, но он много двигался, открывался, получал мячи. Не шел в дриблинг, но все же у него было некоторое волнение, плюс он пытался сыграть максимально аккуратно, чтобы сохранить мяч. Он сохранил почти все мячи. Была пара раз, когда его опережали соперники, но надо учитывать, против кого играл Кокорин. Против «Интера» — одной из ведущих команд Серии А с очень классными полузащитниками и защитниками», — отметил Арустамян.

На нехватку времени для адаптации посетовал и экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин.

«У него было очень мало времени, и сложно было себя проявить за проведенный период, тем более «Интер» имел огромное преимущество. Не знаю, что пишут итальянские журналисты, я бы не сказал, что он был деревянным», — уверен тренер.

Следующий матч «Фиорентина» проведет на выезде — 14 февраля подопечные Пранделли сыграют в Генуе с «Сампдорией».